Bellingham, capitán del Real Madrid: la petición de un exfutbolista del club blanco de romper la tradición del brazalete

Jude Bellingham. (Reuters/Paul Childs)

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“Yo le daría la capitanía a este futbolista”. Miguel Torres no se ha andado con rodeos. El exfutbolista del Real Madrid, ahora analista, ha mostrado su admiración por Jude Bellingham, sosteniendo que debería ser el inglés quien portara el brazalete de capitán en el Santiago Bernabéu.

Lo hizo después del último partido de la selección inglesa en este parón de selecciones. Los de Thomas Tuchel propiciaron la mayor goleada en la historia de Croacia, de Luka Modrić, y uno de los grandes responsables no fue otro que el jugador madridista.

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Es, además, el primer centrocampista inglés que participa de forma directa en cuatro goles en un partido desde David Platt ante San Marino, en 1993. A sus 23 años, el 5 del Real Madrid (10 de Inglaterra), vive un comienzo de temporada brillante.

Jude Bellingham protesta una acción al árbitro Ortiz Arias durante el derbi (EFE/ Ballesteros)

“No necesita demostrarlo con la boca”

¿Puya a Vinícius Jr? Miguel Torres empezó por el momento en su país: “A mí Bellingham me encanta. Para mí es el mejor jugador en esa posición. Creo que la selección inglesa se siente líder, verdadero líder. No necesita demostrarlo desde su propia boca, sino en el terreno de juego”.

De ahí, dio el salto al club blanco. “No sé si el debate algún día se llevará al Real Madrid, pero yo le daría la capitanía”, ha dicho. “Es un futbolista en torno al cual se puede hacer un proyecto, por su estilo futbolístico, te puede sostener una generación”, ha explicado.

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Es más, el analista quiso dejar claro que el valor del inglés no se mide solo en los goles: “Hace todo bien, no te hace 50 goles, pero es un futbolista capaz de contagiar al resto de futbolistas”.

Jude Bellingham. (Reuters/Paul Childs)

“Nunca había visto nada igual”

Roy Keane, leyenda del Manchester United, también se rindió al futbolista del Real Madrid. “Puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”, dijo en ITV.

Según Keane, esa entrega tiene un efecto directo en el grupo: “Si tienes en tu equipo a un jugador tan bueno, que es increíble con el balón y juega en el Real Madrid y hace cosas brillantes, pero sobre todo su entrega sin balón, eso inspirará a todos los demás jugadores”.

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La sensación en el vestuario inglés es la misma. Alex Scott, del Bournemouth, que fue titular por primera vez con Inglaterra, no tuvo dudas: “Sinceramente, nunca había visto nada igual. Es aún mejor en persona, verlo de cerca y compartir campo con él... Es el mejor centrocampista del mundo, sin duda uno de los mejores del planeta”.

Scott tiene la misma edad que Bellingham, pero lo ve como un modelo: “Para mí es un referente para los jóvenes futbolistas ingleses”. Sobre el césped, añadió, su talento “es aterrador”. Bukayo Saka, por su parte, opinó que Bellingham “Se merecía el premio al Jugador del Año de Inglaterra”.

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Jude Bellingham y Bukayo Saka. (Reuters/Paul Childs)

Una renovación a la espera

El contraste es evidente con los pesos pesados del vestuario del Real Madrid. Kylian Mbappé terminó antes de tiempo su concentración con Francia por una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Vinicius Jr. jugó todos los partidos con Brasil, pero con un nivel muy alejado del esperado.

Jude Bellingham, además, llega en plena forma en mitad de un proceso de negociación para renovar su contrato. Cuenta con el apoyo de José Mourinho, que siempre ha valorado su aportación y su despliegue en cada partido. Pero antes de nada, el mediocentro tiene un último compromiso esta noche (21:00) frente a la República Checa.

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