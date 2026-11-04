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‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa conquistando a la crítica y al público desde su estreno mundial en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo

Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'. (Elástica Films)
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Primero fue el Festival de Cannes; después, tras unos meses de espera y como un dominó, le ha seguido el resto del mundo. Ni la crítica ni el público parecen inmunes a La bola negra, el segundo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que entrelaza tres historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017 mientras reflexiona sobre la memoria histórica, la libertad sexual y el legado de Federico García Lorca en nuestro país. Tras conquistar los festivales de Toronto y San Sebastián, Los Javis han vuelto a hacer historia, esta vez en Londres, donde han conseguido el Premio del Público a la Mejor Película del BFI London Film Festival.

La noticia la ha anunciado este miércoles 4 de noviembre el British Film Institute (BFI), organizador del prestigioso certamen británico, cuya 70.ª edición concluyó el pasado 18 de octubre. La cinta se ha impuesto en una votación, en la que, como dice el propio título, realizan los propios espectadores del festival. La cinta se proyectó el pasado 8 de octubre en el Royal Festival Hall de Londres, con la presencia de los dos directores y parte del reparto, entre ellos Penélope Cruz, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente.

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El video presenta logos y texto que anuncian el estreno de un tráiler. Incluye un primer plano de una persona con líquido en el rostro y dos hombres corriendo en una playa cerca del mar. El material identifica a Javier Calvo y Javier Ambrossi como los directores. Corresponde al tráiler promocional de la película 'La bola negra'.

En su comunicado, el BFI ha definido La bola negra como una “epopeya queer que desafía los géneros” y una película “majestuosa y original”, profundamente vinculada al legado del poeta granadino.

Tres premios del público en menos de dos meses

Desde que se estrenó el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes, donde Los Javis consiguieron el premio a la Mejor Dirección, parece que la cinta está destinada a triunfar. La ovación de 20 minutos fue la mayor de la 79.ª edición del certamen y, según el medio especializado Deadline, estuvo a punto de igualar el récord histórico de la muestra: la cifra que consiguió El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, en 2006, cuando obtuvo 22 minutos.

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Tras el éxito de Cannes, cuatro meses después, el 20 de septiembre, llegó su primera gran victoria entre los espectadores. La bola negra se alzó con el People’s Choice Award del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los reconocimientos más destacados del certamen canadiense y uno de los mejores indicadores de la temporada de premios. Casi todos sus ganadores desde hace casi dos décadas han logrado nominaciones al Óscar a la Mejor Película. No es para menos: 16 de las 18 películas que lo ganaron entre 2008 y 2025 consiguieron una nominación al Oscar a la Mejor Película. Solo dos se quedaron fuera de la categoría reina de los premios de Hollywood: Where Do We Go Now? (2011) y La vida de Chuck (2024).

Javier Ambrossi y Javier Calvo, ganadores del premio al Mejor Director por la película 'La bola negra' en el 79.º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 23 de mayo de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Javier Ambrossi y Javier Calvo, ganadores del premio al Mejor Director por la película 'La bola negra' en el 79.º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 23 de mayo de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Apenas seis días después, el 26 de septiembre, repitió el éxito en el Festival de San Sebastián, donde consiguió el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película con una puntuación de 9,40 sobre 10, la más alta alcanzada por una producción española en esta categoría. A estos tres festivales hay que sumarle el Premio del Público de la sección Flash Forward en el Festival de Busan, en Corea de Sur, anunciado el pasado 15 de octubre.

Mientras tanto, Los Javis continúan su carrera hacia la ceremonia de los 99.º Oscar de 2027. Aunque buena parte de las miradas están puestas en la posibilidad de que La bola negra consiga una nominación a Mejor Película, también puede hacerlo en la categoría de Mejor Película Internacional, en la que representa a España. La primera fecha clave llegará el próximo 15 de diciembre, cuando la Academia de Hollywood anuncie las 15 películas preseleccionadas en las shortlist, aunque habrá que esperar hasta el 21 de enero para conocer las nominaciones definitivas.

Entretanto, la cinta continúa sumando reconocimientos en Estados Unidos, donde acumula dos nominaciones en los Gotham Awards, a Mejor Interpretación Revelación para Guitarricadelafuente y al Premio del Público. En la gala, que tiene lugar el 30 de noviembre en Nueva York, también recibirá un homenaje con el Gotham Vanguard Tribute. Por si fuera poco, también ha logrado las candidaturas como mejor banda sonora de cine independiente y mejor canción para La nieve.

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