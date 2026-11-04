España

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 12.15 horas de este miércoles en el paraje de El Salobrar

Cerdos permanecen en el corral de una granja, en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría
Cerdos permanecen en el corral de una granja, en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría
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Tres personas han fallecido este miércoles en un accidente laboral al quedar atrapadas en el interior de una fosa de purines -el depósito para heces y orines del ganado- de una granja situada en la localidad navarra de Pitillas. El suceso ha ocurrido sobre las 12.15 horas en el paraje de El Salobrar, según ha informado la Policía Foral que se está encargando de las diligencias.

Hasta el lugar se ha desplazado un amplio dispositivo de emergencia, integrado por los Bomberos de Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia, un helicóptero medicalizado y otros de rescate, una psicóloga de emergencias y agentes de Protección y Atención Ciudadana y del Grupo Judicial de la Policía Foral.

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*Noticia en ampliación.

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