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La técnica de la abuela para hacer mermelada de mora casera y que dure un año: una receta que nace con los romanos y se ha heredado generación tras generación

Elaborar mermelada de mora casera permite conservar al máximo los nutrientes y beneficios de la mora

Manos sujetan un frasco de mermelada de mora y una cuchara de madera frente a otros frascos sobre un mantel a cuadros.
Una persona sostiene un frasco abierto de mermelada de mora y extrae una porción con una cuchara de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mermelada siempre había sido un producto que se elaboraba en casa con las frutas que se recolectaban en el campo. Sus recetas tienen tanto recorrido que incluso los griegos y los romanos ya las preparaban. Estas sociedades cocinaban frutas con miel; una preparación atribuida al cocinero romano del siglo I Apicio, quien describía que la conservación de membrillos en miel diluida con defrutum daba como resultado un mosto reducido.

Pero esta idea fue evolucionando, y más tarde la expansión del azúcar de caña por la península ibérica afianzó las conservas de fruta cocida y dio lugar a la técnica que todavía se emplea en muchas cocinas. Una tradición que llegó hasta la familia de Carlos López, cocinero y creador de contenido (@carlostienehambre0). El divulgador ha publicado la receta que hacía con su abuela cuando era pequeño “porque no me gustaría que su receta se perdiera”. Concretamente, Carlos ha dedicado su receta a la mermelada casera de moras, “aprovechando que podemos cogerlas en el campo” y que en estos momentos “están carísimas”.

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Esta fruta, además, aporta fibra, vitamina C, potasio y minerales como manganeso, calcio, fósforo e hierro. Sin embargo, el resultado no equivale a consumir la fruta fresca, pues el calor puede disminuir sus nutrientes y el azúcar incrementa el aporte energético. Así que preparar esta receta en casa es mucho mejor que comprar un bote en el supermercado. Esto permite controlar los ingredientes y priorizar una proporción elevada de fruta.

Ingredientes

Para llevar a cabo la receta que Carlos preparaba con su abuela, debes recoger los siguientes ingredientes:

  • Moras frescas
  • 750 gramos de azúcar por cada kilo de pulpa de mora
  • Un chorrito de jugo de limón, opcional.
Un cuenco con moras, un plato con azúcar, medio limón, un recipiente con jugo, frascos de vidrio y utensilios sobre una mesa de madera.
Diversos ingredientes como moras frescas, azúcar y jugo de limón se disponen sobre una mesa de madera para la preparación casera de mermelada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso de mermelada casera

Los pasos que indica Carlos para obtener un resultado “buenísimo” son los siguientes:

  1. Primero hay que lavar las moras con abundante agua para retirar restos de tierra u hojas.
  2. Después debemos colocarlas en una olla, sin añadir azúcar ni agua, y cocinarlas a fuego medio hasta que se ablanden y liberen su zumo. Durante el proceso hay que revolver de vez en cuando para evitar que se adhieran al fondo.
  3. Una vez la fruta esté lista, pasa las moras cocidas por un pasapurés. Este paso permite separar las semillas y obtener una textura más homogénea.
  4. A continuación, pesa la pulpa resultante. Por cada kilo de pulpa, incorporar 750 gramos de azúcar. Añadir, si se desea, un chorrito de limón. El cítrico aporta acidez, equilibra el dulzor y puede favorecer la consistencia de la preparación.
  5. Llevar nuevamente la mezcla al fuego y cocinarla hasta que reduzca y alcance la textura de mermelada. Para comprobar el punto, colocar una pequeña cantidad sobre un plato frío: si al inclinarlo no se desliza con rapidez, está lista.
  6. Finalmente, hay que distribuir la mermelada caliente en frascos limpios y previamente esterilizados. Cerrar con tapas nuevas y aptas para conserva.

Además, Carlos propone algo que ayudará a tu mezcla: invertir los frascos para generar vacío. “. Y es que así la hace mi abuela y le dura hasta un año en la despensa”, asegura el cocinero.

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