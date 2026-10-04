España

Tarta de almendra sin harina y con solo 3 ingredientes: una receta fácil, jugosa y lista en menos de 1 hora

Se prepara con solo almendra molida, azúcar y huevos, y es perfecta para acompañar el café o servir como postre casero

Un pastel espolvoreado con azúcar, una porción cortada, tres huevos, un cuenco con harina y una taza de café sobre una mesa de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La tarta de almendra sin harina es uno de esos postres que demuestran que no hace falta una lista interminable de ingredientes para conseguir un resultado memorable. Con solo almendra molida, azúcar y huevos se obtiene una miga tierna, húmeda y ligeramente densa, con un aroma tostado que llena la cocina durante el horneado.

Su superficie queda dorada y delicadamente crujiente, mientras que el interior conserva una textura jugosa que se deshace con facilidad al cortarla. El sabor es intenso, dulce y limpio, con todo el protagonismo de la almendra.

PUBLICIDAD

Esta elaboración conecta con la tradición repostera española, muy vinculada al uso de frutos secos, huevos y azúcar en dulces caseros y celebraciones. Además, al no llevar harina de trigo, resulta una opción sencilla para quienes buscan una tarta diferente o necesitan evitar este ingrediente.

Receta de tarta de almendra sin harina y con solo tres ingredientes

Esta tarta se prepara con una mezcla de almendra molida, azúcar y huevos. La técnica consiste en batir bien los huevos con el azúcar e integrar después la almendra para conseguir un interior jugoso y una superficie dorada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30-35 minutos.
  • Tiempo total: 40-45 minutos.

Ingredientes

250 gramos de almendra molida.

200 gramos de azúcar.

4 huevos.

Cómo hacer Tarta de almendra sin harina y con solo tres ingredientes, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Engrasa un molde redondo de unos 20 centímetros de diámetro. También puedes cubrir la base con papel vegetal.
  3. Casca los huevos en un bol amplio. Añade el azúcar y bate durante 3-4 minutos, hasta que la mezcla aumente ligeramente de volumen.
  4. Incorpora la almendra molida poco a poco. Remueve con una espátula hasta obtener una masa uniforme.
  5. Vierte la mezcla en el molde. Golpea suavemente el recipiente sobre la encimera para eliminar las burbujas grandes.
  6. Hornea durante 30-35 minutos. La superficie debe quedar dorada y el centro, cuajado.
  7. No abras el horno durante los primeros 25 minutos para evitar que la tarta pierda volumen.
  8. Comprueba la cocción con un palillo. Si sale con unas pocas migas húmedas, la tarta está lista.
  9. Deja reposar la tarta dentro del molde durante 10 minutos.
  10. Desmolda y deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de cortarla.
  11. Si quieres, puedes terminarla con una ligera capa de azúcar glas. Este ingrediente se utiliza solo para decorar y no forma parte de los 3 ingredientes principales.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 318 kcal.
  • Proteínas: 10 gramos.
  • Grasas: 18 gramos.
  • Hidratos de carbono: 32 gramos.
  • Azúcares: 25 gramos.
  • Fibra: 3 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la tarta a temperatura ambiente durante 1 día, siempre que esté bien tapada y en un lugar fresco.

En la nevera aguanta hasta 4 días dentro de un recipiente hermético. Antes de servirla, déjala reposar 15-20 minutos fuera del frío para que recupere su textura tierna.

PUBLICIDAD

También puedes congelarla en porciones durante un máximo de 2 meses. Descongélala lentamente en la nevera.

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaProductos EspañaPostresEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña

Fina acabará volviendo a buscar a Marta para pedirle perdón durante la semana de ‘Sueños de libertad’

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 5 al viernes 9 de octubre: Alejo y Luisa desenmascaran a Manuela y José Luis vuelve a advertir a Rafael

La serie de La 1 pone en jaque a Manuela esta semana y da carta blanca a los enamorados

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 5 al viernes 9 de octubre: Alejo y Luisa desenmascaran a Manuela y José Luis vuelve a advertir a Rafael

Estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes España

En 2014, INFINITE se convirtió en el primer grupo de K-pop en liderar la lista de artistas emergentes de Billboard gracias a su canción “Last Romeo”, lo que abrió nuevas oportunidades para otros grupos del género

Estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

DEPORTES

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana