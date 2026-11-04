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El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El club ha anunciado que someterá a votación en la próxima reunión la ratificación del deportista como miembro

Rafa Nadal en el palco del Santiago Bernabéu
Rafa Nadal en el palco del Santiago Bernabéu
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El Real Madrid propondrá a Rafael Nadal como nuevo miembro de su Junta Directiva en una Asamblea Extraordinaria convocada para el próximo 21 de noviembre. El club anunció la decisión este miércoles 4 de noviembre, tras un acuerdo adoptado por unanimidad en la reunión directiva. La incorporación del extenista se someterá a votación de los socios compromisarios, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales de la entidad.

El 21 de noviembre, el Real Madrid celebrará primero su Asamblea Ordinaria, a las 9.00 en primera convocatoria y a las 10.00 en segunda. En ese encuentro se abordarán los asuntos habituales: el informe del presidente, la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025/2026, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, junto con las cifras consolidadas de las empresas participadas. También se tratará el presupuesto consolidado de ingresos y gastos para el ejercicio 2026/2027, la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2027/2028 y el apartado de ruegos y preguntas.

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Inmediatamente después, se abrirá la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá un único punto del día: la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera como miembro de la Junta Directiva. Nadal es socio número 67.778 del club y ostenta la distinción de socio de honor. Rafael Nadal podría sumarse de forma oficial a la cúpula directiva del Real Madrid el 21 de noviembre, cuando los socios compromisarios voten en Asamblea Extraordinaria la ratificación de su nombramiento. La propuesta ya cuenta con el respaldo unánime de la Junta Directiva del club, que la presentó este miércoles. El propio deportista lo confirmaba a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".

Rafael Nadal Real Madrid
Rafa Nadal es desde hace años Socio de Honor del Real Madrid

“Un referente deportivo y humano”

El comunicado del Real Madrid repasa la trayectoria deportiva del extenista como argumento central de la propuesta. Según el club, Nadal acumula 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam. A esa cifra se suman 2 medallas de oro olímpicas y 5 Copas Davis conquistadas con la selección española. El club recuerda, además, que Nadal ocupó el número uno del ranking mundial a lo largo de su carrera. Para la entidad blanca, se trata de “una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo”, según el comunicado oficial.

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El Real Madrid difundió un comunicado en el que explica los motivos de la incorporación de Nadal a su órgano directivo. El texto destaca que “para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”. El club subraya que la figura de Nadal “representa mucho más que sus éxitos” deportivos. Según el comunicado: “Su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”.

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