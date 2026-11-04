España

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Los viajes de diez días incluyen alojamiento, pensión completa y tratamientos termales desde 322 euros a 477 euros por persona

Termalismo del Imserso (Europa Press)
Termalismo del Imserso (Europa Press)
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Los mayores que quieran disfrutar de unos días de descanso y tratamientos termales a precios reducidos ya pueden solicitar su plaza. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para su programa de termalismo de 2027, que contará con 199.000 plazas, 2.000 más que en la convocatoria anterior.

La nueva temporada permitirá disfrutar de estancias de diez días y nueve noches en régimen de pensión completa. En total, participarán 87 balnearios repartidos por distintos puntos de España, con viajes programados entre el 1 de febrero y el 14 de diciembre de 2027, según ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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En cuanto al coste, las tarifas se sitúan entre los 322 y los 477 euros por persona, dependiendo de la estancia y el establecimiento elegido. El importe incluye alojamiento, comidas, reconocimiento médico a la llegada, tratamiento termal, seguimiento sanitario, actividades de ocio y tiempo libre, además de una póliza de seguro.

Dos fechas límite para solicitar los viajes del Imserso

Para organizar el proceso de inscripción, el organismo ha fijado dos periodos diferentes en función de los meses en los que se quiera viajar. Así, las personas que quieran participar en los turnos comprendidos entre febrero y agosto de 2027 tendrán hasta el próximo 5 de diciembre para presentar su solicitud. Por su parte, quienes prefieran viajar entre septiembre y diciembre podrán inscribirse hasta el 12 de mayo de 2027.

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El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

Desde su puesta en marcha en 1989, el programa de termalismo del Imserso persigue facilitar el acceso de las personas mayores a tratamientos en balnearios. Su objetivo, según recuerda el ministerio, es “mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante tratamientos termales, facilitándoles el acceso a balnearios a precios accesibles”.

Más allá del descanso, la iniciativa también busca fomentar hábitos saludables y favorecer que los mayores mantengan una vida activa. En este sentido, el departamento destaca que el programa “contribuye al envejecimiento activo y a la promoción de una vida activa, al tiempo que ayuda a reducir la necesidad de tratamientos médicos más invasivos y contribuye a la mejora general del bienestar físico y mental”.

Los viajes también representan una fuente de actividad para el sector turístico y termal, especialmente fuera de los meses de mayor afluencia. El ministerio considera que se ha convertido en “un importante dinamizador de la economía”, al generar empleo y actividad económica durante todo el año, sobre todo en las zonas rurales.

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