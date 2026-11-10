Néstor Rego, candidato del BNG al Congreso: “Feijóo no es un buen gestor, salvo para su familia y las empresas amigas”

El diputado del BNG cuestiona la gestión de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta y su discurso de moderación.

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El Congreso de los Diputados es una parada obligada para Néstor Rego estos días, aunque su mirada esté puesta en Galicia. En plena carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el diputado del Bloque Nacionalista Galego ha hecho un hueco en su agenda de campaña para regresar a Madrid y participar en la Diputación Permanente, la sesión en la que el hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció el martes pasado su dimisión tras la tragedia ferroviaria de Urda. En uno de los despachos de la Cámara Baja, Rego recibe a Infobae para conversar sobre el escenario político que dejan los últimos acontecimientos, el futuro del Gobierno y los retos a los que se enfrenta Galicia en una nueva cita con las urnas.

Néstor Rego (O Vicedo, Lugo, 1962) es actualmente la única voz del nacionalismo gallego en Madrid. Profesor de Lengua y Literatura Gallegas, lleva desde 2019 ocupando un escaño en el Congreso, donde el BNG ha convertido su único diputado en una pieza relevante de las negociaciones parlamentarias. Secretario general de la Unión do Povo Galego, Rego vuelve a encabezar la candidatura nacionalista por A Coruña con el objetivo de reforzar la presencia del Bloque en las Cortes y aumentar su capacidad de influencia.

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Pregunta- ¿A qué aspira el BNG en estas elecciones? ¿Por qué debería un ciudadano gallego votarles frente al PSOE u otras fuerzas de izquierda?

Respuesta- Aspiramos a todo, claro [risas]. Aspiramos a reforzar nuestra representación y a tener más fuerza en Madrid, porque creemos que eso es fundamental para el futuro de Galiza y para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población, especialmente de las mayorías sociales y las clases populares. Hoy todo el mundo nos reconoce como la fuerza que mejor defiende los intereses de Galiza. Al mismo tiempo, somos una fuerza que, desde posiciones de izquierda, impulsa políticas sociales avanzadas y transformadoras, orientadas a conquistar nuevos derechos sociales y democráticos. Y, sobre todo, cumplimos nuestros compromisos.

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P.- En A Coruña, el BNG se disputa con Vox uno de los escaños, según apuntan algunas encuestas. ¿Qué consecuencias tendría para Galicia que la ultraderecha consiguiese representación en el Congreso?

R.- Creemos que sería una muy mala noticia. Hoy Galiza es una excepción, en el sentido de que Vox no tiene ningún tipo de representación en nuestro país, y no sería bueno que la alcanzase. Por eso vamos a trabajar durante esta campaña electoral para evitarlo. Si, efectivamente, como indican varias encuestas, el BNG está disputando un diputado con Vox en la provincia de A Coruña, hay más razones para concentrar todo el voto en el BNG: no solo el voto de quienes defienden nuestro país, la democracia y las posiciones de izquierda, sino también todo el voto antifascista.

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“El BNG es una fuerza absolutamente fiable y contundente en la oposición y en la lucha contra el retroceso democrático”

P.- El BNG pactó con el PSOE un texto con 22 puntos para la investidura de Pedro Sánchez. Algunos se han cumplido y otros siguen pendientes. Si tuviera que hacer balance del grado de cumplimiento del acuerdo, ¿qué nota le pondría?

R.- Es difícil reducir a una nota el grado de cumplimiento. Lo que sí es cierto es que hay acuerdos que se han cumplido y que son muy importantes en distintos ámbitos.

A veces son más visibles los que tienen que ver con las infraestructuras. Por ejemplo, la ampliación de las bonificaciones de la AP-9 hasta el 75%, su incorporación a la AP-53, que no tenía ninguna, la transferencia de la AP-9 o el proyecto del baipás de Betanzos. A esto se suman otros compromisos que ya venían del anterior acuerdo de investidura, como la modernización de la línea ferroviaria entre Lugo y Ourense o la conexión con el puerto exterior.

