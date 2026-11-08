Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante

¿Quién dijo que las empanadas solo podían ser saladas? Esta empanada de manzana y canela demuestra lo contrario: un postre casero de masa dorada y crujiente, con un relleno jugoso, aromático y ligeramente caramelizado.
En esta ocasión, hemos utilizado masa comprada para hacer esta receta de forma más rápida y sencilla, pero también podríamos hacerla totalmente casera preparando una masa para empanadas desde cero. Pero el protagonismo se lo lleva el relleno, una compota de manzanas salteadas con mantequilla y canela que encapsula todo el sabor del otoño en un único bocado.
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Receta de empanada de manzana y canela
La empanada de manzana se prepara con 2 capas de hojaldre y un relleno de manzanas cortadas, azúcar, canela y limón. La técnica principal consiste en cocinar ligeramente la fruta antes de cerrar la masa y hornearla hasta que quede dorada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.
- Preparación activa: 25 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
- Reposo y enfriado: 20 minutos.
Ingredientes
- 2 láminas de masa de hojaldre refrigerada o masa de empanada
- 4 manzanas Reineta, Golden o Granny Smith
- 60 g de azúcar
- 30 g de mantequilla
- 1 limón
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 huevo
- 1 cucharada de harina de trigo o maicena
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de mermelada de albaricoque, opcional
- Harina para espolvorear la superficie de trabajo
Cómo hacer empanada de manzana, paso a paso
- Pela las manzanas, retira el corazón y córtalas en láminas finas.
- Colócalas en un bol y añade el azúcar, la canela, la ralladura y el zumo de medio limón.
- Incorpora la harina o la maicena. Mezcla bien para que absorba parte del jugo de la fruta.
- Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio.
- Añade las manzanas y cocínalas durante 5 minutos. Deben ablandarse un poco, pero conservar su forma.
- Retira el relleno del fuego y deja que se enfríe durante 10 minutos.
- Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
- Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja cubierta con papel de horno.
- Reparte el relleno en el centro. Deja un borde libre de unos 2 cm.
- Si quieres un acabado más brillante y afrutado, extiende la mermelada sobre la base antes de añadir la manzana.
- Cubre con la segunda lámina de hojaldre.
- Presiona los bordes con los dedos y séllalos con un tenedor.
- Haz 3 o 4 cortes pequeños en la superficie para que salga el vapor.
- Bate el huevo y pinta toda la parte superior.
- No pongas el relleno caliente sobre el hojaldre, porque la masa puede ablandarse y perder su textura crujiente.
- Sella bien los bordes para evitar que se escape el jugo de las manzanas durante la cocción.
- Hornea durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el hojaldre bien inflado.
- Retira la empanada y déjala reposar al menos 20 minutos antes de cortarla.
- Deja que se temple antes de servirla para que el relleno espese y las porciones mantengan mejor la forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción:
- Calorías: 360 kcal.
- Hidratos de carbono: 50 g.
- Grasas: 18 g.
- Proteínas: 5 g.
- Azúcares: 20 g.
- Fibra: 3 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La empanada de manzana puede conservarse durante 2 días a temperatura ambiente, dentro de un recipiente hermético y en un lugar fresco.
En la nevera puede durar hasta 4 días, aunque el hojaldre perderá parte de su textura crujiente.
Para recuperar la textura, calienta las porciones durante 5 minutos a 180 ºC. No es recomendable recalentarlas en el microondas, porque la masa quedará blanda.
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También se puede congelar una vez horneada. Envuélvela bien y consúmela en un plazo máximo de 2 meses.
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