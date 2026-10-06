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El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

La norma extiende hasta 2030 la protección de los hogares vulnerables y moviliza 10.000 millones de euros para facilitar el acceso a la primera vivienda

El PNV confirma que votará a favor de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente. (Eduardo Parra - Europa Press)
El PNV confirma que votará a favor de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente. (Eduardo Parra - Europa Press)
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El PNV ha confirmado que respaldará el primer decreto de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso para prolongar las medidas contra los desahucios, aunque rechazará el segundo texto, dedicado a convertir en indefinidos los contratos de alquiler. La decisión resulta determinante para la convalidación de la primera norma.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha confirmado el apoyo de su grupo al texto que prolonga el escudo contra los desahucios hasta 2030 y los contratos de alquiler hasta 2028, mientras rechazará convertir estos contratos en indefinidos.

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La Diputación Permanente está formada por 69 diputados y presenta un reparto diferente al del Pleno. PP, Vox y Junts suman 34 escaños, los mismos que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, de modo que el voto del PNV inclina la votación y permite alcanzar los 35 apoyos necesarios para aprobar el primer decreto.

El Gobierno ha vuelto a aprobar ambos textos este martes, con modificaciones que mantienen la esencia de las medidas que el Congreso había rechazado el viernes. El Ejecutivo ha optado por remitirlos de nuevo al órgano que funciona entre legislaturas tras el adelanto electoral.

Qué incluye el decreto de vivienda que el PNV permitirá convalidar

El decreto respaldado por los nacionalistas mantiene la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, incentivos fiscales ligados al alquiler y actuaciones destinadas a aumentar la oferta de vivienda asequible. Pedro Sánchez ha defendido, tras el Consejo de Ministros, que son medidas “ambiciosas, razonables y necesarias” ante la crisis de vivienda.

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La nueva redacción incorpora una dotación de 10.000 millones de euros para el mecanismo Tu Casa, que contempla préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda. El paquete incluye además la prórroga de los contratos de alquiler, una de las medidas que el PNV cuestiona en el segundo decreto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado, de nuevo, los dos Reales Decretos-Ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Pleno del Congreso, con algunas modificaciones, y ha indicado que el mecanismo 'Tu Casa', con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, estará dotado con 10.000 millones de euros. (Fuente: La Moncloa)

Vaquero ha sostenido en Bilbao que las iniciativas del Ejecutivo son un “parche”, pero ha admitido la “gravedad de la situación”. La portavoz también ha lamentado que un asunto de esta entidad se tramite ante la Diputación Permanente en vez de someterse a un debate “sereno”, aunque no considera que el procedimiento constituya un “fraude de ley”.

Mantiene su rechazo a los alquileres indefinidos

La dirigente nacionalista ha situado parte de sus críticas en la ley estatal de vivienda de 2023. Según ha expuesto, sus deficiencias han impulsado el alquiler de temporada frente al habitual hasta un 50 % en Euskadi; el PNV no apoyó aquella norma y la parte nacionalista del Gobierno vasco la recurrió ante el Tribunal Constitucional, pese a que la cartera de Vivienda está en manos de sus socios del PSE-EE.

La corte de garantías ha descartado recientemente los argumentos de los jeltzales. Para el PNV, la prórroga automática que contempla el segundo decreto perjudica especialmente a los pequeños propietarios y puede reducir aún más la oferta disponible en un mercado del alquiler ya tensionado.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. (Ricardo Rubio - Europa Press)
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Los nacionalistas ya votaron contra esa propuesta el viernes y no han modificado su posición tras la nueva aprobación del Consejo de Ministros. Sin sus votos, el Gobierno no dispone de apoyos suficientes en la Diputación Permanente para convalidar el decreto de los contratos de alquiler indefinidos.

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