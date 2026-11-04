España

Juan José López, traumatólogo: “El 80% de las lesiones de menisco no se operan”

El especialista explica que no siempre es necesario llegar al quirófano ante una lesión

El impacto controlado en las rodillas no tiene por qué ser dañino para las articulaciones (@drlopezmartinez / Montaje Infobae)
El impacto controlado en las rodillas no tiene por qué ser dañino para las articulaciones (@drlopezmartinez / Montaje Infobae)
Guardar

El dolor de rodilla es una de las molestias que más pueden condicionar la vida cotidiana. Caminar, subir escaleras, practicar deporte o incluso levantarse de una silla son actividades que pueden convertirse en un problema cuando esta articulación no funciona correctamente. Ante una lesión, muchas personas piensan que la única solución pasa por una intervención quirúrgica, aunque no siempre es necesario llegar al quirófano.

Sin embargo, cuidar las rodillas no consiste únicamente en tratar las lesiones cuando aparecen. Mantener una musculatura fuerte, evitar pasar demasiadas horas sentado y realizar actividad física adaptada a las capacidades de cada persona son algunos de los hábitos que pueden ayudar a conservar la salud articular. Así, el ejercicio, lejos de ser siempre perjudicial para las rodillas, también puede convertirse en uno de sus mejores aliados.

PUBLICIDAD

Precisamente sobre estas cuestiones ha querido llamar la atención Juan José López, especialista en traumatología (@drlopezmartinez), que ha compartido varios consejos sobre cómo proteger esta articulación y qué papel desempeñan la cirugía y la rehabilitación en su recuperación. Sus recomendaciones ponen el foco en la importancia de la fuerza muscular, el movimiento y el trabajo conjunto entre cirujanos y fisioterapeutas.

Los problemas de menisco

Una de sus afirmaciones más llamativas tiene que ver con los problemas de menisco, una estructura de cartílago que se encuentra en la rodilla y que ayuda a amortiguar y distribuir las cargas. Según explica el especialista, no todas las lesiones requieren pasar por el quirófano: “Poca gente me cree cuando digo lo siguiente: el 80% de las lesiones de menisco no se operan”.

PUBLICIDAD

Esta afirmación pone de manifiesto que el diagnóstico de una lesión no implica necesariamente una intervención quirúrgica. La decisión debe tener en cuenta las características de cada paciente y las circunstancias de la lesión, por lo que es importante contar con una valoración médica individualizada.

Fortalecer los glúteos para proteger las rodillas

Otro de los aspectos en los que insiste el especialista es la importancia de trabajar la musculatura que rodea la cadera. Aunque muchas personas centran sus ejercicios de fuerza exclusivamente en los cuádriceps o los músculos de las piernas, los glúteos también desempeñan un papel importante en el movimiento y la estabilidad de las extremidades inferiores.

En este sentido, López Martínez es contundente: “El trabajo de fuerza para los glúteos es básico para la rodilla”. Incorporar ejercicios específicos para fortalecer esta zona puede ayudar a mejorar el control del movimiento y la estabilidad durante actividades como caminar, correr o subir escaleras.

El impacto controlado es beneficioso para el cartílago

Una de las ideas que también destaca el cirujano es que no hay que evitar cualquier actividad que implique impacto por miedo a dañar las rodillas. Siempre que esté adaptado a las condiciones físicas de cada persona, el movimiento puede resultar beneficioso. De hecho, el especialista señala que “el impacto controlado para tus rodillas es lo mejor para la nutrición del cartílago”.

Por el contrario, advierte de uno de los hábitos más perjudiciales para la salud articular: “Lo peor es el sedentarismo”. Mantenerse activo y evitar pasar demasiadas horas sin moverse son recomendaciones importantes para conservar la funcionalidad de las articulaciones.

Un hombre con dolor en la rodilla (Shutterstock)
Un hombre con dolor en la rodilla (Shutterstock)

La fisioterapia, fundamental después de una operación

Por último, López Martínez recuerda que una intervención quirúrgica no representa por sí sola el final del proceso de recuperación. La rehabilitación posterior resulta fundamental para recuperar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad de la rodilla.

Así lo explica el cirujano: “Si tenemos que hacer una cirugía de rodilla, menisco, ligamento cruzado, cartílago, nosotros los cirujanos vamos a aportar el 50%. El otro 50% es la fisioterapia”.

Temas Relacionados

LesionesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Lo que no dices se queda flotando en un limbo emocional donde no puede ser resuelto ni cerrado”

La experta explica cómo las palabras que guardamos pueden afectarnos a nivel emocional y por qué es importante expresar lo que sentimos

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Lo que no dices se queda flotando en un limbo emocional donde no puede ser resuelto ni cerrado”

Ni Epstein ni Buckingham: el insólito motivo por el que el expríncipe Andrés tendrá que declarar ante el juez

El hermano de Carlos III comparecerá como testigo clave en un juicio por una presunta estafa millonaria vinculada a pagos y a un chalet en Suiza

Ni Epstein ni Buckingham: el insólito motivo por el que el expríncipe Andrés tendrá que declarar ante el juez

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

La ejecutoria de la sentencia firme incluye el cobro de 170.250 euros en sanciones y la recuperación de otros 430.298 euros vinculados a los beneficios obtenidos por la trama de las mascarillas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

La sustracción, detectada entre Guallar y Plasencia de Jalón, ha afectado la puntualidad de los servicios durante la mañana

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

ECONOMÍA

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions