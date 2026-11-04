Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Esta semana Madrid es la sede de una importante cita internacional. La Cumbre Iberoamericana celebra su XXX edición en la capital española. Para la Comunidad no es un año más, pues son conscientes de la relevancia del momento y de que el orden mundial está en constante cambio. En los últimos años y meses se han producido alteraciones drásticas en el tablero geopolítico, como la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio o los giros de guion en ejecutivos nacionales, como puede ocurrir en España con las próximas elecciones del 29 de noviembre o como ha pasado hace apenas unas horas en Estados Unidos. Donald Trump ha perdido el dominio de las cámaras legislativas al sufrir una importante derrota frente a los demócratas en los comicios ‘midterms’ de EEUU.

En medio de este contexto de cambios, Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad, defiende que es el instante de que que Iberoamérica será “aún más importante” en un mundo “en reconfiguración”. La influencia de la política estadounidense en todo el continente americano es enorme, pues la mayoría de países se dividen entre el apoyo o la oposición a la figura de Trump. Ahora, con su pérdida de influencia por la caída del Partido Republicano en el Parlamento y en el Senado, se abren puertas para otros líderes internacionales. Madrid acoge el encuentro de varios de ellos, aunque menos de los que les gustaría. Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele. Todos ellos tienen representantes de sus gobiernos que estarán en su nombre. La Comunidad tiene un total de 22 países miembros: Andorra, España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.