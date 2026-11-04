Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Una imagen grabada con un dron muestra a trabajadores operando maquinaria agrícola en un campo de maíz para ensilaje. (REUTERS/Louisa Off)

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La Generalitat Valenciana abrió el 5 de octubre una nueva línea de ayudas directas por 9,8 millones de euros destinada a jóvenes y nuevos agricultores que quieran instalarse por primera vez como titulares de una explotación agraria en la Comunidad Valenciana. La convocatoria, que se extiende hasta el 7 de diciembre, busca frenar el envejecimiento de un sector donde casi la mitad de los titulares supera los 65 años.

El programa se divide en dos líneas. La primera, dotada con 8,27 millones de euros, está dirigida a jóvenes agricultores de entre 18 y 40 años, con una prima básica de 30.000 euros que puede ampliarse hasta un máximo de 80.000 euros según las características del plan empresarial. La segunda línea, con 1,53 millones de euros, contempla a nuevos agricultores de entre 41 y 56 años, con una ayuda base de 20.000 euros que puede elevarse hasta 70.000 euros.

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El relevo generacional, un problema estructural en el campo valenciano

Los datos que motivan esta convocatoria reflejan una tendencia sostenida de pérdida de mano de obra en el sector. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la agricultura y la ganadería españolas emplean actualmente a 728.800 personas, tras perder cerca de 70.000 trabajadores activos entre 2019 y 2026.

La situación es más marcada en el territorio valenciano. De acuerdo con datos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), los mayores de 65 años representan el 48,07% de los titulares de explotaciones en la región, casi nueve puntos por encima del 39,56% que registra el conjunto de España. En el extremo opuesto, los agricultores valencianos menores de 40 años apenas alcanzan el 5,8% del total, frente al 8,83% del promedio nacional.

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Requisitos de edad, formación y antigüedad en la explotación

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca estableció un conjunto de requisitos para acceder a las ayudas, reguladas por la Orden 9/2025, de 20 de junio. Además del límite de edad diferenciado para cada línea, los solicitantes deben presentar un plan empresarial conforme al artículo 4.10 de la norma, ser titulares de una cuenta corriente para el cobro de la ayuda y no estar incursos en ninguno de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Un requisito adicional limita el acceso a quienes ya hubieran iniciado el proceso de instalación en la explotación con una antelación mayor a 24 meses respecto a la fecha de solicitud. La norma aclara que no se considera inicio de establecimiento la titularidad previa de una explotación de pequeña dimensión, de hasta 0,2 unidades de trabajo agrario (UTA).

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El pago se divide en dos tramos vinculados al cumplimiento del plan

Las ayudas se conceden mediante un régimen de concurrencia competitiva, lo que implica que las solicitudes se ordenan de mayor a menor puntuación según los criterios de baremación establecidos en la convocatoria. La resolución corresponde a la Dirección General competente en gestión de ayudas estructurales, en el marco de un acuerdo de 2012 que delega las funciones de autorización del pago de fondos FEADER entre el organismo pagador y los órganos administrativos de la Generalitat.

El desembolso se realiza en dos tramos. El primero, equivalente al 70% del total, se abona cuando el beneficiario acredita su establecimiento como titular de la explotación. El 30% restante se paga una vez finalizada la ejecución completa del plan empresarial, según el artículo 19 de la Orden 9/2025. Las personas beneficiarias disponen de un plazo máximo de seis meses tras la concesión para solicitar el primer pago, mientras que la solicitud de pago final debe presentarse dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de concesión.

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La convocatoria anterior, resuelta en 2025, permitió conceder 27,44 millones de euros a 548 beneficiarios en el conjunto de la Comunidad Valenciana, de los cuales 439 fueron jóvenes agricultores y 109 nuevos agricultores. De ese total, 126 proyectos incluyeron actividad ganadera.