Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Croacia - España, en directo. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

España cierra hoy el parón de selecciones ante Croacia. Lo hace después de tres victorias y en busca de una cuarta que tendrá que ser lejos de casa y en el peor momento. Porque España fue de más a menos ante la República Checa y la selección de Modric viene herida y con ganas de reivindicarse frente a su gente.

Empecemos por La Roja. Los pupilos de Luis de la Fuente hicieron una primera parte correcta en Oviedo, pero en la segunda se dejaron llevar tanto que los de Santi Denia tuvieron el empate. En el otro lado, los balcánicos llegan tras sufrir la mayor goleada de su historia contra Inglaterra (0-7). Algo que sirve como aliciente suficiente para que hoy haya algo más que tres puntos en juego.