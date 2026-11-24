Una pareja mira anuncios de viviendas en venta expuestos en el escaparate de una inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar una vivienda por menos de 150.000 euros es cada vez más difícil en algunos de los mercados inmobiliarios más cotizados de España. En el conjunto del país, el 33% de las viviendas disponibles se encuentra en la franja de entre 250.000 y 500.000 euros y otro 25% supera los 500.000. En cambio, los inmuebles de menos de 150.000 euros representan el 20,1% del mercado, mientras que el 21,9% restante se sitúa entre los 150.000 y los 250.000 euros, según datos de pisos.com.

El resultado es que casi seis de cada diez viviendas anunciadas en España cuestan más de 250.000 euros. Una distribución que refleja el reducido peso de los inmuebles más económicos y las dificultades que encuentran quienes buscan acceder al mercado de compraventa, especialmente en territorios con una elevada demanda residencial, económica y turística.

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Baleares es el ejemplo más significativo: el 74,7% de los inmuebles anunciados en el archipiélago supera los 500.000 euros, mientras que apenas el 1,1% se ofrece por debajo de los 150.000. Así lo refleja un análisis del portal inmobiliario Pisos.com, que sitúa a las islas a la cabeza de la oferta residencial de mayor precio.

Madrid, entre los mercados con menos vivienda barata

En la Comunidad de Madrid, el 40% de la oferta supera los 500.000 euros y otro 33% se sitúa entre los 250.000 y los 500.000. Solo el 3,3% de las viviendas anunciadas cuesta menos de 150.000 euros.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias también concentran una parte importante de su oferta en el tramo de entre 250.000 y 500.000 euros, con porcentajes del 34,8%, el 37,8% y el 40,9%, respectivamente. En el País Vasco, este segmento representa el 39,8% del mercado, mientras que los inmuebles de más de medio millón de euros alcanzan el 30,4%.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Extremadura, la comunidad donde más barato es convertirse en propietario

En el extremo contrario aparecen comunidades con una estructura de precios muy diferente. Extremadura concentra el 53,6% de sus viviendas anunciadas por debajo de los 150.000 euros, seguida de Castilla-La Mancha, con el 51,7%, y Castilla y León, con el 50,7%.

“España reúne mercados inmobiliarios con realidades muy diferentes. La oferta de una comunidad no responde necesariamente a las mismas dinámicas que la de otra, por lo que es importante analizar los precios desde una perspectiva territorial”, advierte Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Baleares vs Cuenca: la provincia más cara y más barata

La brecha resulta todavía más visible cuando se desciende al análisis provincial. Baleares vuelve a ocupar la primera posición, con el 74,7% de su oferta por encima de los 500.000 euros. Málaga aparece en segundo lugar, con el 52,8%, seguida de Guipúzcoa, con el 43,9%, y Madrid, con el 40%.

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En el segmento de entre 250.000 y 500.000 euros destacan Álava, donde esta franja alcanza el 48,5% de la oferta; Santa Cruz de Tenerife, con el 41,7%, y Alicante, con el 40,4%.

Por el contrario, Cuenca registra la mayor proporción de viviendas por debajo de los 150.000 euros, con un 73,5%, seguida de Jaén, con el 65,8%.

San Sebastián, la capital con más casas caras

Las capitales de provincia reproducen una polarización similar. San Sebastián encabeza la clasificación de ciudades con mayor concentración de viviendas de más de 500.000 euros, con un 71% de su oferta. Palma ocupa el segundo puesto, con el 66,2%, por delante de Madrid, con el 47,6%, y Barcelona, con el 40,1%.

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Una mujer mira el anuncio de 'Se vende' colocado en la puerta de un edificio de lujo de la calle de Almagro en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 12/3/2023

El mapa cambia cuando se analiza el tramo intermedio de precios. Málaga concentra el 43,9% de sus anuncios en viviendas de entre 250.000 y 500.000 euros, mientras que en Bilbao esta franja representa el 45,5% de la oferta disponible.

En el lado opuesto se encuentra Huelva, donde el 54,8% de las viviendas anunciadas cuesta menos de 150.000 euros. Córdoba alcanza el 31,7% y Sevilla, el 30,1%, unos porcentajes que contrastan con los registrados en Palma o San Sebastián.

A juicio de Ferran Font, estas diferencias confirman que la ubicación determina buena parte de las posibilidades de compra. “Los datos muestran que el precio de entrada al mercado cambia considerablemente dependiendo de la ubicación. En las grandes capitales y en las zonas con mayor presión sobre la demanda, la oferta se concentra en segmentos de precio más elevados”, subraya.

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El responsable del portal inmobiliario concluye que “la localización continúa siendo un factor determinante tanto para quienes buscan comprar una vivienda como para quienes analizan el mercado desde una perspectiva de inversión”.