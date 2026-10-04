Tarta de almendra sin harina y con solo 3 ingredientes: una receta fácil, jugosa y lista en menos de 1 hora

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tarta de almendra sin harina es uno de esos postres que demuestran que no hace falta una lista interminable de ingredientes para conseguir un resultado memorable. Con solo almendra molida, azúcar y huevos se obtiene una miga tierna, húmeda y ligeramente densa, con un aroma tostado que llena la cocina durante el horneado.

Su superficie queda dorada y delicadamente crujiente, mientras que el interior conserva una textura jugosa que se deshace con facilidad al cortarla. El sabor es intenso, dulce y limpio, con todo el protagonismo de la almendra.

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Esta elaboración conecta con la tradición repostera española, muy vinculada al uso de frutos secos, huevos y azúcar en dulces caseros y celebraciones. Además, al no llevar harina de trigo, resulta una opción sencilla para quienes buscan una tarta diferente o necesitan evitar este ingrediente.

Receta de tarta de almendra sin harina y con solo tres ingredientes

Esta tarta se prepara con una mezcla de almendra molida, azúcar y huevos. La técnica consiste en batir bien los huevos con el azúcar e integrar después la almendra para conseguir un interior jugoso y una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 10 minutos .

Tiempo de cocción: 30-35 minutos .

Tiempo total: 40-45 minutos.

Ingredientes

250 gramos de almendra molida.

200 gramos de azúcar.

4 huevos.

Cómo hacer Tarta de almendra sin harina y con solo tres ingredientes, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Engrasa un molde redondo de unos 20 centímetros de diámetro. También puedes cubrir la base con papel vegetal. Casca los huevos en un bol amplio. Añade el azúcar y bate durante 3-4 minutos, hasta que la mezcla aumente ligeramente de volumen. Incorpora la almendra molida poco a poco. Remueve con una espátula hasta obtener una masa uniforme. Vierte la mezcla en el molde. Golpea suavemente el recipiente sobre la encimera para eliminar las burbujas grandes. Hornea durante 30-35 minutos. La superficie debe quedar dorada y el centro, cuajado. No abras el horno durante los primeros 25 minutos para evitar que la tarta pierda volumen. Comprueba la cocción con un palillo. Si sale con unas pocas migas húmedas, la tarta está lista. Deja reposar la tarta dentro del molde durante 10 minutos. Desmolda y deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de cortarla. Si quieres, puedes terminarla con una ligera capa de azúcar glas. Este ingrediente se utiliza solo para decorar y no forma parte de los 3 ingredientes principales.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 318 kcal.

Proteínas: 10 gramos.

Grasas: 18 gramos.

Hidratos de carbono: 32 gramos.

Azúcares: 25 gramos.

Fibra: 3 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la tarta a temperatura ambiente durante 1 día, siempre que esté bien tapada y en un lugar fresco.

En la nevera aguanta hasta 4 días dentro de un recipiente hermético. Antes de servirla, déjala reposar 15-20 minutos fuera del frío para que recupere su textura tierna.

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También puedes congelarla en porciones durante un máximo de 2 meses. Descongélala lentamente en la nevera.