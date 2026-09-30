Receta de galletas con forma de hoja de arce sin gluten: una masa marmolada de canela, jengibre y cacao

Galletas sin gluten con forma de hoja, una receta para degustar en otoño. (TikTok/The Loopy Whisk)

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Hay galletas que solo se comen y hay galletas que se admiran antes de morder, más si son sin gluten. Estas pastas son de las segundas. El postre, merienda y desayuno tiene masa marmolada en tonos canela, jengibre y chocolate, que imitan a la perfección algunos de los colores del otoño, sin un gramo de colorante artificial.

Llega la temporada más codiciada de algunos por la bajada de temperaturas, por la oportunidad de escapadas a pueblos nacionales o las ganas del plan manta y película otoñal. Sea como sea, con la entrada de la estación, las recetas de puchero y sabores como el pumpkin spice se ponen a la orden del día. No es difícil gracias al vídeo subido por Katarina Cermelj en la plataforma TikTok de redes sociales.

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La tendencia de las galletas con forma de hoja lleva meses arrasando en redes sociales. Esta versión adapta el fenómeno a una receta 100 % sin gluten, sin necesidad de refrigerar la masa y con una textura mantecosa que sorprende incluso a quienes no son celiacos.

Receta de galletas de hoja de arce sin gluten

Estas galletas de hoja de arce se elaboran con el método de creaming inverso. En lugar de batir mantequilla y azúcar hasta airearlas, se trabaja la mantequilla dentro de los ingredientes secos hasta lograr una textura de migas de pan. Después se incorporan el huevo y la vainilla para unir la masa.

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La receta multicolor de galletas sin gluten para otoño son tres masas que se unen con tres sabores diferentes.

Esta técnica evita que las galletas se expandan en el horno y elimina la necesidad de refrigeración previa. La masa se divide en 3 partes, cada una aromatizada con jengibre, canela o cacao en polvo, y se combinan mediante un plegado tipo carta para conseguir el efecto marmoleado.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 40 minutos.

Preparación de la masa: 30 minutos.

Horneado: 10 minutos (hasta 14 minutos según la textura deseada).

Ingredientes

360 gramos (3 tazas) de mezcla de harina sin gluten , más un poco extra para enharinar la superficie

200 gramos (1 taza) de azúcar extrafino o granulado

¾ de cucharadita de goma xantana (omitir si la mezcla de harina ya la contiene)

½ cucharadita de sal

180 gramos (1 barra y ½ + 1 cucharada) de mantequilla sin sal, ablandada

1 huevo grande, a temperatura ambiente

1 cucharadita de pasta de vainilla (o 2 cucharaditas de extracto de vainilla)

2 cucharaditas de jengibre molido

3 cucharaditas de canela molida

4 cucharaditas de cacao en polvo procesado al estilo holandés

Cómo hacer galletas de hoja de arce sin gluten, paso a paso

Dependiendo de la cocción, las galletas sin gluten para otoño, quedan más crujientes o más blandas. (TikTok/The Loopy Whisk)

Coloca la rejilla del horno en la posición central. Precalienta el horno a 180 °C y forra 2 bandejas grandes con papel de horno.

En un bol grande, bate la harina, el azúcar, la goma xantana y la sal.

Incorpora la mantequilla ablandada a los ingredientes secos hasta obtener una textura similar a migas de pan. Si trabajas a mano, usa las yemas de los dedos.

Añade el huevo y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa suave que no se pegue al tacto. Debe quedar firme, pero sin necesidad de refrigerarla.

Divide la masa en 3 porciones iguales.

Sazona una porción con el jengibre, otra con la canela y la última con el cacao en polvo.

Amasa bien cada porción por separado hasta que el color quede completamente uniforme, sin vetas.

Separa trozos pequeños de las 3 masas y colócalos alternados al azar formando un rectángulo grande.

Pasa el rodillo un par de veces sobre el rectángulo. Dóblalo en tres, como una carta.

Amasa un par de veces más si quieres más marmoleado. No te excedas: deben verse zonas diferenciadas de cada color.

Sobre una superficie ligeramente enharinada, extiende la masa hasta un grosor de 6 a 8 milímetros.

Corta las galletas con cortadores en forma de hoja de arce o de roble, de unos 9 centímetros de diámetro. Colócalas en las bandejas dejando 2,5 centímetros de separación entre ellas.

Junta los recortes apretándolos con las manos, sin amasarlos, y vuelve a extender para hacer más galletas.

Con la punta de un cuchillo de mantequilla o un palillo, dibuja suavemente las nervaduras de la hoja sobre cada galleta.

Hornea a 180 °C entre 10 y 14 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Hornear 10 a 12 minutos deja el centro más blando; hornear 12 a 14 minutos las hace crujientes por completo.

Deja enfriar las galletas en la bandeja durante 10 minutos y luego pásalas a una rejilla para que se enfríen del todo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 24 y 28 galletas, según el grosor y el tamaño del cortador utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 105 kcal

Proteínas: 1 gramo

Grasas: 5 gramos

Carbohidratos: 15 gramos

Azúcares: 8 gramos

Fibra: 1 gramo

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Estas galletas se conservan bien en un recipiente hermético, a temperatura ambiente o en un lugar fresco y seco, durante aproximadamente una semana.