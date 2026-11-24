Aceite de orujo de oliva.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene su negativa a flexibilizar la retirada obligatoria del 12% de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027. El departamento dirigido por Luis Planas ha trasladado este martes a las comunidades autónomas que no contempla introducir excepciones a una medida que afecta especialmente a las almazaras de Baleares y que ha provocado el rechazo del Govern.

La decisión llega cuando todavía está pendiente de respuesta el requerimiento formal que el Ejecutivo autonómico presentó el pasado 16 de noviembre para solicitar una modificación de la normativa y excluir a las almazaras del archipiélago. La negativa expresada por el ministerio complica así las opciones de acuerdo y abre la puerta a un posible enfrentamiento judicial, señala un comunicado de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares.

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La directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, han participado este martes por videoconferencia en la primera reunión técnica convocada por el ministerio para abordar el plan de control de la retirada obligatoria. Durante el encuentro, ambos representantes han reiterado la necesidad de adaptar la regulación a las particularidades del sector oleícola balear.

Por su parte, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, Elena Busutil, ha dejado claro que el Gobierno central no tiene intención de introducir excepciones. Su posicionamiento se mantiene pese a que once comunidades autónomas, entre ellas Baleares, han defendido la conveniencia de modular la aplicación de la medida en función del tamaño y las características de las almazaras.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo que obliga a retirar temporalmente del mercado el 12% del aceite de oliva de esta campaña. Serán unas 188.000 toneladas, que deberán permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027.

Baleares estudia llevar la decisión del ministerio a los tribunales

El Govern todavía espera una contestación oficial a su requerimiento, cuyo plazo de respuesta finaliza el próximo 17 de diciembre. Si el ministerio rechaza la exclusión de las almazaras baleares, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural estudiará presentar un recurso contencioso-administrativo para defender los intereses del sector.

La disputa no se limita, sin embargo, al porcentaje de producción que debe retirarse del mercado. El Ejecutivo autonómico también ha expresado su rechazo frontal al plan de control diseñado por el ministerio, al considerar que implica una carga burocrática excesiva y que su aplicación tendría escasa eficacia en el archipiélago.

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La Conselleria cuestiona tanto el esfuerzo administrativo que exigiría a las almazaras como su utilidad para alcanzar el objetivo de regulación del mercado estatal del aceite de oliva.

Planas prepara otro borrador

Ante las numerosas alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, el Ministerio elaborará un nuevo borrador del plan de control antes de continuar con su tramitación. Pese a los cambios que puedan incorporarse al documento, el departamento estatal mantiene su intención de llevarlo a aprobación.

La posición del Govern, por su parte, es mantener el voto en contra mientras siga vigente la obligación de retirada para las almazaras de Baleares. La Conselleria considera que no puede respaldar un mecanismo que, a su juicio, no tiene en cuenta las dimensiones ni las particularidades del tejido productor de las islas.

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Para abordar los próximos pasos, el Ejecutivo autonómico convocará próximamente una reunión con los representantes del sector oleícola balear. El objetivo será analizar las consecuencias de la decisión del ministerio y estudiar conjuntamente posibles actuaciones para defender los intereses de las almazaras del archipiélago.