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Cadalso de los Vidrios, el pueblo que hay que visitar por su yacimiento árabe y su palacio en Madrid

A tan sólo 75 kilómetros de la capital, en la sierra de Guadarrama, este pueblo guarda uno de los conjuntos patrimoniales más completos de la región

Tres motivos explican su atractivo: un templo mudéjar de los siglos X y XI, un palacio renacentista y senderos que atraviesan una zona protegida para las aves. (Wikimedia/Asqueladd)
Tres motivos explican su atractivo: un templo mudéjar de los siglos X y XI, un palacio renacentista y senderos que atraviesan una zona protegida para las aves. (Wikimedia/Asqueladd)
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El viento que baja de la Sierra Oeste trae olor a pino y a piedra caliza. A 75 kilómetros de Madrid, entre viñedos y cerros graníticos, Cadalso de los Vidrios esconde un pasado que se lee en sus muros, en las ruinas de un templo que fue mezquita y en los jardines de un palacio que vieron pasar a marqueses durante cuatro generaciones.

Cadalso es uno de esos pueblos de la Comunidad de Madrid escondidos que tienen un encanto especial gracias a la historia transcurrida por ellos. Caminar por sus calles es atravesar capas de historia superpuestas, desde el siglo X hasta la actualidad.

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El yacimiento árabe de Cadalso de los Vidrios que fue mezquita hace mil años

Cadalso de los Vidrios, un pueblo a unos kilómetros de Madrid que se puede visitar en un día. (Comunidad de Madrid)
Cadalso de los Vidrios, un pueblo a unos kilómetros de Madrid que se puede visitar en un día. (Comunidad de Madrid)

El corazón arqueológico del pueblo late en La Mezquita, un yacimiento declarado Bien de Interés Cultural en diciembre de 2020. Allí, entre hierbas y piedras dispersas, sobreviven los cimientos de una construcción levantada entre los años 950 y 1012, con trazas románico-mudéjares que delatan su origen musulmán.

Tras la conquista cristiana, el edificio se convirtió en iglesia, y hoy el visitante puede reconocer una torre derrumbada junto a los muros de la cabecera, los restos de una sacristía y el antiguo sistema de evacuación de aguas. A su alrededor se extiende una necrópolis con tumbas que se remontan a los siglos XI y XII. La entrada es gratuita, aunque conviene solicitarla con antelación en el ayuntamiento.

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El palacio de Villena, la joya renacentista de Madrid que vieron los marqueses

Palacio de Villena, Cadalso de los Vidrios. (Wikimedia).
Palacio de Villena, Cadalso de los Vidrios. (Wikimedia).

A pocos pasos del yacimiento se alza el palacio de Villena, mandado erigir por el condestable Álvaro de Luna en el primer tercio del siglo XVI. Durante cuatro generaciones perteneció a los marqueses de Villena, de quienes tomó su nombre. La fachada de sillares de piedra impone respeto, aunque el interior permanece cerrado al público. Lo que sí puede recorrerse son sus jardines renacentistas, con un estanque de piedra, una galería y dos cenadores desde donde se domina buena parte del valle.

El vidrio que dio nombre al pueblo

El apellido “de los Vidrios” no es casual. Entre el siglo XV y principios del XX, hornos de piedra y barro producían aquí cristalería de gran calidad, parte de la cual terminó en la Real Botica del Monasterio de El Escorial. Un monumento al cantero, situado en pleno casco urbano, rinde homenaje a otro oficio que marcó la vida del pueblo durante siglos, el trabajo de la piedra.

Rutas de senderismo, el castillo de Coracera y el embalse de San Juan

14 pueblos ideales para una escapada a menos de una hora y media en coche de Madrid

El municipio forma parte de una Zona de Especial Protección para las Aves, lo que convierte sus alrededores en terreno fértil para el senderismo. La ruta hacia la Peña de Muñana, un afloramiento granítico de 1.044 metros que antaño sirvió de atalaya vigía, recorre cinco kilómetros entre pinares donde pueden avistarse águilas imperiales y buitres leonados. Otra opción menos exigente sigue el curso del arroyo Tórtolas, el más caudaloso de la zona.

A 12 kilómetros, San Martín de Valdeiglesias suma el castillo de la Coracera y el embalse de San Juan, con una playa de agua dulce que lleva siete años consecutivos con Bandera Azul. La comarca también forma parte de la ruta del vino con Denominación de Origen Vinos de Madrid, con bodegas que abren sus puertas para catas entre viñedos centenarios, el cierre perfecto para una escapada que empieza en la Edad Media y termina con una copa en la mano.

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