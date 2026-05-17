Pastel de calabacín y zanahoria gratinado: una receta saludable, saciante y fácil de hacer

Un delicioso pastel de zanahoria y calabacín picado gratinado, ideal para una comida saludable y reconfortante, presentado en una fuente de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pastel siempre es una gran opción para compartir, ya que es un plato saciante y fácil de hacer cuando se preparan grandes cantidades. Si quieres cocinar algo saludable y sencillo, este pastel de calabacín y zanahoria es una excelente opción.

Cabe destacar que es una receta al horno, donde el calabacín y la zanahoria se mezclan con huevos y nata, se cubren con queso y se gratinan hasta obtener una superficie dorada y crujiente.

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Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

2 calabacines medianos 3 zanahorias grandes 1 cebolla mediana 4 huevos 150 ml de nata para cocinar 80 g de queso rallado (emmental o mozzarella) 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto 1 pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer pastel de calabacín y zanahoria gratinado, paso a paso

Pela las zanahorias y rállalas con un rallador fino o medio, según la textura que prefieras. Lava los calabacines y rállalos sin pelar para aprovechar su piel, que aporta color y fibra. Pica la cebolla en dados pequeños y uniformes para que se cocine de forma homogénea. En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente y blanda. Añade el calabacín y la zanahoria rallados. Cocina unos 8 minutos, removiendo para que pierdan agua. Salpimenta al gusto. En un bol, bate los huevos con la nata hasta obtener una mezcla homogénea. Añade nuez moscada si quieres un toque extra de sabor. Incorpora las verduras ya cocinadas a la mezcla de huevo y nata y mezcla bien. Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Unta una fuente o molde con aceite para evitar que se pegue. Vierte la mezcla en el molde y reparte bien. Cubre con queso rallado. Hornea unos 30 minutos y gratina 5 minutos más hasta que quede dorado. Deja reposar 5 minutos antes de desmoldar y sirve caliente o templado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este plato da para 4 porciones generosas, aunque depende del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más, lo recomendable es aumentar las cantidades de manera proporcional para no perder sabor ni consistencia.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 11 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 13 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores nutricionales exactos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, las marcas elegidas y las cantidades finales de cada ración.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar hasta 3 días en la nevera, siempre que se guarde en un recipiente hermético bien cerrado para mantener su sabor y textura. Se recalienta fácilmente tanto en el horno como en el microondas. No se recomienda congelar, ya que las patatas pueden perder consistencia y el resultado final queda más aguado y menos agradable al paladar.