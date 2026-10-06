Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

Carles Puigdemont en rueda de prensa (Carles Puidemont)

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Carles Puigdemont ha afirmado este martes que la retirada de la orden nacional de busca, captura y detención en su contra supone “una clara derrota del Estado español” y de los poderes públicos que, según sostiene, impiden aplicar la ley de Amnistía. Al mismo tiempo, incluye a Pedro Sánchez en ese revés porque el presidente del Gobierno sostuvo públicamente que el dirigente catalán debía ser juzgado en España.

El expresidente de la Generalitat ha evitado confirmar si regresará a España tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía por malversación y el levantamiento de su orden de detención, en una declaración institucional pronunciada este martes desde Waterloo, Bélgica. El dirigente de Junts ha sostenido que la decisión pone fin a una etapa de “represión política”.

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