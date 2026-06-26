Fray Ángel Ramón, cocinero: “Mi truco para un arroz con leche perfecto es añadir el azúcar al final, así nos quitamos el problema de que se pegue al fondo”

Los trucos de Fray Ángel para un arroz con leche perfecto (Montaje Infobae)

Recetas sencillas con los sabores caseros que hemos heredado de nuestras generaciones pasadas. Es el tipo de platos que comparte Fray Ángel, el fraile franciscano que cocina desde el Real Monasterio del Santo Espíritu en Gilet (Valencia) y que muestra sus recetas a través de YouTube. A base de ingredientes humildes y técnicas tradicionales, este afable religioso ha conquistado a cientos de miles de personas, que acuden a sus publicaciones para aprender a preparar platos caseros que reconfortan.

Una de sus últimas recetas ha sido una tarta de arroz con leche, un postre que reinventa este clásico para darle un toque veraniego y moderno, ideal para sorprender en una comida o una fiesta. “Estando en verano, seguramente tenemos que agasajar a gente que viene a casa, pues vamos a hacer un dulce de esos que gustan a todos”. Una tarta, explica el fraile, para la que no se necesita horno, aunque sí frigorífico, y que nos dejará un sabor de boca exquisito.

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Cómo hacer una tarta de arroz con leche

El primer paso es preparar un arroz con leche tradicional. “Usaremos 125 gramos de arroz, más o menos la misma cantidad de azúcar, un litro de leche, la corteza del limón y una ramita de canela. Eso sería lo que clásicamente es un arroz con leche”, explica el cocinero. En cuanto al tipo de arroz, Fray Ángel explica que “es interesante que el arroz sea un arroz redondo, el mismo que utilizamos para las paellas, el que tenemos habitualmente en casa”.

La receta es muy sencilla; solo hay que calentar la leche y aromatizarla con el limón y la canela, para luego cocinar en ella el arroz, poco a poco y removiendo con cuidado. “El azúcar lo vamos a poner al final, cuando esté ya prácticamente el arroz cocido”, nos explica el cocinero. La razón es sencilla: “El azúcar va a propiciar que el arroz se nos pegue. Como no hay ningún motivo para echarla al principio, va a endulzar igual, pues lo añadimos al final y así nos quitamos el problema”.

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Los trucos de Alberto Chicote para hacer el arroz con leche más cremoso y aromático.

Una vez listo el arroz con leche, toca convertirlo en una tarta. “Para darle esa cremosidad y consistencia propias de una tarta, vamos a utilizar huevo, tres láminas de esas de gelatina y crema de leche o nata. Y las galletas y la mantequilla, para hacer la base de la tarta”. Remojaremos la gelatina en agua fría y batiremos el huevo con la nata hasta formar una crema. “El huevo se cuaja y la nata es un espesante. Nos van a ayudar a espesar y a dar cremosidad a este arroz que tenemos aquí. Y la gelatina lo va a gelificar hasta conseguir la textura de una tarta”.

Solo quedará unir todos los ingredientes y verterlos sobre una base de galleta triturada con mantequilla. Lo llevaremos todo a la nevera hasta que la tarta espese y solidifique. Antes de servir nuestro pastel, espolvorearemos un poco de canela, un detalle clave para ese sabor tan característico del clásico arroz con leche.

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