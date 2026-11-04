España

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Lo que no dices se queda flotando en un limbo emocional donde no puede ser resuelto ni cerrado”

La experta explica cómo las palabras que guardamos pueden afectarnos a nivel emocional y por qué es importante expresar lo que sentimos

Es importante hablar y no guardarse los sentimientos
Mujer preocupada. (Magnific)
Guardar

El ser humano es una especie social. A lo largo de la vida, construimos vínculos, compartimos experiencias y buscamos en los demás un lugar donde sentirnos comprendidos. Sin embargo, no siempre encontramos las palabras para expresar lo que nos pasa.

Hay emociones que se quedan atrapadas en la garganta, conversaciones que nunca llegan a darse y sentimientos que, por miedo, orgullo o inseguridad, terminamos guardándonos. Lo que callamos no desaparece con el silencio. A veces, permanece dentro de nosotros, pesa, duele y deja una huella en las relaciones que construimos.

PUBLICIDAD

La neuropsicóloga Marta Jiménez, que cuenta con más de 30.000 seguidores en TikTok (@martajimenezpsicologia), ha reflexionado sobre ello en uno de sus últimos vídeos. “Lo que no dijiste se queda flotando en una especie de limbo emocional donde no puede ser ni resuelto ni cerrado”, afirma la experta.

El peligro del silencio

Para Marta, el dolor no siempre nace de aquello que hacemos, sino también de lo que dejamos sin hacer. Aquello que no decimos puede ser una carga difícil de soltar, sobre todo cuando la otra persona ya no está.

En estos casos, quedan pendientes sentimientos como el cariño, el arrepentimiento o la necesidad de pedir perdón. A diferencia de los errores que reconocemos y asumimos, las conversaciones que nunca llegamos a tener no encuentran una resolución. La persona puede seguir dando vueltas a lo que habría querido decir o a cómo habría cambiado la situación si se hubiera atrevido a expresarlo.

PUBLICIDAD

Esta situación se complica cuando perdemos la oportunidad de hacerlo. Una ruptura, el distanciamiento o la pérdida de alguien pueden impedir que esas palabras lleguen a su destinatario. Por ello, la experta recomienda expresar aquello que sentimos mientras todavía existe la posibilidad de hacerlo. No significa que la conversación vaya a cambiar lo ocurrido ni que la otra persona vaya a responder como esperamos, pero sí que podemos dejar de posponer una cuestión que nos afecta.

@martajimenezpsicologia Lo que más pesa no son los errores. Es lo que no dijiste. 📮   Los errores los procesas, los lloras, los integras. Pero las palabras que te tragaste se quedan flotando en un limbo que nunca se cierra.   Hoy, si hay algo que llevas tiempo pensando en decirle a alguien… dilo. Aunque tiemble. Aunque ya no cambie nada.   Porque lo que duele al final no es lo que hiciste. Es lo que no te atreviste a hacer.   #duelo #relaciones #psicología #saludmental #arrepentimiento ♬ sonido original - Marta Jiménez Neuropsicóloga

Las consecuencias de sobrepensar

Desde el punto de vista psicológico, quedarse atrapado en pensamientos sobre situaciones que no hemos resuelto puede favorecer la llamada rumiación mental. Este fenómeno consiste en dar vueltas de forma repetitiva a experiencias negativas, conversaciones pendientes o decisiones pasadas, sin llegar a encontrar una solución. No se trata simplemente de recordar algo que nos preocupa, sino de mantener ese pensamiento activo durante largos periodos.

La ciencia ha relacionado este patrón con mayores niveles de ansiedad y síntomas depresivos. También puede prolongar los estados de ánimo negativos, interferir en la capacidad para resolver problemas y mantener las respuestas fisiológicas del organismo ante el estrés.

Por tanto, no es solamente el hecho de callar algo de manera puntual lo que necesariamente perjudica la salud, sino la dificultad para gestionar determinadas emociones cuando se convierten en una preocupación persistente.

Expresar las emociones también es una forma de cuidarse

Ponerle palabras a lo que sentimos permite identificar mejor nuestras emociones y comprender qué necesitamos en cada momento. En psicología, esta capacidad está relacionada con la regulación emocional, un proceso que nos ayuda a reconocer, interpretar y gestionar nuestras respuestas ante distintas situaciones. Cuando no sabemos identificar lo que nos ocurre o nos cuesta comunicarlo, también puede resultar más complicado encontrar una manera adecuada de afrontarlo.

Temas Relacionados

PsicologíaVirales EspañaTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Ni Epstein ni Buckingham: el insólito motivo por el que el expríncipe Andrés tendrá que declarar ante el juez

El hermano de Carlos III comparecerá como testigo clave en un juicio por una presunta estafa millonaria vinculada a pagos y a un chalet en Suiza

Ni Epstein ni Buckingham: el insólito motivo por el que el expríncipe Andrés tendrá que declarar ante el juez

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

La ejecutoria de la sentencia firme incluye el cobro de 170.250 euros en sanciones y la recuperación de otros 430.298 euros vinculados a los beneficios obtenidos por la trama de las mascarillas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

La sustracción, detectada entre Guallar y Plasencia de Jalón, ha afectado la puntualidad de los servicios durante la mañana

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

El vuelco se produjo tras varios volantazos aparentemente intencionados en un terreno resbaladizo por la lluvia. Un tercer militar, que viajaba detrás, resultó herido

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

ECONOMÍA

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions