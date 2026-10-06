Galletas saladas de avena y calabacín: un snack saludable, fácil de preparar y perfecto para cualquier momento del día

Galleta de avena y calabacín (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del otoño, también cambian nuestros hábitos a la hora de comer. Las tardes más cortas y las temperaturas más bajas invitan a pasar más tiempo en casa y a buscar algo que picar entre horas, ya sea mientras vemos una película, trabajamos o simplemente hacemos una pausa. Para esos momentos, no siempre es necesario recurrir a productos ultraprocesados o snacks cargados de sal y azúcar.

Estas galletas saladas de avena y calabacín son una alternativa sencilla para preparar en casa y tener a mano durante la semana. El calabacín aporta suavidad a la masa, mientras que la avena ayuda a conseguir una textura consistente. El resultado es un bocado ligero y fácil de combinar con otros alimentos, perfecto para disfrutar solo o acompañado de alguna crema o salsa.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

200 gramos de copos de avena. 1 calabacín mediano, de unos 250 gramos. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 1 cucharada de semillas de sésamo. 1 cucharadita de orégano seco. ½ cucharadita de pimentón dulce o picante. ½ cucharadita de ajo en polvo. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. 2-3 cucharadas de agua, solo si la masa queda demasiado espesa.

Cómo hacer galletas de avena y calabacín, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Lava el calabacín y córtalo en trozos. No es necesario pelarlo. Introduce en un procesador de alimentos el calabacín, los copos de avena, 1 cucharada de aceite de oliva, el orégano, el pimentón, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Tritura hasta obtener una masa húmeda y compacta. Si queda demasiado densa, añade 2-3 cucharadas de agua. Coloca la masa sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Extiéndela con una espátula o con otra hoja de papel de horno hasta conseguir un grosor de 3-4 milímetros. Cuanto más fina quede la masa, más crujientes serán las galletas. Retira el papel superior y pincela la superficie con la otra cucharada de aceite de oliva. Reparte el sésamo por encima. Marca la masa en cuadrados o rectángulos con un cuchillo. No es necesario separar las piezas antes de hornearlas. Hornea durante 25-30 minutos, hasta que los bordes estén dorados y la superficie se vea seca. Para una textura todavía más crujiente, apaga el horno y deja dentro la bandeja durante 5 minutos con la puerta entreabierta. Deja enfriar por completo antes de separar las galletas. Al enfriarse ganarán firmeza y quedarán más crujientes.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 24 galletas saladas pequeñas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por 4 galletas:

Calorías: 115 kcal

Hidratos de carbono: 15 g

Proteínas: 4 g

Grasas: 5 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez que las galletas estén completamente frías, guárdalas en un recipiente hermético, en un lugar seco y alejado de la humedad. De esta forma, se conservarán en buen estado durante 4 días a temperatura ambiente. Si con el paso de los días pierden parte de su textura crujiente, puedes calentarlas durante 5 minutos a 160 ºC y dejarlas enfriar antes de servirlas para recuperar parte de su textura.

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