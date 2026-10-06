Enric Serrano, policía: “Si publicas una foto así, te pueden robar las llaves de casa”

El policía Enric Serrano advierte de que una fotografía nítida de unas llaves puede facilitar la creación de un duplicado. (Composición Infobae)

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La exposición de información personal en redes sociales no se limita a datos como la ubicación, los horarios o los documentos que aparecen de forma accidental en una imagen.

Los objetos cotidianos también pueden aportar detalles sobre la vida privada y la seguridad de una vivienda. Entre ellos, las llaves requieren una atención especial, ya que su forma, posición y visibilidad pueden convertir una publicación aparentemente inocua en una fuente de información para terceros.

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El policía Enric Serrano ha alertado a través de un vídeo en redes sociales (@policiablueline) sobre el riesgo de publicar imágenes en las que se distingan las llaves de una vivienda: “A partir de una fotografía donde se vea bien la forma de tu llave, se pueden obtener sus características, crear un molde digital y fabricar un duplicado”.

El riesgo de mostrar las llaves en una imagen

Según explica, ese proceso puede realizarse sin que el delincuente haya tenido la llave original en sus manos. La advertencia pone el foco en el nivel de detalle que pueden conservar las fotografías tomadas con teléfonos móviles o cámaras digitales.

Una imagen puede ampliarse, recortarse o analizarse para observar elementos que no eran el centro de la publicación. Por ese motivo, el agente plantea que no basta con evitar mostrar de forma directa una cerradura o una dirección: también conviene prestar atención a los objetos que aparecen alrededor.

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Una persona sostiene las llaves de una casa. (Canva)

Serrano señala que una imagen aparentemente cotidiana, como unas llaves sobre una mesa junto a un café, puede aportar la información necesaria para reproducirlas. “Lo peor es que ni siquiera sabrás que alguien tiene tu copia”, advierte.

El riesgo, según expone, no depende de que la persona publique una fotografía con intención de enseñar las llaves. Pueden aparecer en un primer plano casual, en una imagen de una mudanza, sobre el mostrador de un local o junto a otros objetos personales. También pueden quedar visibles en fotos tomadas dentro de la vivienda o en publicaciones que muestran preparativos para un viaje, una celebración o una jornada de trabajo.

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Qué revisar antes de compartir una foto

La recomendación implica revisar la imagen completa antes de compartirla, incluso cuando el objetivo de la fotografía sea otro. Conviene observar el fondo, las superficies donde se han dejado objetos y los reflejos en espejos, cristales o pantallas. Una publicación puede reunir datos que, vistos por separado, parecen irrelevantes, pero que permiten identificar hábitos, espacios o pertenencias de una persona.

La Guardia Civil ha advertido de una nueva arma blanca. En principio parece que es una tarjeta de crédito, pero en un par de movimientos pasa a convertirse en un cuchillo.

El agente recomienda revisar todos los elementos que aparecen en una fotografía antes de publicarla. Esa comprobación puede incluir la elección de otra toma, el recorte de la imagen o la eliminación de detalles que no resulten necesarios para el contenido de la publicación.

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La advertencia de Serrano se dirige especialmente a quienes comparten escenas de su vida cotidiana sin reparar en los elementos visibles. Antes de subir una imagen, el criterio no solo debería centrarse en quién aparece en ella, sino también en qué objetos quedan expuestos y qué información podrían ofrecer a desconocidos.