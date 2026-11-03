España

La Guardia Civil multa a Arturo Pérez-Reverte: “Me ha calzado cien mortadelos. Les he deseado buen servicio”

Tráfico explica que los pasajeros de los asientos traseros viajan a la misma velocidad que los delanteros y, por tanto, sufren la misma deceleración ante un choque o una detención brusca

Imagen de archivo del escritor Arturo Pérez-Reverte. (Europa Press)
Imagen de archivo del escritor Arturo Pérez-Reverte. (Europa Press)
Guardar

Existen toda clase de reacciones cuando uno recibe una multa de tráfico tras una inspección de los agentes. Hay quien pierde los papeles y quien lo asume con deportividad. El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte fue multado este lunes con 200 euros por viajar en un taxi sin tener abrochado el cinturón de seguridad en la A-6, una infracción que está tipificada como grave en el Reglamento General de Conducción (artículo 116).

La noticia fue compartida por el propio académico en un mensaje en redes, en el que compartió la comunicación de la sanción y concretó que la cantidad quedó en 100 euros por pronto pago. El académico de la lengua aseguró que la abonó en el acto: “Con toda la razón del mundo, la Guardia Civil me ha calzado hoy cien mortadelos de multa, que he pagado en el acto. Todo pertinente y correcto. Les he deseado buen servicio”, escribió.

PUBLICIDAD

Las consecuencias mortales de no llevar cinturón son las mismas en los asientos traseros

Más allá de la infracción administrativa, la Dirección General de Tráfico recuerda el grave peligro de no llevar abrochado el cinturón cuando viajamos. El cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de choque, sino para que amortigüen su deceleración. La DGT equipara este dispositivo a una especie de paracaídas.

Expertos en ingeniería y seguridad ferroviaria explican por qué no se instalan cinturones en los trenes.

En este sentido, el organismo explica que los pasajeros de los asientos traseros viajan a la misma velocidad que los delanteros y, por tanto, sufren la misma deceleración ante un choque o una detención brusca. Aunque no tienen delante el volante o el salpicadero, los respaldos de los asientos delanteros no son estructuras deformables capaces de absorber la energía del impacto.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, a 80 km/h, un pasajero trasero sin cinturón puede ser proyectado contra quienes viajan delante con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kilogramos a 10 km/h. Ese impacto, además de los daños en la propia persona, puede matar o causar lesiones graves a los ocupantes de los asientos delanteros.

Salir despedido del vehículo sin cinturón incrementa un 1.300% la probabilidad de sufrir una lesión medular grave y un 300% la posibilidad de morir. Según el último balance anual del Ministerio de Transportes, hasta 157 personas fallecieron en vías interurbanas por no llevar el cinturón. Solo este verano, la estadística de muertes por no llevar cinturón fue de uno de cada cinco.

Hasta este mismo mes de octubre, una de las anomalías de esta norma era que los taxistas estaban exentos de llevar abrochado el cinturón. Tras el cambio en el reglamento, el incumplimiento tendrá las mismas consecuencias que para el resto de los conductores: una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet.

Temas Relacionados

DGTmultasGuardia Civil EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fideos con costillas de cerdo, una receta sencilla y con mucho sabor

En esta receta, el caldo juega un papel fundamental, pues es el que dará sabor a nuestros fideos y el que conseguirá una textura más seca o más melosa

Fideos con costillas de cerdo, una receta sencilla y con mucho sabor

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Los efectivos desplegados se han concentrado en la inspección de la aeronave para comprobar si la amenaza tenía fundamento real o si se trataba de una falsa alarma.

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Los ayuntamientos comunicarán la designación tras los sorteos previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

El hijo mayor de la reina de Noruega fue condenado a cuatro años de prisión al declararlo culpable de 34 de los 39 delitos que se le atribuían, entre ellos dos violaciones, maltrato, amenazas, agresiones, posesión de drogas y otros muchos delitos

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”