Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

Cartas Pokémon, imagen de archivo. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

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Nacieron como un simple trozo de cartón para “combatir” sobre un tablero de juego, pero han acabado convirtiéndose en un codiciado objeto de coleccionista. En los últimos años, su valor y coste no han dejado de aumentar. La locura por abrir sobres, conseguir ese Pikachu o Charizard de extrema rareza y, de repente, descubrir que se tienen cientos de euros entre las manos, ha transformado esta afición infantil en un auténtico fenómeno.

El afán por coleccionar no es nuevo. Un análisis reciente de Idealo ha comparado la evolución media del mercado de cartas Pokémon con la de algunos de los principales valores bursátiles. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el precio de estas cartas en el mercado de segunda mano aumentó de media un 71,5%. Durante ese mismo periodo, el Banco Santander registró una evolución muy similar (+71,2%), mientras que Alphabet (Google) obtuvo una subida superior (+84,3%).

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Sin embargo, no conviene llevarse a engaño: se trata de un mercado sumamente volátil y no regulado, cuyo valor depende de factores tan variables como la rareza de la carta, su estado de conservación, la demanda del momento o la facilidad para dar con un comprador. Por ello, las cifras del estudio reflejan una tendencia de mercado y no deben tomarse como una inversión.

Las cartas Pokémon como inversión. (Idealo)

La carta de Snorlax que pasó de 33 a 266 euros

El idioma y el mercado de origen son factores determinantes en la cotización de una carta. Por lo general, las versiones en inglés y japonés lideran el mercado europeo, dejando a otros idiomas europeos como el alemán o el italiano en un segundo plano. Esto explica por qué en el mercado español una carta en japonés suele cotizarse por encima de otras ediciones.

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Según los datos del informe, la mayor revalorización corresponde a la carta Snorlax LV. X #127 (edición japonesa), lanzada en diciembre de 2008 como parte de una promoción limitada distribuida en establecimientos de Domino’s Pizza en Japón. Su precio medio pasó de 33,73 euros en marzo de 2025 a 266,70 euros un año después, lo que supone un incremento récord del 691%.

Logan Paul sujeta una carta de Charizard. (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Junto a Snorlax, le siguen el Meowth del Team Rocket #39 japonés —que rozó un 500 % de subida hasta situarse en los 62 euros— y el Mega-Latios EX #83, que escaló a los 123,52 euros. El cuarto y quinto lugar lo ocupan las ediciones inglesas de Infernape LV.X #108 (85 euros) y Ditto transformado en Pikachu #39 (51 euros). La nostalgia y la escasez han convertido a estos trozos de cartón en auténticos activos donde el valor ya no depende de las reglas del juego, sino de los coleccionistas.

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Los sets o colecciones completas —las cajas que se conservan precintadas y sin abrir— también experimentan subidas a medida que pasa el tiempo y el stock desaparece del mercado. La colección “mazo inicial 100” en japonés lidera la clasificación tras incrementar su valor medio un 323% en un solo año. Le siguen muy de cerca otras expansiones de tirada limitada como Pokémon Team Magma vs. Team Aqua (+264%) y Pokémon Rumble (+234%), muy codiciadas por quienes buscan invertir sin depender de la suerte al abrir los sobres.

Charizard es la estrella en España, superando a Pikachu

Aunque en el apartado de revalorización porcentual de cartas individuales despuntan personajes como Plusle (+263%) o Groudon (+258%), el rey indiscutible en el mercado español sigue siendo el célebre “dragon” de fuego de la primera generación. Superando la popularidad de iconos globales como el propio Pikachu, Charizard lidera con holgura la atención de los aficionados.

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Logan Paul junto a la carta Pikachu Illustrator. (X)

Al analizar el volumen de búsquedas en Google en España sobre los 151 Pokémon originales de la primera generación, el estudio confirma que Charizard es más buscado y querido que Pikachu. El dragón de fuego se posiciona como el Pokémon con mayor tirón mediático y comercial del país, por delante de Mewtwo, Pikachu y Snorlax. Este afán no se limita únicamente al coleccionismo de cartas, sino que se extiende a todo tipo de productos licenciados como figuras Funko Pop!, sets de LEGO o mandos personalizados de consola.

Esta fascinación en España se ve impulsada por creadores de contenido, desde hitos como la compra de una carta de Pikachu Illustrator por más 16,5 millones de euros a manos de Logan Paul, hasta las aperturas de sobres en directo de El Rubius, capaces de disparar los precios en cuestión de horas. Lo que empezó como un simple juego donde cualquiera podía meterse en la piel de un entrenador Pokémon se ha convertido en un fenómeno en el que la nostalgia cotiza al alza.

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