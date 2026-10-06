Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

España cierra hoy el parón de selecciones ante Croacia. Lo hace después de tres victorias y en busca de una cuarta que tendrá que ser lejos de casa y en el peor momento. Porque España fue de más a menos ante la República Checa y la selección de Modric viene herida y con ganas de reivindicarse frente a su gente.
Empecemos por La Roja. Los pupilos de Luis de la Fuente hicieron una primera parte correcta en Oviedo, pero en la segunda se dejaron llevar tanto que los de Santi Denia tuvieron el empate. En el otro lado, los balcánicos llegan tras sufrir la mayor goleada de su historia contra Inglaterra (0-7). Algo que sirve como aliciente suficiente para que hoy haya algo más que tres puntos en juego.
España sigue reinando. Con nueve cambios, dos debutantes, un estadio que no se pisaba hace 11 años, los campeones del mundo ofrecían la Copa a los allegados al Tartiere y después demostraban por qué la habían levantado tres meses y medio atrás. Enfrente tenían a la República Checa de Santi Denia, un hombre de la casa que conocía perfectamente el guion del partido: sufrir y esperar una oportunidad.
España sigue reinando. Con nueve cambios, dos debutantes, un estadio que no se pisaba hace 11 años, los campeones del mundo ofrecían la Copa a los allegados al Tartiere y después demostraban por qué la habían levantado tres meses y medio atrás. Enfrente tenían a la República Checa de Santi Denia, un hombre de la casa que conocía perfectamente el guion del partido: sufrir y esperar una oportunidad.
El pleno de España en la Nations League
La selección española va camino de pleno en el primer parón internacional de la temporada. Hasta ahora ya ha acabado con Inglaterra, Croacia y República Checa, aunque deberá enfrentarse de nuevo a los croatas antes de que los jugadores vuelvan con sus clubes
España ya goleó a Croacia hace una semana
Sentencia y aguanta. Mueve el balón y crea. Tira de imaginación. Ya no solo los extremos son sus mejores armas porque no hay un solo trozo de terreno que se resista a España. El hambre de los de Luis de la Fuente es palpable sobre el césped y Croacia lo sintió en sus carnes. Lamine Yamal firmó el primero cuando tan solo habían transcurrido 1:15 minutos. Beljo instauró de nuevo las tablas y obligó a los españoles a volver a ver portería para adelantarse. Lo hicieron gracias al tanto de Pubill. Ya en la segunda mitad, volvió a aparecer Lamine para sentenciar el partido, pero fue Nico Williams quien puso la guinda. La victoria certifica que España sigue siendo el Rey y asciende a lo alto de la tabla de su grupo en la Nations League.
España cierra este martes 6 de octubre la ventana internacional en el Stadion Poljud de Split, donde se mide a Croacia a las 20:45 horas (peninsular; una menos en Canarias). El partido se podrá ver gratis y en abierto en La 1 de TVE y online en RTVE Play. La previa y el directo del partido también se podrá seguir a través de Infobae.
¡¡Muuy buenass tardeees!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy vuelve La Roja, vuelve la segunda estrella. Los de Luis de la Fuente quieren seguir líder del grupo A3. Croacia resarcirse del peor partido de su historia. Mucho juego en Split y la mejor previa aquí. Te lo contamos todo!