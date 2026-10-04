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Marius Borg busca trabajo mientras cumple el arresto domiciliario en Skaugum: “Está motivado para empezar a trabajar”

El hijo mayor de la reina Mette-Marit de Noruega se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en el palacio real de Skaugum tras ser condenado a cuatro años de prisión por violación

Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo. (NTB/Heiko Junge /vía REUTERS).
Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo. (NTB/Heiko Junge /vía REUTERS).
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Marius Borg Høiby intenta recuperar cierta normalidad en medio de uno de los momentos más convulsos de su vida. El hijo de la reina Mette-Marit de Noruega permanece en arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia oficial que comparte su madre con el príncipe Haakon, y tiene por delante una nueva batalla judicial. Sin embargo, su situación no le impide mirar hacia el futuro y, entre las restricciones que debe cumplir, ha comenzado a buscar trabajo.

La intención ha sido confirmada por su nuevo equipo jurídico. Alexander Greaker, uno de los abogados que asumieron recientemente su defensa, ha explicado que Marius está dispuesto a aprovechar las posibilidades que contempla su régimen actual para desarrollar una actividad profesional. “Está motivado para empezar a trabajar” y quiere utilizar este periodo para preparar “una propuesta de empleo concreta”, ha señalado el letrado al diario noruego Dagbladet.

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Pero la búsqueda no resulta sencilla. El joven, de 29 años, continúa sometido a medidas cautelares y su futuro permanece condicionado por el proceso penal que afronta. La justicia noruega le impuso una condena de cuatro años de prisión y su defensa ha recurrido el fallo. La vista ante el Tribunal de Apelación de Borgarting está prevista para febrero de 2027, por lo que todavía quedan varios meses antes de conocer cómo terminará definitivamente el procedimiento.

Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby en la sala 250 del Tribunal de Oslo. (NTB/Ane Hem/vía REUTERS).
Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby en la sala 250 del Tribunal de Oslo. (NTB/Ane Hem/vía REUTERS).

Un trabajo compatible

Marius fue trasladado el pasado verano desde la prisión de Ila hasta la residencia familiar de Skaugum, donde permanece con una pulsera electrónica. La medida contempla determinadas autorizaciones para abandonar temporalmente la propiedad, entre ellas las relacionadas con motivos laborales, educativos o médicos.

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Es precisamente en esas condiciones donde encaja su actual búsqueda de empleo. Su objetivo sería encontrar una ocupación que pueda desarrollar cumpliendo las exigencias establecidas por las autoridades y que, al mismo tiempo, le permita recuperar una rutina alejada de la constante atención que genera su caso.

El joven, además, participa en un programa de rehabilitación denominado RISK, gestionado por la policía noruega y orientado a prevenir comportamientos relacionados con la violencia doméstica. También debe someterse a controles periódicos de drogas como parte de las condiciones de supervisión.

Marius Borg Høiby camina como parte del cortejo fúnebre que acompaña el féretro del rey Harald de Noruega. (NTB/Heiko Junge vía REUTERS).
Marius Borg Høiby camina como parte del cortejo fúnebre que acompaña el féretro del rey Harald de Noruega. (NTB/Heiko Junge vía REUTERS).

Un currículum inusual en un joven de su edad

Encontrar un nuevo empleo supone para Marius regresar a un terreno que ya conoce, aunque su trayectoria profesional ha sido bastante irregular. El joven ha pasado por sectores muy diferentes desde que comenzó a trabajar. Uno de sus primeros pasos se produjo en 2017, cuando realizó unas prácticas junto al diseñador alemán Philipp Plein. Un año después se trasladó a Londres y comenzó a trabajar para la revista Tempus. La publicación terminó desapareciendo y Marius regresó posteriormente a Noruega.

Ya en Oslo, probó suerte en el ámbito inmobiliario, incorporándose al departamento comercial de Selvaag Bolig en 2019. También trabajó durante un breve periodo en Moodie, una plataforma vinculada al ocio nocturno. Sin embargo, su experiencia profesional más prolongada estuvo relacionada con el mundo del motor. En 2020 comenzó a trabajar como mecánico de motocicletas en MREXX Motor, un empleo que le permitió adquirir experiencia en un sector que posteriormente intentaría convertir en proyecto empresarial.

Ya que dos años después pondría en marcha Maizen Custom, un taller dedicado al mantenimiento y la personalización de motocicletas. Aquel proyecto le permitió desarrollar una faceta empresarial y consolidar su interés por los vehículos de dos ruedas. Ahora, su próximo objetivo vuelve a ser incorporarse al mercado laboral, aunque las circunstancias son muy diferentes a las de entonces.

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