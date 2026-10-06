España

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Esta crema de arroz con leche caramelizada es perfecta para golosos y se prepara con canela, limón y nata”

El cocinero al frente del restaurante Cenador de Amós versiona el clásico arroz con leche convirtiéndolo en una crema suave con una riquísima capa caramelizada

Receta de crema de arroz con leche del chef Jesús Sánchez (Montaje Infobae)
Receta de crema de arroz con leche del chef Jesús Sánchez (Montaje Infobae)
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¿Quién dijo que los clásicos no pueden reinventarse? Es la especialidad de grandes chefs como Jesús Sánchez, cocinero al frente del restaurante con tres estrellas Michelin Cenador de Amós. El chef de origen navarro comparte con sus seguidores algunos platos fáciles y rápidos, recetas que nos permiten convertir las elaboraciones más sencillas en auténticas delicias de alta cocina.

En uno de sus vídeos, el cocinero se lanzó a versionar un clásico arroz con leche, convirtiendo este postre en una crema caramelizada riquísima y apta “para golosos”. “Hoy vamos a hacer una crema de arroz con leche que luego vamos a caramelizar y que va a estar para chuparse los dedos”, afirma el cocinero antes de explicar el paso a paso.

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Esta receta es una irresistible fusión entre una crema catalana y un arroz con leche, un postre que combina una crema suave con aroma a canela y limón y una capa fina de azúcar caramelizado que cruje al romperla con la cuchara. La receta empieza como lo haría cualquier arroz con leche clásico, aunque luego la mezcla se cuela para eliminar el grano y mantener la cremosidad. El líquido se mezcla con huevo y azúcar y se cocina al baño María en el horno, antes de darle el toque final con un soplete que consigue esa característica capa caramelizada.

Receta de crema de arroz al horno del chef Jesús Sánchez

Es un postre cremoso elaborado con leche, nata, arroz y huevos. La mezcla se infusiona, se espesa al fuego y después cuaja lentamente al baño María antes de caramelizarse.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 35 minutos.
    • Preparación activa: 20 minutos.
    • Cocción: 45 minutos.
    • Reposo y enfriado: 30 minutos.

Ingredientes

  • 500 ml de leche entera
  • 250 ml de nata líquida
  • 60 g de arroz redondo
  • 4 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 20 g de azúcar adicional para caramelizar
  • 1 palito de canela
  • 1 tira de cáscara de limón, sin la parte blanca

Cómo hacer crema de arroz al horno, paso a paso

  1. Calienta la leche y la nata en un cazo.
  2. Añade el palito de canela y la cáscara de limón.
  3. Lleva la mezcla a ebullición para infusionarla.
  4. Incorpora el arroz y baja el fuego.
  5. Cocina durante unos 15 minutos, con movimientos constantes para evitar que el arroz se pegue.
  6. Retira el cazo del fuego cuando la mezcla haya espesado.
  7. En un bol, bate los huevos con los 100 g de azúcar.
  8. Retira la canela y la cáscara de limón.
  9. Cuela la crema caliente sobre los huevos poco a poco y sin dejar de batir.
  10. Reparte la preparación en cazuelitas resistentes al horno.
  11. Coloca las cazuelitas dentro de una fuente.
  12. Añade agua caliente a la fuente hasta cubrir aproximadamente la mitad de los recipientes.
  13. Hornea al baño María a 150 °C durante 30 minutos.
  14. Retira las cazuelitas cuando la crema esté cuajada, aunque todavía tiemble ligeramente en el centro.
  15. Deja enfriar y refrigera durante al menos 30 minutos.
  16. Espolvorea una fina capa de azúcar por encima.
  17. Carameliza con un soplete sin mantener la llama fija demasiado tiempo sobre un mismo punto.
  18. Sirve cuando la superficie esté dorada y crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 500 kcal.
  • Proteínas: 12 g.
  • Hidratos de carbono: 55 g.
  • Grasas: 26 g.
  • Azúcares: 35 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las cazuelitas tapadas en la nevera durante un máximo de 2 días.

Es preferible caramelizar el azúcar justo antes de servir. Si se añade con demasiada antelación, la humedad de la crema puede ablandar la capa crujiente.

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