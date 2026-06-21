Pastel de calabacín y patata gratinado: una receta con un contraste de texturas llamativo y muy saciante

Un pastel siempre es una gran opción para compartir, ya que es un plato saciante, versátil y fácil de preparar. Si buscas una receta sencilla para incluir verduras en tu dieta, este de calabacín y patata gratinado es una alternativa perfecta.
La combinación de ambos ingredientes da como resultado una elaboración con un contraste de texturas y llena de sabor, ideal tanto para una comida familiar como para una cena. Además, es una receta sencilla, elaborada con ingredientes económicos y fáciles de encontrar, por lo que no hace falta ser un experto en la cocina para conseguir un buen resultado.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 2 calabacines medianos
- 4 patatas medianas
- 250 ml de nata para cocinar
- 100 g de queso rallado (parmesano o mezcla 4 quesos)
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Tomillo fresco u orégano (opcional)
Cómo hacer pastel de calabacín y patata gratinado, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo para que alcance la temperatura adecuada mientras preparas el resto de ingredientes.
- Lava bien los calabacines y las patatas para eliminar cualquier resto de suciedad. Si lo prefieres, puedes pelar las patatas antes de utilizarlas.
- Corta los calabacines y las patatas en rodajas finas. Lo ideal es utilizar una mandolina para conseguir un grosor uniforme y asegurar una cocción homogénea.
- Engrasa una fuente apta para horno con un poco de aceite de oliva y frota el fondo con los dientes de ajo para aportar un aroma más intenso.
- Coloca una primera capa de patata en la base de la fuente. Salpimenta al gusto.
- Añade una capa de calabacín siguiendo el mismo procedimiento y vuelve a salpimentar ligeramente.
- Continúa alternando capas de patata y calabacín hasta agotar los ingredientes, procurando que queden bien repartidos por toda la fuente.
- Vierte la nata líquida sobre las verduras para aportar cremosidad al conjunto.
- Espolvorea el queso rallado de manera uniforme por toda la superficie y añade tomillo fresco u orégano si deseas un toque aromático adicional.
- Hornea durante 35-40 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la superficie quede dorada y ligeramente gratinada.
- Retira del horno y deja reposar el pastel durante unos minutos antes de servir para que se asiente y resulte más fácil cortarlo en porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 4 raciones contundentes, aunque depende del tamaño de los cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías aproximadas: 250 kcal
- Proteínas: 6 g
- Grasas: 14 g
- Hidratos de carbono: 25 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar el pastel en la nevera hasta 3 días, siempre que esté bien tapado. Calienta en horno o microondas antes de servir para mantener su textura original, aunque es imposible que quede exactamente igual que recién hecho.
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