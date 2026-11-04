España

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

La sustracción, detectada entre Guallar y Plasencia de Jalón, ha afectado la puntualidad de los servicios durante la mañana

Tren AVE (Shutterstock).
Tren AVE (Shutterstock).
Guardar

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha registrado este miércoles demoras por un robo de cable en la infraestructura ferroviaria entre Guallar y Plasencia de Jalón, en Zaragoza. La incidencia ya ha quedado resuelta, según ha informado Renfe, aunque los trenes todavía pueden arrastrar retrasos mientras se recupera la regularidad del servicio.

La afectación se detectó durante la madrugada y ha persistido a primera hora de la mañana. Renfe ha comunicado que la circulación estaba condicionada por una incidencia en las instalaciones ferroviarias, a partir de la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

PUBLICIDAD

Más tarde, la operadora ha anunciado que el problema estaba solucionado. “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona pueden continuar registrando demoras”, ha precisado Renfe en su cuenta de información al viajero.

El mismo tramo sufrió un incendio en octubre

La sustracción ha afectado a un punto situado entre Guallar y Plasencia de Jalón, dos localidades de la provincia de Zaragoza integradas en uno de los principales corredores ferroviarios de España.

La circulación no ha quedado suspendida, pero los trenes han acumulado demoras que han llegado a 15 minutos. Adif no ha precisado el tiempo necesario para normalizar por completo la explotación de la línea.

PUBLICIDAD

El incidente se ha producido en una jornada con elevada atención sobre el funcionamiento de la red ferroviaria. La conexión Madrid-Barcelona concentra servicios de Renfe, Iryo y Ouigo, además de enlazar con trayectos de larga distancia que continúan hacia el noreste peninsular.

Incendio de un tren en Ricla, Zaragoza. (Europa Press)
Incendio de un tren en Ricla, Zaragoza. (Europa Press)

El robo de cable ha tenido lugar en el mismo sector zaragozano que resultó afectado por el incendio de un AVE que cubría la ruta Madrid-Figueres el pasado 12 de octubre. Aquel fuego se originó en la cabina de cola del tren y obligó a interrumpir durante más de cuatro horas la circulación en el corredor. Después, los servicios operaron por vía única entre Ricla y Plasencia de Jalón hasta que Adif restableció la doble vía el 19 de octubre.

El incendio afectó a 33 trenes y 12.979 viajeros de Renfe. Los 283 pasajeros que viajaban en el convoy fueron evacuados, sin daños personales graves. La reparación de las instalaciones requirió además la retirada de los restos del tren afectado. Las causas del incendio no se habían esclarecido, de acuerdo con las informaciones difundidas tras el suceso.

Los robos de cable han causado otras incidencias en Aragón y Cataluña

Las sustracciones de cable en la red ferroviaria han provocado varios problemas operativos en los últimos meses. En febrero, la Guardia Civil detuvo en Zaragoza a un hombre de 44 años como presunto responsable de 16 robos de cobre en infraestructuras ferroviarias.

La investigación atribuyó a esos hechos la sustracción de más de 750 metros de cable y afectaciones sobre 76 trenes de alta velocidad y de la red convencional, con retrasos que en algunos casos superaron las cuatro horas. Los daños y el material sustraído superaron los 38.000 euros.

Dos detenidos por el robo de cobre en las vías del AVE cometido el pasado 4 de mayo, que afectó a 21 trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y a unos 6.300 pasajeros. Durante la investigación se obtuvieron indicios que vinculaban los robos con varias personas en la provincia de Toledo, con antecedentes policiales por hechos similares. (Fuente: Europa Press y Guardia Civil)

El 31 de agosto, otro robo entre L’Espluga de Francolí y Alcover, en Tarragona, ocasionó retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad del eje Madrid-Barcelona. En agosto también se produjo una incidencia en la red convencional entre Raimat y Almacelles, tras una sustracción que dañó sistemas de señalización y afectó a la conexión Zaragoza-Lleida.

La recuperación de los horarios dependerá ahora de la regularización progresiva de las circulaciones tras la reparación del tramo entre Guallar y Plasencia de Jalón y la reordenación del tráfico ferroviario.

Temas Relacionados

TrenesÓscar PuenteViajes en TrenÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre sin hogar lleva una década esperando para cobrar su indemnización de 109.000 euros tras pasar 15 meses en la cárcel por error

Una simple errata en los documentos judiciales bloqueó el pago que los tribunales le reconocieron y lo condenó a vivir en la calle

Un hombre sin hogar lleva una década esperando para cobrar su indemnización de 109.000 euros tras pasar 15 meses en la cárcel por error

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

Con la bajada de temperaturas, miles de familias han sacado sus abrigos y edredones y ahora se plantean encender las calefacciones

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa conquistando a la crítica y al público desde su estreno mundial en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

Un submarino de la Armada Española lanza un torpedo y hunde el antiguo patrullero ‘Infanta Elena’ en un ejercicio con fuego real

ECONOMÍA

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions