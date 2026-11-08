Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante

Receta de empanada de manzana y canela (Magnific)

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¿Quién dijo que las empanadas solo podían ser saladas? Esta empanada de manzana y canela demuestra lo contrario: un postre casero de masa dorada y crujiente, con un relleno jugoso, aromático y ligeramente caramelizado.

En esta ocasión, hemos utilizado masa comprada para hacer esta receta de forma más rápida y sencilla, pero también podríamos hacerla totalmente casera preparando una masa para empanadas desde cero. Pero el protagonismo se lo lleva el relleno, una compota de manzanas salteadas con mantequilla y canela que encapsula todo el sabor del otoño en un único bocado.

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Receta de empanada de manzana y canela

La empanada de manzana se prepara con 2 capas de hojaldre y un relleno de manzanas cortadas, azúcar, canela y limón. La técnica principal consiste en cocinar ligeramente la fruta antes de cerrar la masa y hornearla hasta que quede dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos. Preparación activa: 25 minutos. Cocción: 35 minutos. Reposo y enfriado: 20 minutos.



Ingredientes

2 láminas de masa de hojaldre refrigerada o masa de empanada

4 manzanas Reineta, Golden o Granny Smith

60 g de azúcar

30 g de mantequilla

1 limón

1 cucharadita de canela molida

1 huevo

1 cucharada de harina de trigo o maicena

1 pizca de sal

2 cucharadas de mermelada de albaricoque, opcional

Harina para espolvorear la superficie de trabajo

Cómo hacer empanada de manzana, paso a paso

Pela las manzanas, retira el corazón y córtalas en láminas finas. Colócalas en un bol y añade el azúcar, la canela, la ralladura y el zumo de medio limón. Incorpora la harina o la maicena. Mezcla bien para que absorba parte del jugo de la fruta. Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio. Añade las manzanas y cocínalas durante 5 minutos. Deben ablandarse un poco, pero conservar su forma. Retira el relleno del fuego y deja que se enfríe durante 10 minutos. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Reparte el relleno en el centro. Deja un borde libre de unos 2 cm. Si quieres un acabado más brillante y afrutado, extiende la mermelada sobre la base antes de añadir la manzana. Cubre con la segunda lámina de hojaldre. Presiona los bordes con los dedos y séllalos con un tenedor. Haz 3 o 4 cortes pequeños en la superficie para que salga el vapor. Bate el huevo y pinta toda la parte superior. No pongas el relleno caliente sobre el hojaldre, porque la masa puede ablandarse y perder su textura crujiente. Sella bien los bordes para evitar que se escape el jugo de las manzanas durante la cocción. Hornea durante 30-35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el hojaldre bien inflado. Retira la empanada y déjala reposar al menos 20 minutos antes de cortarla. Deja que se temple antes de servirla para que el relleno espese y las porciones mantengan mejor la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 360 kcal.

Hidratos de carbono: 50 g.

Grasas: 18 g.

Proteínas: 5 g.

Azúcares: 20 g.

Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La empanada de manzana puede conservarse durante 2 días a temperatura ambiente, dentro de un recipiente hermético y en un lugar fresco.

En la nevera puede durar hasta 4 días, aunque el hojaldre perderá parte de su textura crujiente.

Para recuperar la textura, calienta las porciones durante 5 minutos a 180 ºC. No es recomendable recalentarlas en el microondas, porque la masa quedará blanda.

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También se puede congelar una vez horneada. Envuélvela bien y consúmela en un plazo máximo de 2 meses.