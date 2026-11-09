España

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

El 55,8% de la oferta publicada en las capitales españolas corresponde a modalidades distintas al arrendamiento residencial

Una persona joven con mochila negra y chaqueta verde habla por teléfono móvil mientras mira un cartel de "Se alquila" en un balcón de un edificio antiguo.
Un joven mira un cartel de 'Se alquila' colocado en la fachada de un edificio de Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mercado del alquiler en España ha experimentado un cambio significativo en la composición de su oferta. Los anuncios de habitaciones y viviendas de temporada ya superaban a los de pisos completos destinados a residencia habitual antes de la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Así lo revela un informe del Ministerio de Consumo, coordinado por el investigador Javier Gil, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), que analiza la evolución de los anuncios publicados en las principales capitales españolas.

Entre marzo y septiembre de 2026 se registraron en Idealista 381.997 anuncios de alquiler en las 53 capitales estudiadas. De ese total, 182.222 correspondían a habitaciones, lo que representa el 47,7% de la oferta; otros 30.978 eran alquileres de temporada (8,1%), mientras que los pisos completos destinados a residencia habitual sumaban 168.797 anuncios (44,2%). La suma de las dos primeras modalidades alcanza, por tanto, el 55,8% de los anuncios publicados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la fotografía cambia cuando se contabilizan las viviendas en lugar de los anuncios. En ese caso, el 68,4% de los inmuebles se ofrecía como alquiler residencial, frente al 19,1% de viviendas compartidas por habitaciones y el 12,5% de temporada. Esta diferencia responde a que una misma vivienda puede generar varios anuncios cuando se alquila por habitaciones. En términos prácticos, por cada diez viviendas completas destinadas al alquiler habitual se anuncian 2,8 compartidas y 1,8 de temporada.

Fuente: Ministerio de Consumo.
Fuente: Ministerio de Consumo.

Madrid y Barcelona concentran casi la mitad del alquiler temporal

La distribución territorial de esta oferta presenta importantes diferencias entre ciudades. Madrid encabeza la clasificación, con 7.397 anuncios de alquiler de temporada, seguida de Barcelona, con 6.708. Entre ambas capitales reúnen el 45,5% de toda la oferta de esta modalidad registrada en las ciudades analizadas. Su volumen supera ampliamente al de Valencia, tercera en el ranking, que contabiliza 2.043 anuncios.

PUBLICIDAD

Por detrás aparecen Málaga, con 1.654 anuncios; Sevilla, con 1.258; Santander, con 1.153, y Granada, con 1.078. La concentración en los principales mercados urbanos evidencia que el fenómeno tiene una incidencia especialmente elevada en determinadas capitales, aunque no se reproduce con la misma intensidad en todo el territorio.

Hay ciudades en las que el alquiler de temporada ha alcanzado un peso especialmente significativo frente al residencial. San Sebastián presenta la proporción más elevada: los anuncios temporales equivalen al 147,1% de los destinados a vivienda habitual. En Cádiz alcanzan el 107,1%, mientras que en Santander representan el 79,6%.

Fuente: Ministerio de Consumo
Fuente: Ministerio de Consumo

Las zonas tensionadas concentran más alquileres de temporada

El informe también identifica una relación entre la presencia de alquileres temporales y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. En estas áreas, la proporción de anuncios de temporada respecto a los residenciales es más de tres veces superior a la registrada en el resto de capitales. Una diferencia que, según el estudio, resulta compatible con la hipótesis de que parte de esta oferta se esté utilizando para eludir las normas aplicables al alquiler habitual.

Los datos muestran que las capitales declaradas zonas tensionadas registran una mediana del 31,2% de anuncios de temporada respecto a los residenciales, frente al 9,3% de las que no cuentan con esta declaración. De las 53 ciudades analizadas, nueve tienen esta consideración: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, en Cataluña; Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, en el País Vasco; Pamplona, en Navarra, y A Coruña, en Galicia.

San Sebastián vuelve a destacar, con un 147,1%, seguida de Barcelona, donde los anuncios de temporada equivalen al 67,5% de los residenciales. A continuación figuran Bilbao (37,5%), A Coruña (35,1%), Pamplona (31,2%), Vitoria-Gasteiz (21,4%), Girona (18,2%) y Tarragona (17,3%). Lleida constituye la única excepción, con una proporción del 6,1%, inferior incluso a la mediana de las capitales no tensionadas. En consecuencia, ocho de las nueve ciudades con zonas tensionadas presentan una presencia del alquiler temporal superior a la habitual en el resto.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, expone la postura de la organización sobre la situación habitacional y la regulación del alquiler

La diferencia no está tanto en el precio como en las condiciones del contrato

Uno de los aspectos más relevantes del análisis es que el mayor peso del alquiler de temporada en las zonas tensionadas no se traduce en un encarecimiento especialmente acusado. Por metro cuadrado, esta modalidad se anuncia a un precio mediano un 2,2% superior al del alquiler residencial, sin que la diferencia sea significativamente mayor en los mercados tensionados.

La principal distinción se encuentra en el marco contractual. Durante el periodo analizado, los alquileres de temporada no estaban sujetos a una duración mínima ni a las prórrogas obligatorias del alquiler habitual. Tampoco se les aplicaban, salvo en Cataluña desde enero de 2026, los límites de renta establecidos para las zonas tensionadas. Esta diferencia regulatoria ayuda a explicar por qué el estudio apunta a posibles incentivos para comercializar como temporales viviendas que podrían destinarse a residencia permanente.

El fenómeno, no obstante, no tiene la misma dimensión en todas las capitales. El informe constata que, en el conjunto de ciudades analizadas, se publican 18,4 anuncios de temporada por cada cien residenciales. Sin embargo, la concentración en Madrid y Barcelona y los elevados porcentajes de San Sebastián y Cádiz muestran que el impacto puede ser mucho más intenso en determinados mercados locales.

Fuente: Ministerio de Consumo
Fuente: Ministerio de Consumo

El Gobierno busca frenar el uso del alquiler temporal para eludir la regulación

Ante este escenario, el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el 6 de octubre, pretende reducir las diferencias entre ambas modalidades contractuales. La norma exige acreditar una causa real de temporalidad, limita la duración y el encadenamiento de los contratos y extiende al alquiler temporal determinadas garantías y límites de renta propios del arrendamiento de vivienda habitual. El objetivo es que la protección del inquilino dependa del uso efectivo del inmueble y no de la modalidad contractual que figure en el anuncio.

No obstante, el alcance de la reforma dependerá de su consolidación normativa, todavía pendiente de convalidación parlamentaria en el momento de elaboración del informe, así como de la capacidad de las administraciones para comprobar que la finalidad declarada del contrato coincide con su utilización real.

Temas Relacionados

ViviendaAlquilerAlquileresPrecio del AlquilerEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna

El organismo público advierte del peligro por inundaciones y el aumento significativo de los caudales, puesto que podrían alcanzarse acumulados superiores a 120 l/m² en doce horas

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

El Alto Tribunal desestima la petición de Vox e Iustitia Europa de extender a otros 189.678 inscritos en el extranjero la suspensión cautelar del sufragio que ya afecta a más de 162.000 descendientes de exiliados

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

El monarca opta hoy en día por reuniones mucho más reducidas e íntimas en el entorno del Palacio de la Zarzuela, nada parecido a como se desarrollaban las Navidades durante su infancia

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid