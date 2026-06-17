Pastel de calabacín y pimiento gratinado: un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados

Las recetas al horno suelen ser una apuesta segura para compartir, ya que permiten preparar varias raciones de forma sencilla y con poco esfuerzo. Si quieres cocinar algo saludable, ligero y lleno de sabor, este pastel gratinado de calabacín y pimiento es una excelente opción.
La combinación de verduras asadas con el toque final de queso fundido convierte este plato en una alternativa a tener en cuenta. Además, su preparación al horno realza el sabor natural del calabacín y el pimiento, aportando una textura suave en el interior y ligeramente dorada en la superficie.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 2 calabacines medianos
- 2 pimientos rojos (aunque puedes usar también amarillos)
- 1 cebolla pequeña
- 4 huevos
- 200 ml de nata líquida para cocinar
- 100 g de queso rallado
- 2 cucharadas de pan rallado (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta negra
- Mantequilla (para engrasar el molde)
Cómo hacer pastel de calabacín y pimiento gratinado, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa un molde con mantequilla y espolvorea pan rallado para evitar que se pegue.
- Lava y corta los calabacines en rodajas finas. Haz lo mismo con los pimientos y la cebolla.
- En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltea primero la cebolla durante 3 minutos. Añade los calabacines y cocina 6-8 minutos hasta que estén blandos. Agrega el pimiento y saltea 5 minutos más.
- En un bol, bate los huevos junto con la nata. Salpimenta al gusto.
- Añade las verduras salteadas a la mezcla de huevos y nata. Remueve bien.
- Vierte la mezcla en el molde preparado. Nivela la superficie con una espátula.
- Espolvorea el queso rallado por encima, asegurando buena cobertura. Este paso es clave para el gratinado perfecto.
- Hornea durante 30 minutos. Cuando falten 5-10 minutos, activa el gratinador para lograr una capa superior dorada y crujiente.
- Saca el pastel del horno y deja reposar 10 minutos antes de desmoldar para que mantenga mejor su forma.
Consejos técnicos clave:
- Usa rodajas finas de calabacín para que se cocinen de manera uniforme.
- Añade el queso en el último tramo para evitar que se queme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 6 porciones, aunque dependerá del tamaño del corte y del modo en que se sirva. Puede funcionar como plato principal en raciones más generosas o como acompañamiento, lo que lo hace esencialmente versátil.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 220 kcal
- Proteína: 10 g
- Grasas: 15 g
- Hidratos de carbono: 10 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Este pastel se puede guardar en nevera un máximo de 3 días, cubierto con film transparente o en recipiente hermético. Para recalentar, usa horno o microondas, aunque el gratinado recupera mejor su textura y sabor si se usa el primero.
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