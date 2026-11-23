Un agente de policía trabaja en el lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Maine. (REUTERS/CJ Gunther)

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Un estudiante universitario catalán de 22 años ha sido detenido desde hace diez días en Estados Unidos, a pesar de que cuenta con un visado válido hasta 2029. El joven se encuentra ahora en un centro de internamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia, mientras su familia desconoce cuándo podrá recuperar la libertad.

La detención ocurrió el 13 de noviembre, como ha relatado su abogada Regina Pitarch en exclusiva a Rac-1. Al parecer, los agentes del ICE habrían arrestado al universitario sin realizarle preguntas previas ni verificar, en ese momento, la vigencia de su visado.

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El joven ayudaba a un amigo con una mudanza cuando varios agentes se presentaron en el lugar y le detuvieron. Le detuvieron, sin preguntar, le encarcelaron, no miraron si tenía visado y solo le dejaron llamar a una persona. Pudo avisar a su compañero de piso”, asegura Pitarch. Aun así, la letrada insiste en que el problema no deriva del visado, sino de su estatus de residencia vinculado a los estudios universitarios.

La policía trabaja en Canal Street, en Houston, el martes 7 de julio de 2026, tras un tiroteo. (Jacob Lujan/Houston Chronicle vía AP)

“No les dejan dormir porque tienen las luces encendidas toda la noche”

Pitarch ha explicado que la universidad habría anulado ese permiso sin que el estudiante de Administración de Empresas recibiera una notificación. La decisión se habría justificado porque las clases que cursaba el joven eran online. Esa modificación administrativa habría dejado al joven en una situación migratoria irregular. No obstante, a esto se suma que el ICE no se ha puesto en contacto en ningún momento con la universidad para comprobar el estado de su visado. “No se han puesto en contacto con ellos. Fui yo quien les avisó. Ellos me explicaron que no les llamaron y me manifestaron que les parecía muy raro que no lo hicieran”, afirma la abogada.

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Después del arresto, las autoridades lo trasladaron a un centro penitenciario de Suwannee, Florida. Allí le ofrecieron firmar una documentación cuyo contenido no quedó claro para la defensa. La abogada, especializada en extranjería, considera que los papeles podrían corresponder a un procedimiento de salida voluntaria del país. Tras ese paso, el universitario fue trasladado a un centro de detención del ICE en Georgia, donde permanece desde hace una semana. La familia espera conocer la resolución de su caso y una fecha para su posible liberación.

Mientras tanto, el joven está expuesto a unas condiciones durísimas: “Está en una situación precaria. No les dejan dormir porque tienen las luces encendidas toda la noche; hay cientos de personas, le falta comer... Es alarmante”, sostiene la letrada. Lo único que ha podido hacer de momento Pitarch es enseñar a la familia la forma de enviarle dinero para que la dosifique y pueda conseguir comida. Sin embargo, tampoco saben si esa forma será efectiva, pues “casualmente, es Acción de Gracias, está cerrado y lo que ha comprado esta semana no le va a llegar”, afirma.

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Un agente de la Policía Federal se encuentra frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Portland tras una manifestación bajo el lema «No Kings» contra las políticas del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/John Rudoff)

Solo “le dan cinco minutos al día para hablar” con sus familiares

La comunicación con su familia también es escasa. Y es que solo “le dan cinco minutos al día para hablar. Esto hace muy difícil mantener una conversación larga. Además, no siempre es a la misma hora. Habla con un solo iPad que debe compartir con cientos de presos”. Pitarch explica igualmente que ese tiempo se reserva para sus allegados, ya que como letrada tiene muchos impedimentos: “Yo no puedo hablar. Sólo dejan hacerlo a juristas americanos”. De este modo, “le envío mensajes y él responde cuando puede”, explica.

A pesar de las condiciones pésimas a las que se expone el estudiante de 22 años, su abogada admite que todo se suscribe bajo la ley estadounidense. Aun así, Pitarch afirma que las limitaciones sobre no poder tener un abogado, una línea segura de comunicación o tener una copia de los documentos firmados rozan el límite.

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De momento se desconoce el tiempo que podría pasar dentro del centro. “A él le dijeron que antes del 15 de diciembre estaría en casa, pero yo lo dudo porque, en general, nunca dan esa información a los presos”, precisa la letrada para Rac-1. Desgraciadamente, hay “muchos catalanes que se encuentran en esta situación” y hasta ahora los consulados y las embajadas no han podido hacer nada.