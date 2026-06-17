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Pastel de calabacín y pimiento gratinado: un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados

Es una receta fácil de hacer y con un contraste de texturas muy llamativo

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Primer plano de un pastel de calabacín y pimiento gratinado en una fuente de cerámica blanca con borde rojo. Rodajas de calabacín y pimiento cubiertas con queso gratinado.
Un apetitoso pastel de calabacín y pimiento gratinado con queso derretido y una capa dorada en una fuente blanca y roja sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas al horno suelen ser una apuesta segura para compartir, ya que permiten preparar varias raciones de forma sencilla y con poco esfuerzo. Si quieres cocinar algo saludable, ligero y lleno de sabor, este pastel gratinado de calabacín y pimiento es una excelente opción.

La combinación de verduras asadas con el toque final de queso fundido convierte este plato en una alternativa a tener en cuenta. Además, su preparación al horno realza el sabor natural del calabacín y el pimiento, aportando una textura suave en el interior y ligeramente dorada en la superficie.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  1. 2 calabacines medianos
  2. 2 pimientos rojos (aunque puedes usar también amarillos)
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 4 huevos
  5. 200 ml de nata líquida para cocinar
  6. 100 g de queso rallado
  7. 2 cucharadas de pan rallado (opcional)
  8. Aceite de oliva virgen extra
  9. Sal y pimienta negra
  10. Mantequilla (para engrasar el molde)

Cómo hacer pastel de calabacín y pimiento gratinado, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa un molde con mantequilla y espolvorea pan rallado para evitar que se pegue.
  2. Lava y corta los calabacines en rodajas finas. Haz lo mismo con los pimientos y la cebolla.
  3. En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltea primero la cebolla durante 3 minutos. Añade los calabacines y cocina 6-8 minutos hasta que estén blandos. Agrega el pimiento y saltea 5 minutos más.
  4. En un bol, bate los huevos junto con la nata. Salpimenta al gusto.
  5. Añade las verduras salteadas a la mezcla de huevos y nata. Remueve bien.
  6. Vierte la mezcla en el molde preparado. Nivela la superficie con una espátula.
  7. Espolvorea el queso rallado por encima, asegurando buena cobertura. Este paso es clave para el gratinado perfecto.
  8. Hornea durante 30 minutos. Cuando falten 5-10 minutos, activa el gratinador para lograr una capa superior dorada y crujiente.
  9. Saca el pastel del horno y deja reposar 10 minutos antes de desmoldar para que mantenga mejor su forma.

Consejos técnicos clave:

  • Usa rodajas finas de calabacín para que se cocinen de manera uniforme.
  • Añade el queso en el último tramo para evitar que se queme.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 6 porciones, aunque dependerá del tamaño del corte y del modo en que se sirva. Puede funcionar como plato principal en raciones más generosas o como acompañamiento, lo que lo hace esencialmente versátil.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteína: 10 g
  • Grasas: 15 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este pastel se puede guardar en nevera un máximo de 3 días, cubierto con film transparente o en recipiente hermético. Para recalentar, usa horno o microondas, aunque el gratinado recupera mejor su textura y sabor si se usa el primero.

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