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La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

El hijo mayor de la reina de Noruega fue condenado a cuatro años de prisión al declararlo culpable de 34 de los 39 delitos que se le atribuían, entre ellos dos violaciones, maltrato, amenazas, agresiones, posesión de drogas y otros muchos delitos

Marius Borg Hoiby sale del funeral del rey Harald de Noruega en la catedral de Oslo, 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)
Marius Borg Hoiby sale del funeral del rey Harald de Noruega en la catedral de Oslo, 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)
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Nuevo giro en el proceso judicial de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega. El Tribunal de Distrito de Oslo ha decidido aceptar la petición de su defensa y levantar la prisión preventiva que pesaba sobre él. Sin embargo, la resolución no supone por ahora su salida del régimen de arresto domiciliario: la Fiscalía ha recurrido la decisión y ha solicitado que se suspenda su aplicación inmediata, por lo que el joven tendrá que esperar a que se pronuncie una instancia superior.

La vista judicial celebrada este lunes enfrentaba dos posturas muy diferentes. Por un lado, los abogados de Marius reclamaban que dejara de estar privado de libertad, argumentando que no existían motivos suficientes para mantener las restricciones. Por otro lado, el Ministerio Público consideraba que todavía no era conveniente modificar las medidas de control, al entender que existía riesgo de que pudiera reincidir o volver a consumir drogas. Finalmente, el juez ha respaldado los argumentos de la defensa y ha autorizado su puesta en libertad bajo determinadas condiciones.

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Entre ellas figuran la obligación de presentarse ante las autoridades y someterse a controles para detectar un posible consumo de sustancias estupefacientes. No obstante, el recurso presentado por la fiscal Oda Karterud mantiene la situación en suspenso. Según la información difundida por los medios noruegos, la vista de apelación está prevista para el próximo 9 de febrero, fecha en la que se volverá a examinar el futuro inmediato del hijo de la princesa heredera.

Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo, 2026. (NTB/Heiko Junge /vía REUTERS).
Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo, 2026. (NTB/Heiko Junge /vía REUTERS).

No hay motivos para mantener las restricciones

El equipo legal de Marius, que ha renovado su representación en esta fase del procedimiento, ha insistido en que su cliente está atravesando “un periodo especialmente complicado”. Sus abogados sostienen que las circunstancias han cambiado y que el mantenimiento de las medidas supone una carga personal muy importante. También han defendido que el joven ha demostrado voluntad y capacidad para mantenerse alejado de las drogas y evitar nuevos problemas con la justicia.

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Tras conocer el fallo, el abogado Daniel Storrvik ha trasladado a VG la satisfacción de su representado. “Estamos muy satisfechos con el resultado. Marius está contento y aliviado, pero lo toma con cautela, dado que aún no es legalmente vinculante”, ha explicado. La defensa confía ahora en que la Fiscalía decida no continuar con su recurso.

La fiscal Oda Karterud, sin embargo, mantiene una posición contraria. Durante la audiencia ha defendido que existen elementos recientes que aconsejan prolongar la vigilancia y que el joven todavía no estaría preparado para recuperar la libertad. Por ese motivo, ha solicitado que la decisión del tribunal no entre en vigor hasta que se resuelva la apelación.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

Una condena de cuatro años y meses de arresto en Skaugum

Marius Borg permanece bajo custodia desde febrero y, desde el pasado verano, cumple la medida en una vivienda situada dentro de la finca de Skaugum, residencia oficial de los príncipes herederos. Desde entonces ha podido salir en ocasiones excepcionales, con autorización, como ocurrió para despedirse del rey Harald V y acudir a su funeral en septiembre. Según la información facilitada, durante este periodo no ha incumplido las condiciones impuestas ni se han comunicado infracciones relacionadas con su control electrónico.

El hijo de Mette-Marit, que no forma parte oficialmente de la Casa Real, fue condenado el 15 de junio a cuatro años de prisión. El tribunal lo declaró culpable de 34 de los 39 delitos que se le atribuían, entre ellos dos violaciones, maltrato a una expareja, amenazas, agresiones, posesión de drogas, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones de tráfico. La sentencia también estableció el pago de 640.000 coronas noruegas —unos 58.000 euros— en concepto de indemnización a cuatro víctimas.

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