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También ha habido avances en políticas sociales. En el acuerdo de investidura incluimos la subida de las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC, que se ha cumplido. También pactamos ampliar a 20 semanas los permisos de paternidad y maternidad. Finalmente se aumentaron a 19, por lo que no se cumplió estrictamente, pero sí hubo un avance. Por tanto, hay elementos que creo que son muy positivos. Otros estaban en fase de cumplimiento y es importante reconocerlo.

El diputado del BNG repasa los 22 compromisos para la investidura de Pedro Sánchez, las medidas aprobadas y las pendientes.

P.- El ferrocarril es uno de los compromisos pendientes del pacto de investidura. ¿Por qué Galicia sigue sin contar con las mejoras que necesita y qué responsabilidad atribuye al Ministerio de Transportes?

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R.- Lamentablemente, no podemos reducir la situación ferroviaria de Galiza al ministro Óscar Puente ni a los últimos tres o siete años de Gobierno. Es una discriminación histórica, una marginación de décadas. De hecho, hay líneas, como A Coruña-Lugo o A Coruña-Ferrol, que no han conocido modificaciones sustanciales en más de 100 años, desde 1913.

Por tanto, no podemos atribuir esta situación únicamente a los últimos gobiernos, sino que viene de mucho más atrás. Galiza es la única comunidad autónoma que, teniendo áreas urbanas y metropolitanas de más de medio millón de habitantes, como Vigo-Pontevedra o A Coruña-Ferrol, no cuenta con servicios de cercanías ferroviarias. Hay ciudades de 250.000 habitantes que sí los tienen y, sin embargo, Galiza sigue sin ellos.

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Es una responsabilidad que comparten el Partido Popular y el Partido Socialista. También es un ejemplo de cómo las mayorías que históricamente ha tenido Galiza en el Congreso y en el Senado no se han preocupado de defender los intereses de nuestro país, porque, de haberlo hecho, esta situación no sería la misma.

P.- Tras el accidente de Urda, Óscar Puente ha dimitido, una decisión que el BNG consideraba inevitable. ¿Qué responsabilidades quedan todavía por depurar y qué medidas deberían adoptarse?

R.- Hay que investigar, evidentemente. Óscar Puente ha asumido la responsabilidad política como ministro. Insisto, creo que era lógico e inevitable que eso sucediese y finalmente lo reconoció. Pero su dimisión no cierra nada. Lo que hace es poner aún más en evidencia la necesidad de varias cosas.

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En primer lugar, una investigación en profundidad para esclarecer las causas del accidente. No estamos ante un error humano como desencadenante. Aunque pudiese haber errores humanos, lo que fallaron fueron los sistemas automatizados de seguridad y, a partir de ahí, se produjeron más fallos. La seguridad ferroviaria no puede depender de que una persona se equivoque o no. En la Diputación Permanente todavía no se nos dio una explicación de por qué fallaron esos sistemas de seguridad o por qué no hubo una mayor verificación de las órdenes que se dieron.

Es necesario investigar, algo que no se hizo, por ejemplo, en el accidente de Angrois. Nosotros insistimos en que, si entonces se hubiesen depurado las responsabilidades compartidas entre el PP y el PSOE, en lugar de intentar taparlas con lo que se conoce como el ‘Pacto de la Curva’, probablemente se habrían extraído conclusiones que habrían permitido mejorar los protocolos y los sistemas de seguridad.

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Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, repasa con 'Infobae' el horizonte electoral. (Alejandro Higuera López / Infobae)

P.- El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para los jóvenes. ¿Qué medidas concretas propone el BNG para contener los precios del alquiler y aumentar la oferta de vivienda en Galicia?

R.- Hicimos propuestas que creemos que eran eficaces y que no fueron atendidas en los distintos debates sobre vivienda, incluida la Ley de Vivienda de 2023, que se demostró insuficiente. Algunas medidas, como la declaración de zonas tensionadas, pueden funcionar, pero necesitan complementarse con otras. Proponemos topar los precios de los alquileres y las hipotecas, impedir los desahucios y prorrogar los contratos. Pero la clave es aumentar la vivienda pública, tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles para alquiler social y asequible como a través de la rehabilitación y movilización de viviendas vacías.

