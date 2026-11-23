El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Eduardo Parra - Europa Press

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“Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj”. Con este mensaje en su perfil de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ampliará a diez días el permiso laboral por fallecimiento de un familiar, una medida que entrará en vigor mañana, martes 24 de noviembre, tras el Consejo de Ministros.

Hasta ahora, el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores reconocía solo dos días de permiso retribuido por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En caso de que la persona trabajadora tuviera que desplazarse de provincia o comunidad autónoma, este permiso se ampliaba a cuatro días.

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En el escrito publicado en redes sociales, firmado tanto por el líder del Ejecutivo como por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno reconoce que “ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar”. “Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos”, explican.

Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj. https://t.co/K4vvBYgLws — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Reducir o adaptar la jornada laboral para cuidados paliativos

Además del aumento de los días por permiso de fallecimiento, el Gobierno también va a sacar adelante la posibilidad de adaptar o reducir la jornada de los trabajadores que tengan a algún familiar en cuidados paliativos. “Queremos también que los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece”, aseguran en la carta publicada.

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“Esta es la España que queremos. Un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y se deja cuidar. Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto. Esta norma también es para ellas”, concluye el escrito.

Más cerca de los permisos europeos

Con los nuevos diez días de permiso, España se sitúa entre los países europeos con mayor protección ante el fallecimiento de un familiar directo, un terreno donde el panorama continental es muy dispar.

Por ejemplo, Italia ofrece apenas tres días de permiso por la muerte de un cónyuge, conviviente, hijos o familiares de segundo grado. Alemania no cuenta con regulación específica, y deja la duración en manos de cada convenio o contrato laboral, con una media de uno a tres días por un familiar de primer grado.

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En Francia, el permiso varía según el vínculo. Doce días por la muerte de un hijo, que asciende a catorce si es menor de 25 años, pero solo tres días por el fallecimiento de un padre, suegro, hermano o pareja, y solo uno por abuelos o bisabuelos.

Reino Unido reconoce dos semanas ante la pérdida de un hijo menor de 18 años, aunque la retribución exige una antigüedad mínima de 26 semanas. Para el resto de familiares, la ley solo garantiza un tiempo “razonable” de ausencia, sin obligación de pago. Y el país con el régimen más amplio es nuestro vecino. Portugal reconoce hasta 20 días consecutivos por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o un hijo.

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Ahora, la medida busca ampliar en nuestro país el tiempo del que disponen los trabajadores para afrontar la pérdida de un ser querido, atender las gestiones derivadas del fallecimiento y atravesar los primeros días del duelo sin tener que reincorporarse inmediatamente a sus puestos de trabajo.

*Noticia en ampliación.