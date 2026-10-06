Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

Una mujer de 84 años conduce un Uber, imagen generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A sus 84 años, la imagen tradicional de una jubilación tranquila entre paseos y viajes queda muy lejos de la rutina diaria de Sharon Albrecht. Esta exenfermera de Virginia (Estados Unidos) pasa gran parte de sus días al volante recorriendo la ciudad para complementar su pensión de jubilación, un ingreso que le resulta completamente insuficiente para cubrir el pago de sus facturas y mantener su calidad de vida.

La historia de Albrecht, recogida por el medio Business Insider, expone una tendencia cada vez más extendida: jubilados que se ven obligados a reincorporarse al mercado laboral. En su caso particular, necesita ingresar entre 1.300 y 1.800 euros adicionales cada mes para poder sostener su economía. Esta necesidad la lleva a combinar el servicio en aplicaciones de transporte privado con su labor a tiempo parcial como enfermera a domicilio.

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“Necesito ganar entre 1.500 y 2.000 dólares al mes para complementar mi pensión y cubrir mis gastos. Tengo algunas inversiones y un piso en propiedad, pero no siento que sea suficiente”, confesó Albrecht al medio. Esta cifra pone de relieve la brecha económica en el país, donde el salario mínimo se mantiene estancado en 7,25 dólares la hora, mientras que el coste de vida mensual para un adulto supera con frecuencia los 3.000 dólares en gastos básicos de vivienda, salud y suministros.

Una mujer conduce un Uber y revisa el viaje en el móvil. (Uber)

Malas decisiones económicas en el pasado

La compleja situación de la conductora no ha surgido de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un amplio historial de reveses económicos. Tras trabajar durante décadas en el área de la enfermería psiquiátrica y haber tenido un negocio de masajes en la década de los 70, la jubilada reconoce que no planificó su retiro con la suficiente antelación. A diferencia del sistema público español, donde las cotizaciones continuadas garantizan una pensión contributiva, el modelo estadounidense depende en gran medida del ahorro privado y de fondos individuales.

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Además de inversiones inmobiliarias que salieron mal y terminaron con pérdidas de miles de dólares, préstamos a conocidos que nunca llegaron a ser devueltos y diversas compras impulsivas terminaron por comprometer seriamente su estabilidad económica. Todo ello lleva a esta mujer a tener que seguir generando ingresos de forma activa a una edad en la que la mayoría de la población se retira.

Para lograr maximizar sus ingresos diarios sin poner en riesgo su salud física ni su seguridad personal, Albrecht ha tenido que adaptar de forma muy estricta su jornada laboral. Evita a toda costa conducir durante las horas nocturnas en la zona conflictiva de Washington D.C. y prefiere concentrar su actividad a lo largo de los fines de semana o aceptando trayectos con destino al aeropuerto.

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“Gano unos 20 dólares por hora, lo cual no es mucho cuando le descuentas los gastos del coche. Si voy a D.C. y consigo un buen viaje al aeropuerto, gano 30 dólares la hora. Solo trabajo tres o cuatro horas y paro cuando me siento cansada”, detalló. A pesar de padecer artritis y dolores en la espalda, la exenfermera asegura mantener totalmente intactos sus reflejos y su agilidad mental.

Lejos de desanimarse, Albrecht asume la situación como parte de su rutina y en un futuro cercano quiere escribir un libro sobre salud y nutrición. Para ella, mantenerse activa no solo representa una salvación económica, sino también una reafirmación de su independencia: “La libertad siempre ha sido mi prioridad absoluta, y esa es una de las razones por las que nunca me casé”.

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