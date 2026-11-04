Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Esta semana Madrid es la sede de una importante cita internacional. La Cumbre Iberoamericana celebra su XXX edición en la capital española. Para la Comunidad no es un año más, pues son conscientes de la relevancia del momento y de que el orden mundial está en constante cambio. En los últimos años y meses se han producido alteraciones drásticas en el tablero geopolítico, como la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio o los giros de guion en ejecutivos nacionales, como puede ocurrir en España con las próximas elecciones del 29 de noviembre o como ha pasado hace apenas unas horas en Estados Unidos. Donald Trump ha perdido el dominio de las cámaras legislativas al sufrir una importante derrota frente a los demócratas en los comicios ‘midterms’ de EEUU.
En medio de este contexto de cambios, Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad, defiende que es el instante de que que Iberoamérica será “aún más importante” en un mundo “en reconfiguración”. La influencia de la política estadounidense en todo el continente americano es enorme, pues la mayoría de países se dividen entre el apoyo o la oposición a la figura de Trump. Ahora, con su pérdida de influencia por la caída del Partido Republicano en el Parlamento y en el Senado, se abren puertas para otros líderes internacionales. Madrid acoge el encuentro de varios de ellos, aunque menos de los que les gustaría. Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele. Todos ellos tienen representantes de sus gobiernos que estarán en su nombre. La Comunidad tiene un total de 22 países miembros: Andorra, España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Albares defiende que “no hay sillas vacías”
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la vigencia de la Cumbre Iberoamericana pese a la presencia de 10 jefes de Estado y de Gobierno. “No hay ninguna silla vacía”, ha explicado durante la rueda de prensa junto al secretario general Andrés Allamand. En la última edición, celebrada en Ecuador, solo hubo cuatro líderes de los países. Esta edición supone una mejora, pero sigue lejos de mirar a los ojos de las grandes citas mundiales a las que nunca faltan los jefes de Estado.
Albares ha destacado que los 22 países de la Comunidad estarán representados por sus respectivos ministros de Exteriores. El ministro ha atribuido las ausencias a situaciones internas o a limitaciones de agenda de algunos líderes. También ha adelantado que la cumbre prevé acuerdos sobre inteligencia artificial, emergencia climática, movilidad académica, cooperación y cuidados. Por su parte, Allamand ha añadido que la reunión supone una “reafirmación política” de la comunidad, creada en Guadalajara, México, en 1991.
El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, hace presencia en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid (España), que reunirá a representantes de 22 países, incluidos 19 de Latinoamérica y tres de Europa.
La Cumbre Iberoamericana se celebra esta semana en Madrid con nombres muy relevantes pero también grandes ausencias. Según ha podido saber Infobae, Javier Milei vuelve a la capital española dos semanas después de su última visita. De nuevo, no se prevé que tenga un encuentro con Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno confirman que el presidente no contará con los líderes latinoamericanos más cercanos a su corriente ideológica. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Lula Da Silva, reelegido hace días como presidente de Brasil, no viajan a la edición XXX de la Cumbre. Tampoco estarán Delcy Rodríguez ni Nayib Bukele, otras dos de las voces más seguidas.
CAF -el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, sube un escalón su alianza con España. La organización, que se posiciona como el principal banco verde en Iberoamérica, ha inaugurado su nueva oficina en Madrid, que será la nueva sede de la vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización, creada para impulsar proyectos sostenibles, movilizar capital, conocimiento y socios internacionales entre América Latina y el Caribe y Europa.
Derrota de Trump y oportunidad para la Comunidad
La XXX Cumbre Iberoamericana reúne este miércoles en Madrid a los cancilleres de los 22 países de la Comunidad, en una jornada marcada por el análisis del nuevo escenario político de Estados Unidos. Donald Trump ha reconocido que está “sorprendido” y que esperaba un “mejor” resultado, pero se ha desmarcado. “No estaba en la boleta electoral, y no había nada que se pudiera hacer al respecto. Si hubiera estado, habríamos ganado”, ha afirmado el presidente durante su entrevista con Fox News.
El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha sostenido que la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, con control de ambas cámaras del Congreso, tendrá consecuencias para la acción exterior de Washington. A su juicio, esa modificación puede reforzar la relevancia de Iberoamérica en un contexto internacional cambiante. aún más importante a la comunidad iberoamericana como un actor internacional de fuste, de envergadura, en este mundo que está cambiando".