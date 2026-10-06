El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

Fachada del Banco de España.

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El Tesoro Público ha vuelto a elevar la rentabilidad que ofrece a los inversores por las letras a 12 meses. En la subasta celebrada este martes, el Estado ha colocado 4.173,52 millones de euros en estos títulos con un interés marginal del 3,026%, frente al 2,846% de la anterior emisión. Se trata de la remuneración más elevada para este tipo de deuda desde julio de 2024.

La subida del rendimiento llega acompañada de una elevada demanda por parte de los inversores. Las peticiones para las letras a un año alcanzaron los 5.693,91 millones de euros, muy por encima de los títulos finalmente adjudicados. En el conjunto de la subasta, que incluía también letras a seis meses, el Tesoro ha captado 6.470,63 millones de euros, en la parte media-alta del objetivo previsto.

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En cuanto a las letras a seis meses, el Tesoro ha adjudicado 2.297,11 millones de euros frente a unas solicitudes de 3.323,05 millones. La rentabilidad marginal se ha situado en el 2,798%, también por encima del 2,641% de la anterior subasta y en su nivel más alto desde noviembre de 2024.

Las letras ganan atractivo entre los ahorradores

El interés por las letras del Tesoro se mantiene especialmente elevado entre los hogares, que en los últimos años han encontrado en estos productos una alternativa para obtener rentabilidad con un horizonte temporal relativamente corto.

Depósitos y letras del Tesoro: En qué es mejor invertir.

La emisión de este martes confirma que el apetito por la deuda pública española continúa al alza tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés para frenar la escalada de los precios. La tasa de inflación interanual en la zona euro se situó en septiembre en el 3,8%, seis décimas por encima de la de agosto y muy lejos del objetivo del 2% que se ha marcado el guardián del euro.

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El Consejo de Gobierno del eurobanco subió en su reunión de septiembre los tipos de interés 25 puntos básicos, tras el repunte de la inflación y el aumento de la incertidumbre económica provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Tras esta decisión, colocó la tasa de depósito en el 2,5%, mientras que el tipo de las operaciones principales de refinanciación alcanzó el 2,65% y la facilidad marginal de crédito subió hasta el 2,90%.

El giro de timón dado por el BCE tras iniciar un ciclo de endurecimiento monetario ha aumentado el atractivo de los productos de deuda española a corto plazo, que han pasado de ofrecer rendimientos muy reducidos a convertirse en una opción relevante para los ahorradores que buscan preservar capital y obtener una remuneración jugosa por su capital.

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Más de 55.000 millones de financiación nueva en 2026

El Tesoro mantiene para este año unas necesidades de financiación netas de 55.000 millones de euros, la misma cantidad prevista para 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

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En tanto que en términos brutos, el volumen de emisiones será considerablemente superior. El Estado prevé colocar este año 285.693 millones de euros, un 4,2% más que los 274.242 millones estimados para el cierre de 2025. El incremento responde principalmente al mayor volumen de vencimientos que deberá afrontar durante el ejercicio.

De los 285.693 millones previstos, 176.935 millones corresponderán a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025. En el caso de las letras, el programa contempla emisiones por 108.758 millones de euros, casi un 5,9% más que los 102.728 millones estimados para el ejercicio anterior.

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El calendario de emisiones continúa en octubre

La subasta de este martes no será la última cita del Tesoro con los mercados durante el mes. El organismo volverá a acudir a los inversores el próximo 13 de octubre con una emisión de letras a tres y nueve meses.

Dos días después, el 15 de octubre, llegará una nueva subasta, esta vez de bonos y obligaciones del Estado. El calendario permitirá al Tesoro seguir cubriendo sus necesidades de financiación mientras adapta el coste de sus nuevas emisiones a las condiciones que marcan los mercados.