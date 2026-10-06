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Carlos González, pediatra: “Dormir con tu bebé en el sofá tiene un riesgo muy alto de muerte súbita”

El experto alerta sobre los errores más comunes en la cama de los recién nacidos, desde el uso de protectores hasta la postura correcta

El pediatra Carlos González alerta sobre los errores más comunes en la cama de los recién nacidos. (Montaje)
El pediatra Carlos González alerta sobre los errores más comunes en la cama de los recién nacidos. (Montaje)
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Garantizar un entorno seguro a la hora de dormir es una prioridad absoluta para las familias tras la llegada de un recién nacido. A pesar de que la incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante se mantiene baja en España —con menos de un centenar de fallecimientos anuales—, la prevención activa sigue siendo la herramienta clave para proteger a los bebés y aportar tranquilidad en el hogar.

El pediatra Carlos González analiza en el podcast Criando sin miedo los principales factores de riesgo asociados al descanso del bebé y desmonta algunas falsas creencias habituales. Según el especialista, la postura al dormir ocupa el primer lugar: “El factor más importante que se ha visto es el dormir boca arriba o boca abajo. Esto aumenta el riesgo de muerte súbita”, advierte el experto, quien insiste en que evitarlo reduce de forma drástica cualquier complicación.

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Junto a la postura, el consumo de sustancias por parte de los progenitores y la elección de la superficie de descanso marcan la diferencia. González enfatiza la necesidad de evitar conductas nocivas como el tabaco o el alcohol, especialmente si se practica colecho, y lanza una clara advertencia sobre los lugares inadecuados: “Lo que sí que lleva un riesgo muy alto de muerte súbita es dormir con tu hijo en un sofá o en un sillón. Duerme con un niño en la cama, no en un sofá”.

Mucho cuidado con las mantas pesadas o edredones

Con frecuencia se confunden los episodios de muerte súbita con accidentes por asfixia provocados por el exceso de ropa de abrigo o elementos innecesarios en la cuna. Cubrir en exceso al menor con prendas térmicas, mantas pesadas o edredones puede desencadenar situaciones de grave peligro. “Cuando una manta o un edredón pesado te tapa la cara y no te deja respirar, eso ya no es muerte súbita, eso es asfixia”, señala el pediatra.

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Una mujer sentada en una cama deshecha mira una cuna blanca con un bebé dentro, envuelto en una manta beige. Una lámpara de mesa ilumina la escena.
Una madre sentada en el borde de una cama observa a su bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, aconseja priorizar el pijama frente a las mantas sueltas, ya que este “nunca le va a tapar la nariz”. También desaconseja por completo el uso de almohadas, “mínimo hasta el año”, así como los protectores de cuna acolchados, asegurando que “eso no protege de nada y tiene un riesgo muy pequeño, es cierto, de que el niño pueda ahogarse”.

Para organizar la cuna de forma segura, el especialista sugiere colocar al bebé con los pies tocando el tope inferior del colchón: “Así ya no puede ir más para abajo”. En este sentido, la ropa de cama adecuada debe consistir en una manta muy ligera que le llegue justo por debajo de las axilas, manteniendo siempre los brazos por fuera.

Por otro lado, González alerta sobre la habitual costumbre de adosar la cama de matrimonio a la pared colocando al menor en el resquicio para evitar caídas: “Se ha visto algunos casos muy raros que han aparecido muertos atrapados entre un colchón y una pared porque ahí no pueden respirar. Es más peligroso quedarse entre el colchón y la pared que caerse de la cama”, concluye el especialista.

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