Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 7 de octubre: la confesión de Martina acorrala a Adriano y un secreto amenaza la luna de miel de Curro y Ángela

El acercamiento de Martina y Adriano en 'La Promesa'. (TVE)

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La Promesa continúa su andadura este miércoles 7 de octubre en Televisión Española con el capítulo 923, una entrega cargada de alta tensión dramática tras los intensos acontecimientos vividos en las últimas jornadas. La ficción de La 1 mantiene su ritmo constante en la sobremesa con un entramado de secretos, chantajes y amores imposibles que amenazan con desmoronar definitivamente la paz en el palacio de los Marqueses de Luján.

Las tramas han alcanzado un punto de no retorno en el que las decisiones de sus protagonistas desencadenarán graves consecuencias tanto en las estancias señoriales como en la zona del servicio. La bomba soltada por Martina al asumir su estado y el permanente asedio a los sirvientes por el sabotaje del banquete marcan la pauta de un episodio que promete giros decisivos.

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A miles de kilómetros de distancia, la luna de miel de Curro y Ángela en Portugal tampoco estará exenta de turbulencias. El hermetismo del joven, atormentado por las culpas del pasado, terminará por provocar las primeras grietas en su recién estrenado matrimonio, mientras en palacio las alianzas secretas y las conversaciones escuchadas tras la puerta se siguen multiplicando.

Qué ha pasado en ‘La Promesa’

Los últimos episodios han dejado el palacio sumido en una profunda marejada de conflictos. Para guardar las apariencias ante la llegada de su madre, Jacobo y Martina acordaron simular un noviazgo formal, una farsa que Adriano advirtió que se convertiría en un infierno. Mientras tanto, Petra sorprendió a todos al renunciar a su puesto de ama de llaves proclamando su inocencia respecto al sabotaje del banquete, aunque las sospechas de Cristóbal terminaron acorralando a Julio.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En paralelo, Alonso se despidió para poner rumbo a Madrid, y Samuel y María Fernández decidieron no esconderse más y confesar a Carlo sus sentimientos. Por su parte, la llegada de los recién casados Curro y Ángela al palacio de Máximo en Lisboa se vio empañada por la extraña actitud del joven y la constante presión del secretario João.

Qué pasará en el capítulo del miércoles

En la entrega de este miércoles, Martina le confiesa a Adriano que el hijo que espera es suyo, pero insiste en que casarse con Jacobo es la única salida viable para proteger al bebé de la marginación social, algo a lo que Adriano se opone al recordarle que se trataría de una boda por pura obligación. Mientras tanto, en Lisboa, Curro y Ángela deciden eludir la apretada agenda institucional impuesta por João para recorrer la ciudad a solas, aunque la escapada termina en discusión debido al mutismo de Curro, incapaz de revelar lo que Leocadia le hizo a Jana.

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Curro y Ángela en 'La Promesa'. (TVE)

Por otro lado, la señora de Figueroa y Máximo negocian a solas las condiciones de su enlace sin percatarse de que Cristóbal escucha atentamente la conversación tras la puerta. Al mismo tiempo, Lorenzo vigila a Julieta mientras esta asimila el distanciamiento con Manuel. En la zona del servicio, la presión sobre Julio alcanza el límite y Tomasa le ruega que mantenga la mentira a toda costa, al tiempo que Carlo traslada a María Fernández y al cura su temor de que el escándalo perjudique a la pequeña Janita si el romance de la doncella con Samuel continúa.