“Proponemos topar los precios de los alquileres y las hipotecas, impedir los desahucios y prorrogar los contratos”

También defendemos impedir por ley que la vivienda sea objeto de especulación, prohibiendo a los fondos buitre y a las grandes inmobiliarias comprar viviendas y limitando las operaciones de compraventa entre particulares al uso residencial. Incluso planteamos expropiar las viviendas vacías en manos de esos fondos y de la Sareb, porque existe habilitación constitucional para hacerlo en una situación de crisis habitacional como esta. El BNG estuvo menos de cuatro años al frente de la Consellería de Vivenda durante el gobierno bipartito y en ese periodo impulsó miles de viviendas públicas.

P.- El proyecto de Altri ha generado una de las mayores contestaciones sociales y políticas de los últimos años en Galicia. Más allá de su oposición a esta planta, ¿qué modelo industrial defiende el BNG y qué proyectos considera un ejemplo de esa apuesta?

R.- Nosotros defendemos la necesidad de industrializar Galiza. Llevamos décadas de una crisis industrial cronificada, con numerosas empresas que han cerrado y miles de puestos de trabajo perdidos. Queremos impulsar una industrialización intensa, pero racional y sostenible, basada en nuestras potencialidades, nuestros recursos y los sectores emergentes en los que podemos ofrecer buenas condiciones.

Ese no es el modelo de Altri, una macrocelulosa que va en la dirección contraria. El Partido Popular habla de crear 500 puestos de trabajo, pero no tiene en cuenta el coste de oportunidad ni los miles de empleos que podría hacer perder en sectores fundamentales para nuestra economía, como el turismo sostenible vinculado al Camino de Santiago, la agricultura y la ganadería de A Ulloa o la pesca y el marisqueo en la ría de Arousa.

Frente a ese modelo, hay otras propuestas, como la fábrica de automóviles de SAIC en Ferrol, que representa el tipo de industrialización que necesita Galiza. Puede tener un efecto tractor sobre otras empresas y favorecer la aparición de industrias auxiliares que fabriquen componentes para el sector del automóvil. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa.

P.- Más allá de las reivindicaciones del BNG en Madrid, ¿cuáles son las tres medidas prioritarias de su programa para Galicia?

R.- Hay cuestiones importantes en todos los ámbitos. En primer lugar, volvería a poner sobre la mesa la implantación de servicios de cercanías ferroviarias en Galiza, tanto en las áreas urbanas como metropolitanas.

“Destacaría las subidas de las pensiones mínimas y del salario mínimo hasta el 60% del salario medio”

También plantearía un nuevo sistema de financiación que acabe con el expolio al que estamos sometidos. Si tomamos como referencia la liquidación de 2024, el Estado recaudó en Galiza 17.000 millones de euros y solo nos devolvió 10.000 millones. Es una diferencia muy importante en un país que, además, tiene algunos de los indicadores socioeconómicos más bajos del Estado español.

Y, por último, destacaría las subidas de las pensiones mínimas y del salario mínimo hasta el 60% del salario medio. Es fundamental en un país que tiene las segundas pensiones más bajas y donde Ourense registra las pensiones más bajas y los salarios se encuentran entre los tres más bajos del Estado.

Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, durante la entrevista con 'Infobae'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

P.- El BNG ha convertido la gestión de Feijóo al frente de la Xunta en uno de sus principales argumentos contra el PP. ¿Cómo explica que una parte del electorado gallego siga confiando en los populares pese a las críticas a su gestión y las numerosas movilizaciones sociales contra sus políticas?

