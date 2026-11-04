España

Pastel de patata y cebolla al horno, una receta deliciosa y fácil de hacer que es perfecta para el otoño

Con ingredientes sencillos y en solo una hora es posible preparar un plato saludable que es ideal como principal o acompañamiento de carnes y pescados

Fuente de cerámica con pastel de patata y cebolla cortado en porciones, cuenco con hierbas y cubiertos sobre una mesa de madera.
Pastel de patata y cebolla horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una comida fácil, rápida y deliciosa. Estos suelen ser los requisitos de una amplia mayoría de personas cuando buscan una receta. Y si hay una que, además, es perfecta para el otoño, esa es el pastel de patata y cebolla al horno. La versatilidad de este plato saludable hace que sea ideal tanto como principal, como para acompañar carnes y pescados. Todo ello sin olvidar que utiliza ingredientes sencillos que es habitual que formen parte de la despensa de cualquier cocina española.

Este pastel de patata y cebolla al horno combina capas tiernas de patata, cebolla pochada y queso fundido con un acabado dorado y cremoso. Por si esto fuera poco, es una receta contundente, perfecta como plato principal vegetariano si se elimina la panceta.

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La técnica parte de una cocción breve de las patatas antes de montar las capas. La cebolla se cocina a fuego medio hasta quedar transparente y el horno termina de unir todos los ingredientes con nata y queso.

Receta de pastel de patata y cebolla al horno

Descubre cinco recetas deliciosas y sencillas con ingredientes de primavera, perfectas para llevar en táper a la oficina o a un picnic. Aprende a preparar pasta Alfredo con pollo, ternera a la jardinera, guisantes con huevo, caballa al horno y un sabroso pastel de verduras y pollo.

Este pastel de patata y cebolla al horno se prepara con patatas en rodajas finas, cebolla pochada, panceta y una mezcla de quesos. La técnica principal consiste en precocer las patatas, montar el pastel por capas y gratinarlo hasta que quede dorado.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 35 minutos
  • Cocción de las patatas: 5-7 minutos
  • Salteado de la cebolla y la panceta: 10 minutos
  • Horneado: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de patatas, peladas y cortadas en rodajas muy finas.
  • 200 g de panceta, cortada en dados pequeños.
  • 200 g de queso gruyer, en lonchas o rallado.
  • 200 g de queso fontina, en lonchas o rallado.
  • 200 g de queso mozzarella, en lonchas o rallado.
  • 50 g de queso roquefort, desmenuzado.
  • 2 cebollas, cortadas en rodajas finas.
  • 120 ml de nata para cocinar.
  • 1 cucharada de mantequilla.
  • ½ cucharadita de nuez moscada.
  • Sal, al gusto.
  • Pimienta negra, al gusto.
  • Aceite o mantequilla para untar la fuente.

Cómo hacer pastel de patata y cebolla al horno, paso a paso

Patatas enteras y cortadas, huevos en un cuenco y en hueveras, una botella de aceite, un cuchillo, un batidor y perejil sobre una mesa de madera.
El pastel de patata y cebolla al horno se prepara con patatas en rodajas finas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Pela las patatas y córtalas en rodajas muy finas. Una mandolina ayuda a conseguir un grosor uniforme.
  2. Pon abundante agua con sal en una olla. Cuando hierva, añade las patatas y cuécelas durante 5-7 minutos.
  3. Escurre las patatas con cuidado. Déjalas reservadas para que pierdan el exceso de agua.
  4. Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio.
  5. Añade las cebollas y cocínalas hasta que estén transparentes y tiernas.
  6. Incorpora la panceta y deja que se dore durante unos minutos. Retira la sartén del fuego.
  7. Precalienta el horno a 180 °C.
  8. Unta una fuente rectangular con aceite o mantequilla.
  9. Coloca una primera capa con la mitad de las patatas.
  10. Reparte por encima la mitad de la mezcla de cebolla y panceta.
  11. Añade el resto de las patatas y cubre con la cebolla y la panceta restantes.
  12. Distribuye por encima el queso gruyer, el fontina y la mozzarella.
  13. Desmenuza el roquefort sobre la superficie.
  14. Mezcla la nata con la nuez moscada, una pizca de sal y pimienta.
  15. Vierte la nata sobre el pastel. No añadas demasiada sal, porque la panceta y los quesos ya aportan bastante sabor.
  16. Hornea durante 20 minutos, hasta que el queso esté fundido y la superficie quede dorada.
  17. Deja reposar el pastel 5 minutos antes de cortarlo. Así las capas se asientan y las porciones mantienen mejor la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones como entrante o guarnición. Como plato principal, puede servirse en 6 porciones más abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada para 8 raciones:

  • Calorías: aproximadamente 620 kcal.
  • Proteínas: 26 g.
  • Hidratos de carbono: 35 g.
  • Grasas: 45 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sal: elevada, por la panceta y los quesos curados.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel en la nevera hasta tres días, dentro de un recipiente hermético o cubierto con film transparente. Para recalentarlo, conviene utilizar el horno a 160 °C durante 10-15 minutos. En el microondas, hay que calentar cada porción durante 2-3 minutos.

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