Imagen de archivo de una granja de gallinas. (Magnific)

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Al norte de la provincia de Ávila, en el interior de la comarca de La Moraña, se encuentra Pajares de Adaja, un municipio en el que habitan 123 vecinos. Allí, enclavada en plena meseta castellana, pretenden instalar una macrogranja avícola con 600.000 gallinas ponedoras, lo que equivaldría a más de 4.800 ejemplares por cada uno de los habitantes de la localidad abulense.

El proyecto, presentado por la empresa segoviana Avícola Velasco S.L., ocuparía si se llevase a cabo un terreno de 37 hectáreas, “aproximadamente 52 campos de fútbol”, señalan desde la organización Stop Ganadería Industrial. Consistiría en cuatro naves, sin acceso al exterior, con 150.000 gallinas cada una, dejando al año una producción de 168 millones de huevos.

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La coordinadora estatal, que se opone a la expansión de la ganadería industrial, destaca que uno de los aspectos “más preocupantes del proyecto” sería su gran consumo de agua. Según la propia documentación del proyecto, consultada por Infobae, la explotación avícola en el municipio abulense necesitaría 43,8 millones de litros de agua al año (43.804 m3): “Seis veces más que el consumo anual de todos los habitantes de Pajares de Adaja o el equivalente a llenar 17,5 piscinas olímpicas”.

Imagen de archivo de varias gallinas encerradas en jaulas. (Freepik)

Esta agua, según se indica en el estudio del proyecto, se extraería de un pozo situado en la propia finca que cuenta con una concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero de hasta 72 millones de litros anuales.

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El principal problema de este asunto es que desde septiembre de este año, el suministro de agua de los vecinos de Pajares de Adaja no es apta para el consumo humano porque supera los niveles permitidos de nitratos: 59 miligramos por litro (mg/L) frente al límite de 50, tal y como se muestra en los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, en los que figura que el último análisis completo se realizó el pasado 2 de septiembre.

La contaminación por nitratos debido a los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva y a los residuos generados por la ganadería industrial es un problema al que se enfrentan miles de personas en los pueblos de España. En concreto, según el informe de junio de 2026 de Ecologistas en Acción, Bebiendo mierda, 260.000 personas no tienen acceso al agua potable por encontrarse por encima del límite legal de 50 mg/L.

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Así, la organización advierte de que su presencia en aguas superficiales y subterráneas es uno de los problemas medioambientales y sanitarios más importantes del país. Además, afecta con mayor intensidad a los municipios pequeños, donde la falta de recursos dificulta el tratamiento del agua.

Foto de archivo de gallinas en una granja avícola. (Salas/EFE)

“Contaminan el agua, el aire y los suelos”

El consumo de agua no es el único efecto asociado a esta producción que señalan desde Stop Ganadería Industrial. La macrogranja avícola supondría la emisión de 40 toneladas de nitrógeno en forma de amoniaco (39.995 kg) al año, así como 52 toneladas de metano (52.632 kg).

“La empresa considera que no afectará a la población por la distancia de las instalaciones al núcleo urbano”, que se encuentra a algo más de 1 kilómetro y medio. “En cualquier caso, las naves estarán situadas a apenas 110 metros del arroyo de los Tordos y 116 metros del arroyo de San Miguel, dos cursos de agua que podrían verse afectados por la actividad de la explotación”, dicen en la asociación.

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A esto se suman 9.000 toneladas de gallinaza al año generadas por la explotación, lo que equivale a unas 25 toneladas diarias, y cerca de 100 toneladas de cadáveres de aves. Así, desde la organización que se opone a la ganadería industrial, señalan que macrogranjas como la que se pretende instalar en Pajares de Adaja —como los proyectos de cuatro explotaciones porcinas en Codo (Zaragoza), donde los vecinos llevan sin agua potable desde 2023, o la de San Clemente (Cuenca), con una previsión de un millón de gallinas, por lo que podría convertirse en la más grande de España— “contaminan el agua, el aire y los suelos, y afectan a la salud de las personas que viven en estos territorios”.

Por ello, desde Stop Ganadería Industrial insisten en la necesidad de apostar por formas de producción más sostenibles. Actualmente, el proyecto del municipio abulense se encuentra en periodo de información pública y el plazo para presentar alegaciones termina el próximo 14 de diciembre.

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