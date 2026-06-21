España

Pastel de calabacín y patata gratinado: una receta con un contraste de texturas llamativo y muy saciante

Es un plato que se prepara al horno y tiene una capa crujiente de queso

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Un pastel gratinado con rodajas de calabacín y patata en una fuente.
Un pastel gratinado de calabacín y patata gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pastel siempre es una gran opción para compartir, ya que es un plato saciante, versátil y fácil de preparar. Si buscas una receta sencilla para incluir verduras en tu dieta, este de calabacín y patata gratinado es una alternativa perfecta.

La combinación de ambos ingredientes da como resultado una elaboración con un contraste de texturas y llena de sabor, ideal tanto para una comida familiar como para una cena. Además, es una receta sencilla, elaborada con ingredientes económicos y fáciles de encontrar, por lo que no hace falta ser un experto en la cocina para conseguir un buen resultado.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  1. 2 calabacines medianos
  2. 4 patatas medianas
  3. 250 ml de nata para cocinar
  4. 100 g de queso rallado (parmesano o mezcla 4 quesos)
  5. 2 dientes de ajo
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta negra al gusto
  9. Tomillo fresco u orégano (opcional)

Cómo hacer pastel de calabacín y patata gratinado, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo para que alcance la temperatura adecuada mientras preparas el resto de ingredientes.
  2. Lava bien los calabacines y las patatas para eliminar cualquier resto de suciedad. Si lo prefieres, puedes pelar las patatas antes de utilizarlas.
  3. Corta los calabacines y las patatas en rodajas finas. Lo ideal es utilizar una mandolina para conseguir un grosor uniforme y asegurar una cocción homogénea.
  4. Engrasa una fuente apta para horno con un poco de aceite de oliva y frota el fondo con los dientes de ajo para aportar un aroma más intenso.
  5. Coloca una primera capa de patata en la base de la fuente. Salpimenta al gusto.
  6. Añade una capa de calabacín siguiendo el mismo procedimiento y vuelve a salpimentar ligeramente.
  7. Continúa alternando capas de patata y calabacín hasta agotar los ingredientes, procurando que queden bien repartidos por toda la fuente.
  8. Vierte la nata líquida sobre las verduras para aportar cremosidad al conjunto.
  9. Espolvorea el queso rallado de manera uniforme por toda la superficie y añade tomillo fresco u orégano si deseas un toque aromático adicional.
  10. Hornea durante 35-40 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la superficie quede dorada y ligeramente gratinada.
  11. Retira del horno y deja reposar el pastel durante unos minutos antes de servir para que se asiente y resulte más fácil cortarlo en porciones.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 raciones contundentes, aunque depende del tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 250 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 25 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el pastel en la nevera hasta 3 días, siempre que esté bien tapado. Calienta en horno o microondas antes de servir para mantener su textura original, aunque es imposible que quede exactamente igual que recién hecho.

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