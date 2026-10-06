Una plataforma de izquierdas impulsa las listas conjuntas al Senado para evitar que siga siendo “un búnker de la derecha”

Una entidad lanzará esta semana su propuesta para una lista electoral conjunta de izquierdas en el Senado. (Europa Press)

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La iniciativa ‘Senadoras y Senadores por la Democracia’ ha presentado este martes en el Ateneo de Madrid una propuesta para que las fuerzas progresistas concurran con candidaturas conjuntas al Senado el 29 de noviembre, con el objetivo de impedir que la Cámara Alta siga siendo, en palabras de sus promotores, “un búnker de la derecha”.

El manifiesto reúne cerca de 5.000 adhesiones y plantea listas unitarias de izquierdas en todas las circunscripciones provinciales para concentrar el voto progresista. La propuesta busca evitar que el Partido Popular conserve la mayoría absoluta en el Senado y facilitar la entrada de fuerzas que ahora carecen de representación, según han explicado sus impulsores.

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La iniciativa parte de la distribución de escaños en la Cámara Alta. Cada provincia elige cuatro senadores; Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, tres; las islas menores, uno; y Ceuta y Melilla, dos. El partido más votado suele obtener tres representantes y la segunda candidatura, el cuarto, mientras que el resto de votos no se traduce en escaños.

El grupo promotor considera que esta mecánica penaliza la fragmentación de las candidaturas progresistas. El manifiesto sostiene además que el PP ha usado su mayoría en el Senado de forma “filibustera” para obstaculizar la gobernabilidad y cita como ejemplo el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional.

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Acuerdos provinciales y apoyos al manifiesto

La plataforma reclama que PSOE y los partidos situados a su izquierda negocien una fórmula específica para el Senado antes de las generales. No se trata, por ahora, de una coalición formal, sino de una iniciativa de la sociedad civil dirigida a que las formaciones pacten candidatos comunes en las provincias.

En las elecciones generales de 2023 ya hubo acuerdos de este tipo en determinados territorios. ERC y EH Bildu firmaron una coalición para las candidaturas al Senado en Cataluña y el País Vasco, mientras que PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa se unieron en Ibiza y Formentera para obtener un senador.

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El economista Bruno Estrada, el sociólogo Enrique del Olmo y la abogada y exdirigente de Podemos Gloria Elizo figuran entre los promotores. Estrada ha defendido que el acuerdo sería beneficioso para todas las partes: “Es un escenario en el que todo el mundo gana”, ha afirmado, según recoge Europa Press, al señalar que el PSOE podría ampliar su representación y que otras fuerzas podrían lograr senadores.

Aplausos durante una sesión plenaria en el Senado. (Jesús Hellín - Europa Press)

La propuesta acumula apoyos desde la primavera. Entre los firmantes están las escritoras Rosa Montero y Elvira Lindo, el escritor Carlos Bardem, la abogada Cristina Almeida, los actores María Barranco, Pepe Viyuela y Miguel Rellán, el cantante Víctor Manuel, la periodista Rosa Villacastín y los abogados y políticos Nicolás Sartorius y Manuel de la Rocha.

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La presentación ha sido moderada por la periodista María José Pintor y ha contado con la participación de la periodista Ana Pardo de Vera, el jurista Javier Pérez Royo, el escritor Juan Pinilla y el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez.

Los impulsores ya habían mantenido contactos con PSOE, Sumar, IU, Podemos, Más Madrid y Compromís. Su llamamiento reclama que esos partidos empiecen a trabajar en candidaturas unitarias para el Senado tras el adelanto electoral.

Del Olmo ha anunciado que las conversaciones con los principales partidos de izquierdas comenzaron el lunes. Ha asegurado que las formaciones están “activas” y “puestas en marcha”, aunque ha advertido de que queda por comprobar si esa actividad alcanza “el nivel deseable y exigible”. El sociólogo ha sostenido que el PSOE ha mostrado receptividad y que su dirección federal ya ha comenzado a analizar “los territorios determinantes”. También ha avanzado que los promotores tendrán este miércoles un primer encuentro con Adelante Andalucía.

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Elizo ha descartado que la posible reacción de PP y Vox suponga un freno para el proyecto. A su juicio, la confrontación entre ambas formaciones es “radical, personal e ideológica”, por lo que ha pedido una agenda progresista “contundente”, basada en un “proyecto de unidad pragmática”, y ha instado a ignorar los comentarios de la derecha.

Gutiérrez ha confiado en que el plan prospere ante “una derecha cada vez más indignante, desestabilizadora, descarada y agresiva; y una izquierda desesperante que conduce a la melancolía”. El exdirigente sindical ha añadido: “Con esta iniciativa, pase lo que pase al final, al menos tenemos un cauce para proponer y para no caer en la melancolía”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

El exsecretario general de CCOO ha presentado la propuesta como una vía para impedir lo que identifica como “la involución democrática” de la derecha española. También ha afirmado que el actual Gobierno ha hecho la economía “la más eficiente de Europa” y ha reclamado que la movilización social y sindical se traduzca en voto a la izquierda el día de las elecciones.

Pérez Royo ha calificado el proyecto de “optimista”. Aunque ha dicho que “el Senado no tiene solución”, ha considerado que las listas compartidas pueden “dignificar la vida política” y ha advertido de que “no hay nada más reaccionario que el pesimismo y dar por perdida la batalla sin siquiera entrar en la pelea”.

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Estrada ha definido la iniciativa como una práctica para “movilizar, ilusionar y activar a la ciudadanía”. El economista ha insistido en que lograr una mayoría progresista en el Senado después de los comicios será “determinante”.