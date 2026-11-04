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Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

El vuelco se produjo tras varios volantazos aparentemente intencionados en un terreno resbaladizo por la lluvia. Un tercer militar, que viajaba detrás, resultó herido

Imagen de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' entregados al Ejército de Tierra, en la Base 'Álvarez de Sotomayor' en Almería. (Marian León/Europa Press)
Imagen de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' entregados al Ejército de Tierra, en la Base 'Álvarez de Sotomayor' en Almería. (Marian León/Europa Press)
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El Tribunal Supremo ha condenado a dos meses y un día de prisión a un sargento del Ejército por extralimitación en el ejercicio del mando tras apartar a la conductora asignada de un vehículo blindado durante unas maniobras militares en Chinchilla, Albacete, ponerse él al volante y acabar volcándolo. La sentencia, dictada el 15 de octubre de 2026, ha concluido que el suboficial aprovechó su rango superior para imponer a la soldado un cambio que no podía ordenar.

El incidente comenzó después de unas maniobras rutinarias que implicaron al personal del Tercio Gran Capitán 1.º de la Legión de Melilla, cuando uno de los vehículos comenzó a fallar durante un ejercicio. El capitán y responsable del ejercicio ordenó que se llevase el vehículo a revisión al taller, encargando a una soldado que lo llevase durante el trayecto. Uno de sus superiores la acompañó porque debía atender unas gestiones cerca de esas instalaciones.

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Tras la reparación, la soldado retiró el blindado del recinto y fue a buscar a otro compañero, que se incorporaba aquel día a las maniobras. A su vuelta, encontró al suboficial sentado en el puesto de conducción. Le recordó que era ella la conductora y responsable del BMR. El sargento no aceptó la petición y le ordenó subir al vehículo porque asumiría él la conducción. La soldado ocupó la escotilla del jefe de vehículo para comunicarse con él mediante los cascos interfónicos, mientras que el tercer compañero se instaló en uno de los asientos traseros.

Comenzó a dar volantazos y a conducir en zigzag

El regreso se produjo de noche, por una vía logística resbaladiza a causa de la lluvia. La soldado advirtió que el blindado circulaba demasiado cerca del lado derecho del camino. Transmitió el aviso por los interfonos sin respuesta. Después percibió varios volantazos y movimientos en zigzag. Llegó a pensar que se trataba de una broma porque la pista no tenía baches ni desniveles que explicaran aquellos cambios de dirección. Comenzó a gritar para que rectificase, pero de nuevo sin respuesta.

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El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Finalmente, el BMR perdió el control y volcó sobre su lateral derecho. El soldado que iba en el asiento trasero recibió atención sanitaria en el lugar y fue trasladado después al botiquín de la zona de vida del batallón. El parte confirmó contusiones leves y fijó 15 días de perjuicio personal básico y otros 15 días de pérdida de calidad de vida moderada.

Elimina el delito de lesiones porque no se demuestra la intención

El Tribunal Militar Territorial Segundo condenó al sargento el pasado 12 de febrero de 2026 por extralimitar su mando y por provocar lesiones dolosas. Sin embargo, un segundo dictado meses después corrigió la pena de prisión del primer delito, que quedó fijada en dos meses y un día.

La Sala de lo Militar ha subrayado que la decisión de sustituir a la conductora solo podía corresponder al jefe de compañía y que el sargento, aunque fuese de un rango superior, no tenía autorización para modificar aquella orden. Para los magistrados, el suboficial impidió que la soldado cumpliera la misión que le habían asignado mediante una decisión basada en su rango.

El Supremo ha aceptado el recurso del sargento solo en lo relativo a las lesiones. La sentencia señala que no cabe atribuir automáticamente a título doloso todo lo que sucedió después de la extralimitación. La acusación no formuló un delito de lesiones imprudentes y la sentencia de instancia no estableció los elementos necesarios para valorar esa posible vía penal.

La decisión elimina también la multa de 15 días a razón de cinco euros diarios y las indemnizaciones fijadas en primera instancia: 1.457,04 euros por las lesiones y daños morales del soldado, y 2.945,29 euros por los daños del vehículo siniestrado. El tribunal ha zanjado que la condena por lesiones exigía acreditar que el sargento primero actuó de forma consciente y voluntaria, algo que no se desprende de los hechos probados.

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