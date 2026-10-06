La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”

El jugador del Betis, Héctor Bellerín. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Son días de agitación nacional. El 23 de septiembre, Maricarmen salía en camilla de su casa en Retiro. Había vivido más de 70 años allí. Hoy tiene 87. Era el cuarto intento de desahucio y el Sindicato de Inquilinas había frenado los tres anteriores.

Desde entonces, la vivienda ha pasado de problema cotidiano a gran foco de la actualidad. Hay acampadas, decretos tumbados en el Congreso, una huelga general en el horizonte y unas elecciones adelantadas al 29 de noviembre.

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“Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Maricarmen más”, era el mensaje del Sindicato de Inquilinas. Con ese ruido de fondo, Héctor Bellerín ya se hizo eco en el pódcast Entre Tantas Voces. “Oye, ¿tú conoces a alguien que pueda alquilar un piso? Me han dicho que tengo que dejar mi bloque", contó que le decían cuando le paraban por la calle.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Lo que Bellerín contaba desde Sevilla

El futbolista del Real Betis fue más allá al ver lo que sucedía en el barrio donde vivía: “Desde que llegué a mi casa en Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”.

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Y lo que más le dolía era que los vecinos empezaban a desaparecer de su lado. “Es muy triste no ver a esa persona que hace seis meses conocías, que era tu vecina, y de repente... me han echado”, confesaba.

Bellerín, que tampoco limitaba el problema solo a la capital hispalense, lo dijo así: “Es realmente devastador y para mí es el problema más grande no solo de esta ciudad, sino de nuestro país”. Hoy, el tiempo le da razón.

La calle, camino de la huelga general

El sábado 3 hubo manifestaciones en más de 50 ciudades bajo el lema “Hacia la huelga general”. En Madrid cientos de miles de personas llenaron las calles. Sevilla también salió, dentro de un ciclo de protestas que se extendió por Andalucía. En Valencia hubo tensión y cargas policiales, y en Barcelona los acampados aguantaron pese a la alerta por lluvias.

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CCOO y UGT anunciaron el lunes que respaldarán una huelga general de 24 horas por la vivienda, aun sin fecha. La CEOE la considera “inadmisible”. Pero el Sindicato de Inquilinas responde: “Lo inadmisible es trabajar y no poder pagar un techo”.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, anuncia la construcción de una huelga general para defender el derecho a la vivienda. Destaca que es la única herramienta para que se respondan las demandas ciudadanas, gobierne quien gobierne.

Un futbolista que habla de sus propios privilegios

No es la única vez que Bellerín ha hablado públicamente sobre la responsabilidad que, a su juicio, tienen los futbolistas. En junio, durante su entrevista con Marc Giró en Cara al Show, el presentador reconocía que era el primer futbolista profesional al que entrevistaba y que le admiraba “más por lo de fuera del campo que por lo de dentro”.

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Bellerín aprovechaba aquella conversación para reflexionar sobre la posición que ocupan los jugadores. “Estamos muy protegidos por los clubes”, explicaba, aunque también defendía que “dentro de todo esto hay una parte de responsabilidad” por el altavoz que tienen como personajes públicos. “Nosotros tenemos una posición muy cómoda y no nos cuestionamos lo suficiente”, afirmaba.

En su caso, atribuía parte de esa evolución personal al entorno que le ha acompañado durante su carrera. “Siempre he tenido suerte de tener un entorno que me pone los pies en la tierra y una familia humilde”, señalaba. “Mi vida ha sido darle toda la vuelta de ser un chaval que gana mucho dinero y que cree que la felicidad es tener una casa muy grande y 50 coches, a la persona que soy hoy, que soy totalmente distinto”, decía.

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