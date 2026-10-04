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Avance semanal de ‘La Promesa’ del 5 al 9 de octubre: Samuel y María comenzarán a hacer pública su relación y Curro y Ángela se irán de luna de miel a Lisboa

Desde Portugal, Curro le hará una propuesta inesperada a su mujer en el final de la semana de ‘La Promesa’

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
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Tras la intensa semana que ha protagonizado la boda de Ángela y Curro en La Promesa, La 1 volverá a su horario habitual del 5 al 9 de octubre para emitir los capítulos 921 a 925, en los que Jacobo y Martina sostendrán el plan de una boda de conveniencia mientras ella oculta un embarazo que terminará confesando. La ficción también trasladará a Curro y Ángela a Lisboa, donde la luna de miel quedará marcada por los secretos del muchacho.

El capítulo 921 de La Promesa arrancará el lunes con la tensión acumulada por la llegada de la madre de Jacobo, que obliga al joven a fingir un noviazgo normal ante ella. Adriano advierte que ese matrimonio simulado se convertirá en una tortura para los tres implicados, mientras en palacio el servicio no entiende la salida repentina de Pía. Tomasa y Julio temen represalias de Petra, convencidos de que ella sabe que fueron ellos quienes sabotearon el banquete de bodas.

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Ese mismo día en La Promesa, Leocadia sigue presionando a Máximo para que cumpla su compromiso matrimonial, mientras Samuel y María Fernández deciden contarle a Carlo que pelearán por su amor, y Ciro recibe una llamada que anuncia un problema en una empresa que licenció a espaldas de Manuel.

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
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‘La Promesa’ tras la boda de Curro y Ángela

En el capítulo 922 del martes, Curro y Ángela llegan al imponente palacio del duque de Buenaventura en Lisboa, un enclave de jardines extensos y paredes recubiertas de cerámica. João, secretario de Máximo, les presenta de inmediato una agenda cargada de compromisos, y Ángela empieza a notar a Curro distante.

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En La Promesa, Petra renuncia a su cargo de ama de llaves, mientras Cristóbal presiona a Julio para que admita su implicación en el sabotaje. Ciro debe viajar para resolver el fallo empresarial y pide a Lorenzo que vigile a Julieta en su ausencia. Alonso se despide de Manuel antes de marcharse a Madrid, y el capítulo cierra con la confesión de Martina: está embarazada.

El capítulo 923 del miércoles en La Promesa profundizará en la confesión de Martina, que revela a Adriano que el hijo es suyo, aunque insiste en que casarse con Jacobo es la única forma de proteger al bebé del escándalo. En Lisboa, Curro y Ángela discuten por el hermetismo de él, que oculta el secreto de lo que Leocadia le hizo a Jana.

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Leocadia y Máximo negocian a solas los términos de la boda sin saber que Cristóbal escucha la conversación. El servicio sigue sin confiar en Julio, que se siente asediado por las indirectas, y Carlo confiesa al cura su temor por el futuro de Janita si Samuel y María Fernández siguen adelante con su relación.

Cómo termina la semana de ‘La Promesa’

Conforme avance la semana hacia el jueves con el capítulo 924 de La Promesa, Manuel y Julieta se confiesan amor pero optan por distanciarse hasta que se resuelva la cuestión del heredero. El conflicto de Julio con el resto del servicio escala hasta una discusión violenta que Samuel debe frenar. Adriano promete a Martina hacerse cargo del bebé, y Cristóbal reprocha a Leocadia que su boda con Máximo sea una mera transacción.

En Lisboa, Ángela se inquieta al saber que Curro se marchó a trabajar sin avisarle, y el joven termina por confesar que fue él quien echó a Pía del palacio. La jornada de La Promesa cierra así el jueves con un sobresalto: alguien entra de noche en la habitación de Julieta y ella se dispone a atacarlo.

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)
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Por último, la semana terminará el viernes con el capítulo 925 de La Promesa, que resuelve el sobresalto de la noche anterior: el intruso era Ciro, de regreso para pasar la noche junto a Julieta. Ángela, preocupada por el comportamiento de Curro, llama a Manuel desde Lisboa, lo que lleva al heredero a decidir viajar hasta allí para averiguar qué le ocurre a su hermano. En palacio, Máximo da un ultimátum a Julio y después exige al servicio que cese el hostigamiento contra él.

Julieta descubre que Lorenzo sigue vigilándola y confirma una irregularidad en la venta de los manuales, mientras Leocadia comprende que Máximo boicotea las negociaciones a propósito porque no desea casarse. Jacobo avisa a Martina de que su madre está a punto de llegar, y ella, superada por la presión, confiesa su embarazo. El capítulo de La Promesa termina con una propuesta inesperada de Curro a Ángela: quedarse a vivir en Lisboa.

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