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La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El operativo, que cuenta con más de 30 furgones, tres vehículos blindados y drones, se desarrolla por fases ante la falta de plazas de acogida y después de que Sanidad detectara E. coli y enterococos en las aguas de la playa

La Policía Nacional pone en marcha un dispositivo para levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta. (EFE / Reduán)
La Policía Nacional pone en marcha un dispositivo para levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta. (EFE / Reduán)
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La playa del Trampolín se ha convertido en un problema que las autoridades de Ceuta ya no pueden aplazar. Miles de migrantes llevan semanas viviendo en este asentamiento improvisado y los últimos análisis han detectado contaminación microbiológica en sus aguas, con presencia de E. coli y enterococos. La Policía Nacional ha comenzado este domingo a desalojarlo, con el objetivo de ir recuperando el espacio de forma progresiva y dejarlo completamente despejado antes del 15 de octubre.

La intervención ha comenzado a primera hora de la mañana. El despliegue policial ha tomado la playa mientras los agentes organizaban la salida de los primeros grupos y cerraban los accesos a las zonas que iban quedando libres. La operación se ha diseñado por fases porque en el Trampolín todavía permanecen más de 3.500 personas y Ceuta no dispone de plazas suficientes para trasladarlas a todas de una vez.

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Los primeros desalojados están siendo trasladados en autobús hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal, donde se procede a su identificación y a su posterior derivación a los recursos disponibles. También se contempla la posibilidad del retorno voluntario a Marruecos. Los agentes están utilizando intérpretes para explicar a los ocupantes el procedimiento y, por el momento, no se han producido incidentes graves.

La operación ha arrancado con un despliegue considerable: más de 30 furgones de la Policía Nacional, dos vehículos blindados BMR y un VAMTAC. A ellos se suman drones policiales y varias embarcaciones de la Guardia Civil que vigilan la zona desde el mar. La primera actuación se concentra en el tramo de la playa situado junto a la planta desalinizadora.

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La dimensión del dispositivo responde a la magnitud del asentamiento, pero también a la necesidad de controlar una operación que no puede completarse en unas horas. La Policía irá despejando diferentes sectores y los traslados avanzarán al ritmo que permitan las plazas disponibles en los recursos de acogida.

(Noticia en ampliación)

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