R.- Hay muchos elementos que pueden explicarlo. Uno evidente es que el PP tiene un control social y mediático muy importante, además de una red clientelar que sigue funcionando. Es una maquinaria política muy potente, aunque utilice métodos y procedimientos que muchas veces son cuestionables desde el punto de vista ético y político. Si no, no se entendería que en Galiza haya una conflictividad social tan importante, con manifestaciones masivas contra las políticas del Partido Popular. Antes hablábamos de Altri, pero también podemos hablar de la sanidad, con movilizaciones contra las políticas de privatización y precarización de la sanidad pública, o de la educación.

Sin embargo, el desgaste electoral del PP es reducido. Esto se explica, entre otros factores, por el control mediático: los medios públicos, con una Televisión de Galiza y una radio convertidas en aparatos de propaganda del Partido Popular, y muchos medios privados, a través de subvenciones y dinero público.

P.- Los gallegos ya saben lo que es tener a Feijóo al frente del Gobierno. ¿Qué debería saber el resto de España sobre su forma de gobernar antes de decidir si le entrega las llaves de La Moncloa?

R.- Cuando toda la prensa madrileña y buena parte de los círculos políticos, incluso progresistas, presentaban a Feijóo como el contraste frente a Pablo Casado, como un político moderado y un buen gestor, nosotros intentábamos explicar que no era ni una cosa ni la otra. No es un buen gestor, salvo para su familia y las empresas amigas. Fueron muy generosos con su hermana, con su prima, con la empresa que dirige su prima,... Ahí están los contratos de la Administración gallega con empresas vinculadas a familiares suyos, o los beneficios de personas relacionadas con el Partido Popular en ámbitos como la privatización de la sanidad y los servicios sociales. Mientras tanto, destrozaron la sanidad pública, los servicios sociales y la educación pública. Aumentaron constantemente los fondos destinados a la enseñanza concertada en detrimento de la pública y no desarrollaron una política industrial ni económica.

“El PP tiene un control social y mediático muy importante, además de una red clientelar que sigue funcionando”

Y respecto a que Feijóo fuese moderado, creo que ya no lo dice nadie. En los años que lleva al frente del Partido Popular ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo en situarse en posiciones cada vez más próximas a la ultraderecha, compitiendo directamente con Vox. Poco antes de dejar la presidencia de la Xunta dijo que “nunca pactaré con Vox porque es un partido que está en contra de Galicia”. Y efectivamente, Vox está en contra de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro raquítico autogobierno. Sin embargo, ahí está Feijóo pactando incluso listas electorales con Vox. Feijóo no tiene escrúpulos. Es muy marxista en el sentido de Groucho: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”. Eso es exactamente lo que está haciendo.

P.- Si el PP necesitase apoyos parlamentarios para gobernar, pero no tuviese que hacerlo en coalición con Vox, ¿el BNG se plantearía facilitar su investidura a cambio de algunas de sus exigencias?

R.- No, rotundamente no. No entra en nuestros planes ni en nuestra manera de entender la política. Uno de los compromisos más importantes del BNG en las dos últimas elecciones, y que ahora volvemos a renovar, es que, si depende de nosotros, nunca gobernará ni la derecha de Feijóo ni la derecha con la ultraderecha. ¿Por qué? Porque sabemos que los compromisos de Feijóo no valen nada. Conocemos cómo gestionó los asuntos públicos en Galiza y lo hizo siempre en contra de las mayorías sociales y de los intereses de nuestro país.

La cabeza de lista por Ourense, Noa Presas; el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; la cabeza de lista por Pontevedra, Carme da Silva; y la cabeza de lista del BNG por Lugo, Olalla Rodil, durante un acto de precampaña del BNG. (César Arxina / Europa Press)

P.- Si el PSOE vuelve a necesitar los votos del BNG para gobernar, ¿estaría dispuesto a negociar una nueva investidura pese a los incumplimientos del anterior acuerdo?

R.- Vamos a ver qué sucede en las elecciones. Puede que el PSOE ni siquiera necesite el apoyo del BNG. Nosotros siempre decimos que no vamos a apoyar un Gobierno del PP, con Vox o sin Vox, pero tampoco vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Tenemos diferencias importantes con el PSOE, pero pondremos en primer plano los intereses de Galiza y estaremos dispuestos a hablar.