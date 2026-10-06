España Deportes

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”

El futbolista del Betis ya señalaba que no se trataba de un problema concentrado en una ciudad, “sino de nuestro país” entero

El jugador del Betis, Héctor Bellerín. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El jugador del Betis, Héctor Bellerín. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Guardar

Son días de agitación nacional. El 23 de septiembre, Maricarmen salía en camilla de su casa en Retiro. Había vivido más de 70 años allí. Hoy tiene 87. Era el cuarto intento de desahucio y el Sindicato de Inquilinas había frenado los tres anteriores.

Desde entonces, la vivienda ha pasado de problema cotidiano a gran foco de la actualidad. Hay acampadas, decretos tumbados en el Congreso, una huelga general en el horizonte y unas elecciones adelantadas al 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Maricarmen más”, era el mensaje del Sindicato de Inquilinas. Con ese ruido de fondo, Héctor Bellerín ya se hizo eco en el pódcast Entre Tantas Voces. “Oye, ¿tú conoces a alguien que pueda alquilar un piso? Me han dicho que tengo que dejar mi bloque", contó que le decían cuando le paraban por la calle.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Lo que Bellerín contaba desde Sevilla

El futbolista del Real Betis fue más allá al ver lo que sucedía en el barrio donde vivía: “Desde que llegué a mi casa en Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”.

PUBLICIDAD

Y lo que más le dolía era que los vecinos empezaban a desaparecer de su lado. “Es muy triste no ver a esa persona que hace seis meses conocías, que era tu vecina, y de repente... me han echado”, confesaba.

Bellerín, que tampoco limitaba el problema solo a la capital hispalense, lo dijo así: “Es realmente devastador y para mí es el problema más grande no solo de esta ciudad, sino de nuestro país”. Hoy, el tiempo le da razón.

Imagen KBUWHA7VUNFCTGBRFIKY7XBFEA

La calle, camino de la huelga general

El sábado 3 hubo manifestaciones en más de 50 ciudades bajo el lema “Hacia la huelga general”. En Madrid cientos de miles de personas llenaron las calles. Sevilla también salió, dentro de un ciclo de protestas que se extendió por Andalucía. En Valencia hubo tensión y cargas policiales, y en Barcelona los acampados aguantaron pese a la alerta por lluvias.

CCOO y UGT anunciaron el lunes que respaldarán una huelga general de 24 horas por la vivienda, aun sin fecha. La CEOE la considera “inadmisible”. Pero el Sindicato de Inquilinas responde: “Lo inadmisible es trabajar y no poder pagar un techo”.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, anuncia la construcción de una huelga general para defender el derecho a la vivienda. Destaca que es la única herramienta para que se respondan las demandas ciudadanas, gobierne quien gobierne.

Un futbolista que habla de sus propios privilegios

No es la única vez que Bellerín ha hablado públicamente sobre la responsabilidad que, a su juicio, tienen los futbolistas. En junio, durante su entrevista con Marc Giró en Cara al Show, el presentador reconocía que era el primer futbolista profesional al que entrevistaba y que le admiraba “más por lo de fuera del campo que por lo de dentro”.

Bellerín aprovechaba aquella conversación para reflexionar sobre la posición que ocupan los jugadores. “Estamos muy protegidos por los clubes”, explicaba, aunque también defendía que “dentro de todo esto hay una parte de responsabilidad” por el altavoz que tienen como personajes públicos. “Nosotros tenemos una posición muy cómoda y no nos cuestionamos lo suficiente”, afirmaba.

En su caso, atribuía parte de esa evolución personal al entorno que le ha acompañado durante su carrera. “Siempre he tenido suerte de tener un entorno que me pone los pies en la tierra y una familia humilde”, señalaba. “Mi vida ha sido darle toda la vuelta de ser un chaval que gana mucho dinero y que cree que la felicidad es tener una casa muy grande y 50 coches, a la persona que soy hoy, que soy totalmente distinto”, decía.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaViviendaVivienda EspañaReal BetisEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Sigue el minuto a minuto de la selección de Luis de la Fuente

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Dani Olmo, el políglota de La Roja que pudo jugar con Croacia y Luka Modrić: “Era una posibilidad”

El jugador del FC Barcelona dejó La Masia con 16 años para fichar por el Dinamo de Zagreb

Dani Olmo, el políglota de La Roja que pudo jugar con Croacia y Luka Modrić: “Era una posibilidad”

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista

El brasileño tuvo graves problemas con el alcohol y el tabaco durante gran parte de su carrera futbolística

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista

Un exfutbolista del Real Madrid pide romper la tradición del brazalete y dárselo a Bellingham: “No hace 50 goles, pero contagia al resto”

El mediocentro inglés está en un momento de forma sensacional con su selección

Un exfutbolista del Real Madrid pide romper la tradición del brazalete y dárselo a Bellingham: “No hace 50 goles, pero contagia al resto”

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

La selección de Luis de la Fuente buscará ampliar la racha de 42 partidos oficiales sin perder

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

Enric Serrano, policía: “Si publicas una foto así, te pueden robar las llaves de casa”

La jueza Tardón le exige a Vivas “a la mayor urgencia” un listado con las llamadas que mantuvo con el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Una plataforma de izquierdas impulsa las listas conjuntas al Senado para evitar que siga siendo “un búnker de la derecha”: Carlos Bardem y Pepe Viyuela, entre los firmantes

ECONOMÍA

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

DEPORTES

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Dani Olmo, el políglota de La Roja que pudo jugar con Croacia y Luka Modrić: “Era una posibilidad”

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista

Un exfutbolista del Real Madrid pide romper la tradición del brazalete y dárselo a Bellingham: “No hace 50 goles, pero contagia al resto”

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida