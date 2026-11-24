La Guardia Civil recomienda llevar la compra en el maletero y asegurar los bultos antes de iniciar la marcha. (Magnific)

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Una bolsa de la compra, un bolso o una mochila pueden convertirse en un peligro dentro del habitáculo si el conductor frena de forma brusca o sufre un accidente. Por ese motivo, la Guardia Civil ha recordado que los objetos sueltos deben viajar en el maletero o correctamente sujetos, una medida destinada a evitar lesiones entre los ocupantes y distracciones durante la conducción.

Es habitual dejar las bolsas en los asientos traseros tras una visita al supermercado o colocar el bolso en el asiento del acompañante antes de arrancar. Son gestos cotidianos, aunque esos bultos pueden desplazarse con facilidad al tomar una curva, frenar o esquivar un obstáculo. Si llegan a la zona del conductor, además, pueden interferir en el manejo de los pedales.

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La recomendación se extiende a cualquier objeto que no forme parte del equipamiento fijo del vehículo. Botellas, ordenadores, cajas, mochilas o dispositivos electrónicos deben ir en compartimentos cerrados, sujetos con sistemas de retención o, siempre que sea posible, en el maletero.

Los objetos sueltos se convierten en un riesgo durante la marcha

El riesgo aumenta con la velocidad, ya que un objeto que parece ligero en reposo puede adquirir una fuerza considerable ante una desaceleración repentina. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado en distintas campañas sobre el efecto de los elementos no asegurados dentro del coche, que pueden salir proyectados hacia los ocupantes.

El problema no se limita a los trayectos largos, pues un desplazamiento urbano también puede incluir frenazos, maniobras imprevistas o cambios bruscos de dirección. En esas circunstancias, una bolsa situada sobre un asiento trasero puede caer al suelo, desplazarse hacia delante o impactar contra una persona.

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La carga tampoco debe colocarse de forma que reste visibilidad al conductor. Llevar paquetes sobre la bandeja trasera puede bloquear parte de la visión por el espejo retrovisor y supone un riesgo añadido si el coche debe detenerse de forma repentina.

🛍️ La compra en el asiento de atrás. El bolso en el del acompañante. Y todos tan tranquilos.



⚠️Hasta que llega un frenazo.



🚗 Los objetos sueltos pueden desplazarse y causar lesiones.



✔️Guarda las bolsas en el maletero y asegura lo que transportes.



La compra puede esperar. Tu… pic.twitter.com/kIQVdINpvI — Guardia Civil (@guardiacivil) November 23, 2026

El mensaje difundido por la Guardia Civil incide en dos situaciones frecuentes: la compra en la parte trasera y el bolso en el asiento del copiloto. “Los objetos sueltos pueden desplazarse y causar lesiones”, señala el cuerpo en una publicación en redes sociales, en la que pidie guardar las bolsas en el maletero y asegurar lo que se transporte.

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Para evitar que los productos se muevan durante el viaje, conviene repartir el peso y colocar los artículos más pesados en la parte inferior. Las bolsas reutilizables, cajas o redes de carga pueden servir para contener los paquetes, especialmente cuando el maletero no va lleno.

Si es necesario transportar objetos en el interior, deben utilizarse los espacios previstos por el fabricante, como la guantera, los huecos de las puertas o los compartimentos con tapa. También hay vehículos que cuentan con redes, anillas y correas de sujeción en el maletero.

Multas de hasta 200 euros

El Reglamento General de Circulación establece que la carga debe ir dispuesta de manera que no pueda arrastrar, caer total o parcialmente, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias evitables, ni ocultar los dispositivos de alumbrado o señalización.

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Los agentes pueden considerar que un objeto sin asegurar supone un riesgo para la conducción o para los pasajeros. En esos casos, la infracción puede conllevar una multa de hasta 200 euros, sin retirada de puntos.

La advertencia de la Guardia Civil sitúa el foco en una rutina frecuente tras hacer la compra. La solución pasa por dedicar unos segundos a ordenar los bultos antes de iniciar la marcha: el maletero debe ser el lugar habitual para las bolsas y el resto de la carga debe permanecer inmovilizada durante todo el trayecto.