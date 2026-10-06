La jueza Tardón le exige a Vivas “a la mayor urgencia” un listado de las llamadas que mantuvo con el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas durante una reunón, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

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La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha requerido al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que entregue, “a la mayor urgencia”, la relación de llamadas que su presidente, Juan Jesús Vivas, mantuvo con el presidente del Gobierno español o con su jefe de gabinete entre el 27 y el 30 de julio de 2026. La petición figura en una providencia dictada dentro de la causa que investiga la entrada de inmigrantes en Ceuta. Según la resolución, la documentación deberá remitirse por medio de la representación procesal de la ciudad autónoma. Esta petición llega una semana después de que la magistrada escuchara a Vivas y al al exjefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno.

*Noticia en ampliación

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