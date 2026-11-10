“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social. (Composición Infobae)

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Minuto 97. Un despeje de la zaga local tras un córner se convierte en un pase a la carrera de Jesús de Miguel. Jesús Owono, portero del Andorra, y que en ese momento estaba fuera de su área, sale a despejar. El 9, que corría visualizando el balón, no ve al guardameta. El portero, en el despeje, impacta con fuerza en el pecho del delantero. A las pocas horas, el ariete fallece.

LaLiga y el fútbol español vuelven a estar de luto. Al impacto por los 69 fallecidos en la catástrofe ferroviaria de Urda (a solo diez meses del siniestro de Adamuz) se sumó la conmoción por el desenlace de De Miguel, enterrado ya en su Toledo natal. “Están siendo los días más difíciles de mi vida. Afrontaré lo que venga con todo el respeto”, dijo Owono hace unos días al romper su silencio.

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Y es que el portero del Andorra tuvo que cerrar sus redes sociales después de recibir cuantiosos mensajes racistas y de odio. Cabe destacar que fue expulsado; iba caminando al túnel de vestuarios cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación y rápidamente fue a socorrer a De Miguel. Fue visto abandonando el campo del Heliodoro entre lágrimas.

Jesús de Miguel. (CD Tenerife)

“Para Owono las consecuencias penales son unas cosas, pero las consecuencias morales y sociales son otras”, explica Juan Carlos Jiménez, sociólogo especializado en comportamiento político y deportivo, en conversación con Infobae.

Esta jornada, todos los partidos de Primera División y Segunda han recordado a Jesús de Miguel. Todos los futbolistas han salido al campo con su nombre y dorsal a la espalda, se ha guardado un minuto de silencio y en el minuto 9 se ha detenido el juego. Además, se ha iniciado un crowdfunding para recoger fondos para toda su familia.

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Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

Un culpable a medida

La sentencia final la dictaminarán los jueces. Pero la segunda, y tal vez la más dolorosa, ya ha empezado. Por un lado está el peso de cargar con la muerte de otra persona, “una cosa muy dura”, dice Jiménez. Por otro, lo que llega de fuera: haber sido “permanentemente señalado como el que ha hecho una entrada que ha causado la muerte a un compañero”. “Hay que vivir con ello”, resume, y “no hay ninguna forma de superarlo más allá de un tratamiento psicológico”.

A eso se suma que la sociedad tiende a buscar un culpable. Y el ejemplo perfecto son las redes, usadas para “amplificar ese señalamiento” y que son capaces de “penetrar hasta las cosas de mayor intimidad y hacer la vida imposible”, sostiene el sociólogo.

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Se basa en la “idea de justicia popular”, algo así como “el pueblo salva al pueblo”. Un eslogan que hemos podido ver en los recientes accidentes o en la DANA de 2024. “La sociedad siempre va a buscar a alguien a quien pueda echarle la culpa y crea una figura del malo y la amplifica”. Es más, hubo también el caso de otro Owono (en este caso Michel, jugador del CF Can Vidalet) que denunció los insultos racistas que le habían llegado de la gente que se había equivocado.

EL homenaje a Jesús de Miguel en el estadio del Tenerife. (REUTERS/Borja Suarez)

Lo que dice la ley

El portero del Andorra se encuentra ahora bajo investigación. Navia López, abogada de Vilches Abogados, explicó a Infobae que el homicidio por imprudencia “no exige el dolo, que es la intencionalidad”. Sí exige que la conducta sea grave y que el resultado fuera objetivamente previsible.

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En este sentido, quien juega al fútbol asume un riesgo, pero ese riesgo “no es un absoluto y hay que estar al caso concreto”, señala la letrada. Es decir, para que haya delito, haría falta “una acción desproporcionada y por encima del riesgo inherente al jugar al fútbol”.

Eso es lo que debe ahora analizar la Policía Nacional. Sin embargo, Jiménez cree que, judicialmente, el caso no tendrá mucho recorrido, recordando una regla de fondo: en España las personas son “inocentes del todo hasta que no se demuestra fehacientemente lo contrario”.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

“Un estigma que no desaparece”

Lo malo, de todos modos, aún está por llegar. Owono se tendrá que enfrentar de nuevo a la portería, a la salida de un balón, a la afición rival. “Es un estigma que no desaparece”, explica Jiménez. “Una cosa es que se olvide y otra cosa es que, en cada partido, la gente, en vez de ver a un portero, vea al que mató a De Miguel”.

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Por eso, recomienda ‘volver a empezar’ su carrera fuera de España. Porque en España la presión sería permanente, aunque sea la minoría, “aunque solo fueran dos personas, pero los oyes”, por lo que hacer una carrera normal en LaLiga lo ve “casi imposible”.

El choque entre Jesús De Miguel y Jesús Owono.

La responsabilidad más allá de la culpa

La noche del 3 de noviembre, el mismo día en que murió De Miguel, otro nombre propio acaparaba la actualidad. Óscar Puente anunciaba su dimisión como ministro de Transportes al cierre de una comparecencia de más de cuatro horas por el accidente de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre.

Lo hacía después de asegurar que no iba a dimitir. Pero para Jiménez, tras un segundo accidente en menos de un año, era “absolutamente insostenible” y que la presión, no solo de PP o Vox, sino también de los socios del Gobierno, habría acabado con él. Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, no quería que Puente dimitiera. Y a pesar de ello, lo presentó como una victoria: “Ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado”.

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En el Congreso de los Diputados y después de su intervención, la popular Ester Muñoz le reprochó: “Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitar que mueran”. Gabriel Rufián (ERC) puso el foco en otro lado: “Lo importante es que aún no sabemos si es seguro o no coger un tren en este país”.

El ministro de Transportes deja el cargo tras el segundo accidente ferroviario en menos de un año.

Culpa, responsabilidad y el que paga

Aquí es donde las dos historias se tocan: en la necesidad social de personificar la tragedia. Para el sindicato CSIF, señalar al responsable de circulación de Adif por lo ocurrido en Urda supone buscar un “chivo expiatorio” para ocultar un “sistema fallido” de falta de inversión y protocolos insuficientes. Una dinámica que reproduce, a otra escala, el linchamiento popular hacia el guardameta del Andorra.

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Jiménez insiste, no obstante, en que se trata de “niveles diferentes”. La responsabilidad penal exige pruebas concluyentes y pertenece en exclusiva a los jueces. La responsabilidad política, en cambio, responde a la ética del cargo público. El sociólogo recuerda el precedente del accidente ferroviario de Tempi (Grecia) en 2023, donde el ministro dimitió al día siguiente: “No tengo ninguna culpa, pero sí tengo responsabilidad porque soy el ministro del ramo”, concluye Jiménez.

Owono afronta una investigación penal y un juicio social. Puente asumió su responsabilidad política. Son situaciones muy distintas, pero ambas reflejan cómo, después de una tragedia, la pregunta sobre quién debe responder puede llegar mucho antes que las respuestas.

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