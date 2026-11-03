España

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El club ha confirmado en X esta dramática noticia. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, relata

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, en la imagen compartida por el club tras su fallecimiento.
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, en la imagen compartida por el club tras su fallecimiento.
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Ha muerto Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que este lunes fue trasladado al hospital tras un brutal golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono. Ha permanecido horas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El club ha confirmado en X esta dramática noticia. Horas antes había alertado del empeoramiento de su situación. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”.

El jugador ha fallecido a las 08:00 de este martes. El comunicado define la noticia como un “cruel desenlace” y señaló que el tinerfeñismo atraviesa una jornada de duelo. El club ha expresado que acompaña a los familiares y seres queridos de De Miguel Alameda. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, indica en el texto. La familia, por su parte, ha agradecido “todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas”. También han pedido “máximo respeto a su privacidad” durante estos momentos.

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La jugada que provocó su traslado al hospital

De Miguel quedó inconsciente en el tiempo añadido tras una acción con el portero del Andorra, Jesús Owono, cuando ambos disputaban un balón aéreo. El encuentro, que iba 2-2, fue suspendido después de que los servicios médicos atendieran al atacante sobre el césped. El jugador fue estabilizado en un vehículo medicalizado y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En un primer parte, el Tenerife indicó que se encontraba “estable, dentro de la gravedad” en la UCI.

Owono fue expulsado por la jugada. Jugadores de ambos equipos solicitaron de inmediato la asistencia médica, mientras los aficionados acompañaron la salida de la ambulancia con aplausos. El FC Andorra había enviado “toda la fuerza” y sus “mejores deseos” al futbolista, al igual que otros clubes, entre ellos el Real Madrid y el Rayo Vallecano. La imagen de impacto en los rostros de los futbolistas ya adelantaba la gravedad de lo sucedido.

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