España

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 7 de octubre: la confesión de Martina acorrala a Adriano y un secreto amenaza la luna de miel de Curro y Ángela

Pactos a puerta cerrada y viejos fantasmas amenazan con desatar un nuevo escándalo en la serie de La 1

'La Promesa': El acercamiento de Martina y Adriano. (TVE)
El acercamiento de Martina y Adriano en 'La Promesa'. (TVE)
Guardar

La Promesa continúa su andadura este miércoles 7 de octubre en Televisión Española con el capítulo 923, una entrega cargada de alta tensión dramática tras los intensos acontecimientos vividos en las últimas jornadas. La ficción de La 1 mantiene su ritmo constante en la sobremesa con un entramado de secretos, chantajes y amores imposibles que amenazan con desmoronar definitivamente la paz en el palacio de los Marqueses de Luján.

Las tramas han alcanzado un punto de no retorno en el que las decisiones de sus protagonistas desencadenarán graves consecuencias tanto en las estancias señoriales como en la zona del servicio. La bomba soltada por Martina al asumir su estado y el permanente asedio a los sirvientes por el sabotaje del banquete marcan la pauta de un episodio que promete giros decisivos.

PUBLICIDAD

A miles de kilómetros de distancia, la luna de miel de Curro y Ángela en Portugal tampoco estará exenta de turbulencias. El hermetismo del joven, atormentado por las culpas del pasado, terminará por provocar las primeras grietas en su recién estrenado matrimonio, mientras en palacio las alianzas secretas y las conversaciones escuchadas tras la puerta se siguen multiplicando.

Qué ha pasado en ‘La Promesa’

Los últimos episodios han dejado el palacio sumido en una profunda marejada de conflictos. Para guardar las apariencias ante la llegada de su madre, Jacobo y Martina acordaron simular un noviazgo formal, una farsa que Adriano advirtió que se convertiría en un infierno. Mientras tanto, Petra sorprendió a todos al renunciar a su puesto de ama de llaves proclamando su inocencia respecto al sabotaje del banquete, aunque las sospechas de Cristóbal terminaron acorralando a Julio.

PUBLICIDAD

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En paralelo, Alonso se despidió para poner rumbo a Madrid, y Samuel y María Fernández decidieron no esconderse más y confesar a Carlo sus sentimientos. Por su parte, la llegada de los recién casados Curro y Ángela al palacio de Máximo en Lisboa se vio empañada por la extraña actitud del joven y la constante presión del secretario João.

Qué pasará en el capítulo del miércoles

En la entrega de este miércoles, Martina le confiesa a Adriano que el hijo que espera es suyo, pero insiste en que casarse con Jacobo es la única salida viable para proteger al bebé de la marginación social, algo a lo que Adriano se opone al recordarle que se trataría de una boda por pura obligación. Mientras tanto, en Lisboa, Curro y Ángela deciden eludir la apretada agenda institucional impuesta por João para recorrer la ciudad a solas, aunque la escapada termina en discusión debido al mutismo de Curro, incapaz de revelar lo que Leocadia le hizo a Jana.

'La Promesa': Curro y Ángela retoman sus planes de boda. (TVE)
Curro y Ángela en 'La Promesa'. (TVE)

Por otro lado, la señora de Figueroa y Máximo negocian a solas las condiciones de su enlace sin percatarse de que Cristóbal escucha atentamente la conversación tras la puerta. Al mismo tiempo, Lorenzo vigila a Julieta mientras esta asimila el distanciamiento con Manuel. En la zona del servicio, la presión sobre Julio alcanza el límite y Tomasa le ruega que mantenga la mentira a toda costa, al tiempo que Carlo traslada a María Fernández y al cura su temor de que el escándalo perjudique a la pequeña Janita si el romance de la doncella con Samuel continúa.

Temas Relacionados

RTVELa PromesaTelevisión EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Esta crema de arroz con leche caramelizada es perfecta para golosos y se prepara con canela, limón y nata”

El cocinero al frente del restaurante Cenador de Amós versiona el clásico arroz con leche convirtiéndolo en una crema suave con una riquísima capa caramelizada

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Esta crema de arroz con leche caramelizada es perfecta para golosos y se prepara con canela, limón y nata”

Carlos González, pediatra: “Dormir con tu bebé en el sofá tiene un riesgo muy alto de muerte súbita”

El experto alerta sobre los errores más comunes en la cama de los recién nacidos, desde el uso de protectores hasta la postura correcta

Carlos González, pediatra: “Dormir con tu bebé en el sofá tiene un riesgo muy alto de muerte súbita”

La técnica de la abuela para hacer mermelada de mora casera y que dure un año: una receta que nace con los romanos y se ha heredado generación tras generación

Elaborar mermelada de mora casera permite conservar al máximo los nutrientes y beneficios de la mora

La técnica de la abuela para hacer mermelada de mora casera y que dure un año: una receta que nace con los romanos y se ha heredado generación tras generación

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El expresidente catalán también ha puesto en valor su política desde el exilio

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

Así aprendió Penélope Cruz a cantar cuplé para ‘La bola negra’: “Ha hecho lo más difícil, hacer suyas las canciones”

La hija de Olga Ramos asesoró a la actriz para preparar los dos números musicales que interpreta en la película de Los Javis

Así aprendió Penélope Cruz a cantar cuplé para ‘La bola negra’: “Ha hecho lo más difícil, hacer suyas las canciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

Enric Serrano, policía: “Si publicas una foto así, te pueden robar las llaves de casa”

La jueza Tardón le exige a Vivas “a la mayor urgencia” un listado con las llamadas que mantuvo con el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Una plataforma de izquierdas impulsa las listas conjuntas al Senado para evitar que siga siendo “un búnker de la derecha”: Carlos Bardem y Pepe Viyuela, entre los firmantes

ECONOMÍA

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

DEPORTES

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Dani Olmo, el políglota de La Roja que pudo jugar con Croacia y Luka Modrić: “Era una posibilidad”

Qué fue de Cicinho: el exjugador del Real Madrid que vio a Jesucristo tras beber 18 caipirinhas y 14 cervezas y después se convirtió en predicador evangelista

Un exfutbolista del Real Madrid pide romper la tradición del brazalete y dárselo a Bellingham: “No hace 50 goles, pero contagia al resto”

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida