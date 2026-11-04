Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Tren AVE (Shutterstock).

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La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha registrado este miércoles demoras por un robo de cable en la infraestructura ferroviaria entre Guallar y Plasencia de Jalón, en Zaragoza. La incidencia ya ha quedado resuelta, según ha informado Renfe, aunque los trenes todavía pueden arrastrar retrasos mientras se recupera la regularidad del servicio.

La afectación se detectó durante la madrugada y ha persistido a primera hora de la mañana. Renfe ha comunicado que la circulación estaba condicionada por una incidencia en las instalaciones ferroviarias, a partir de la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

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Más tarde, la operadora ha anunciado que el problema estaba solucionado. “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona pueden continuar registrando demoras”, ha precisado Renfe en su cuenta de información al viajero.

✅ Incidencia solucionada.



🚆 Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona pueden continuar registrando demoras.



https://t.co/ybSFg1rYHT — InfoRenfe (@Inforenfe) November 4, 2026

El mismo tramo sufrió un incendio en octubre

La sustracción ha afectado a un punto situado entre Guallar y Plasencia de Jalón, dos localidades de la provincia de Zaragoza integradas en uno de los principales corredores ferroviarios de España.

La circulación no ha quedado suspendida, pero los trenes han acumulado demoras que han llegado a 15 minutos. Adif no ha precisado el tiempo necesario para normalizar por completo la explotación de la línea.

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El incidente se ha producido en una jornada con elevada atención sobre el funcionamiento de la red ferroviaria. La conexión Madrid-Barcelona concentra servicios de Renfe, Iryo y Ouigo, además de enlazar con trayectos de larga distancia que continúan hacia el noreste peninsular.

Incendio de un tren en Ricla, Zaragoza. (Europa Press)

El robo de cable ha tenido lugar en el mismo sector zaragozano que resultó afectado por el incendio de un AVE que cubría la ruta Madrid-Figueres el pasado 12 de octubre. Aquel fuego se originó en la cabina de cola del tren y obligó a interrumpir durante más de cuatro horas la circulación en el corredor. Después, los servicios operaron por vía única entre Ricla y Plasencia de Jalón hasta que Adif restableció la doble vía el 19 de octubre.

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El incendio afectó a 33 trenes y 12.979 viajeros de Renfe. Los 283 pasajeros que viajaban en el convoy fueron evacuados, sin daños personales graves. La reparación de las instalaciones requirió además la retirada de los restos del tren afectado. Las causas del incendio no se habían esclarecido, de acuerdo con las informaciones difundidas tras el suceso.

Los robos de cable han causado otras incidencias en Aragón y Cataluña

Las sustracciones de cable en la red ferroviaria han provocado varios problemas operativos en los últimos meses. En febrero, la Guardia Civil detuvo en Zaragoza a un hombre de 44 años como presunto responsable de 16 robos de cobre en infraestructuras ferroviarias.

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La investigación atribuyó a esos hechos la sustracción de más de 750 metros de cable y afectaciones sobre 76 trenes de alta velocidad y de la red convencional, con retrasos que en algunos casos superaron las cuatro horas. Los daños y el material sustraído superaron los 38.000 euros.

Dos detenidos por el robo de cobre en las vías del AVE cometido el pasado 4 de mayo, que afectó a 21 trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y a unos 6.300 pasajeros. Durante la investigación se obtuvieron indicios que vinculaban los robos con varias personas en la provincia de Toledo, con antecedentes policiales por hechos similares. (Fuente: Europa Press y Guardia Civil)

El 31 de agosto, otro robo entre L’Espluga de Francolí y Alcover, en Tarragona, ocasionó retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad del eje Madrid-Barcelona. En agosto también se produjo una incidencia en la red convencional entre Raimat y Almacelles, tras una sustracción que dañó sistemas de señalización y afectó a la conexión Zaragoza-Lleida.

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La recuperación de los horarios dependerá ahora de la regularización progresiva de las circulaciones tras la reparación del tramo entre Guallar y Plasencia de Jalón y la reordenación del tráfico ferroviario.